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    Oyun telefonu arayanlar için en iyi oyuncu telefonları

    PUBG için en iyi telefon hangisi diye merak edenler için tüm oyunları oynayabileceğiniz en iyi oyun telefonları burada. İşte Xiaomi, Asus ve Samsung gibi markaların oyuncu telefonları:
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    en iyi oyun telefonları Tam Boyutta Gör
    Mobil oyunculuk endüstrisi ve mobil e-spor giderek büyümeye devam ediyor. Artık telefonlar birer oyun cihazı haline gelirken mobil oyuncuların ihtiyaç duyduğu gereksinimler ise oyun telefonları ile karşılanıyor. Biz de "Oyun oynamak için hangi telefon alınır?" diye merak edenler için en iyi oyuncu telefonları listesi hazırladık.

    Günümüzde telefondan oyun oynamayan kimse kalmadı diyebiliriz. Üstelik mobil oyunlar için e-spor turnuvaları bile düzenlenmeye başladı. Bu alandaki gelişmeler oyun telefonu endüstrisinin oluşmasını iyiden iyiye körüklemiş durumda. Artık pek çok insan oyuncu telefonu almak için araştırmalar yapıyor ve en iyi mobil oyun deneyimini yaşamak istiyor. Öte yandan bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla bu sektörde büyüme gözlemleniyor.

    Tüm bunların ışığında akıllı telefon üreticileri bir süredir oyuncular için özel oyun telefonu geliştirmeye başlamış durumda. Bu alanda Asus ve Xiaomi oyun telefonları ön plana çıkıyor. Ancak oyun oynamak için tek seçeneğiniz bu firmalar değil.

    En iyi oyun telefonları 🎮

    En iyi oyuncu telefonu listemizi üst düzey ve daha alınabilir modellerden şekillendirdik. Eğer "Dünyanın en iyi oyuncu telefonu hangisi?" diye arıyorsanız bu liste sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Bununla birlikte oyun telefonları genellikle “pubg için en iyi telefon” aramalarıyla da karşımıza çıkıyor. Genel olarak bakıldığında oyuncu telefonlarında güçlü donanım aranan en öncelikli özellikler arasında bulunuyor. Her neyse, lafı çok uzatmadan oyun için telefon arayanlara yönelik hazırladığımız en iyi oyun telefonları önerilerimize geçelim 🔽

    • Asus ROG Phone 6 Pro
    • Nubia Red Magic 7S Pro
    • Samsung Galaxy S21 FE 5G
    • Samsung Galaxy Z Fold 4
    • Xiaomi Poco F4 GT
    • iPhone 14 Pro Max
    • Lenovo Legion Y90
    • Samsung Galaxy A73 5G

    Asus ROG Phone 6 Pro 🤳

    asus oyun telefonu Tam Boyutta Gör
    Asus ROG Phone 6 Pro tartışmasız dünyanın en iyi oyuncu telefonu olarak gösteriliyor. ROG Phone 6 Pro oyun telefonu fiyatları hayli yüksek ve bu telefona sahip olmak için 1299 euro gibi büyük bir meblağı gözden çıkarmanız gerekecek. ROG Phone 6 Pro’da piyasadaki en güçlü yongalardan birisi olan Snapdragon 8+ Gen 1 bulunuyor. 165 Hz AMOLED ekran, 6000 mAh pil ve 18 GB'a kadar RAM ile üstün teknik özellikler sunan telefonun arkasında gelen aramaları, bildirimleri ve şarj durumunu benzersiz ek bir PMOLED ekran bulunuyor. Rog Phone 6 Pro, performans, ekran ve pil ömrü ile fark yaratırken dahili fana sahip olmaması ve yüksek fiyatıyla albenisini biraz kaybediyor.

    Nubia Red Magic 8 Pro 📱

    Nubia Red Magic 8 Pro Tam Boyutta Gör
    ZTE’nin Nubia Red Magic 8 Pro oyun telefonu, alışılmadık bir cihaz. Red Magic 8 Pro önceki modelde olmayan piyasanın en güçlü Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile gelirken 16 GB RAM’e ve 512 GB’a kadar depolama konfigürasyonlarını sunuyor. Bu donanım gücü onu en iyi pubg telefonu yapıyor. 575 dolardan 1000 dolara kadar değişen fiyatları ile ROG Phone 6 Pro’dan daha alınabilir bir etikete sahip olduğunu söyleyebiliriz. 6.8 inçlik 120 Hz AMOLED ekranı ve ekran altı ön kamerası ile gerçek tam ekran oyun deneyimi sunan telefon 960Hz dokunmatik tarama hızına sahip.

    Red Magic 8 Pro, birden fazla grafit levha katmanı ve 2068mm3 hacimli 3D buhar odası dahil ICE 11.0 soğutma özelliklerine sahip. Dolayısıyla güçlü bir soğutma sunan telefonda uzun süre yüksek performans vadediyor. Red Magic 8 Pro, 80W hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alırken 47 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Dolayısıyla Red Magic 8 Pro dünyanın en iyi oyun telefonu olarak ifade edilebilir.

    Samsung Galaxy S21 FE 5G 📳

    samsung oyuncu telefonu Tam Boyutta Gör
    Esasen Samsung oyun telefonu yapmıyor fakat firmanın güçlü telefonları oyun oynamak için ideal yapılar sunuyor. Her ne kadar oyunlar için optimize edilmemiş olsalar da S22 Ultra ve S21 serisi oyunlarda üstün performans sergiliyor. Galaxy S21 FE 5G ise güçlü Exynos 2100 yongası ve 6.4 inçlik 120 Hz AMOLED ekranı bir araya getirerek görece ucuz oyun telefonu seçeneklerinden birisi oluyor. Üstelik kamera tarafında da güçlü bir yapı sunması onu çoğu oyun telefonundan ayırıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 4 🎮

    Samsung Galaxy Z Fold 4 Tam Boyutta Gör
    Bir başka Samsung oyuncu telefonu olarak gösterebileceğimiz model ise Galaxy Z Fold 4. Elbette bu modelde doğrudan mobil oyunculuk için geliştirilmedi fakat büyük katlanabilir ekranı oyunlarda çok farklı bir deneyim sunuyor. 6.2 inçlik 120 Hz ekranı ve Snapdragon 8+ Gen 1 yongası ve 12 GB RAM ile dikkat çeken telefonun oyunlarda öne çıkan özelliği ise elbette geniş ekranı. Zira telefonu açtığınızda 7.6 inçlik bir ekran elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bu büyük ekran, Call of Duty Mobile ya da PUBG için en iyi telefon arayanlar için ideal bir kullanım sunuyor.

    Xiaomi Poco F4 GT ❎

    xiaomi oyun telefonu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi oyun telefonu da üretiyor ve bunların son örneği Poco F4 GT. Bu telefon oyuncu olmayanlar için de çekici olabilecek bir oyun telefonu oluşturma girişimi olarak görülebilir zira Poco F4 GT için Xiaomi herhangi bir oyun yazılımı veya ek aksesuar oluşturmamış durumda. Ancak Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 120 Hz AMOLED ekran ve 12 GB'a kadar RAM ve 120 W hızlı şarj onu bir oyun telefonu haline sokuyor. Bu arada bahsettiğimi Poco oyun telefonu fiyatı ülkemizde 20 bin TL dolaylarında bulunabiliyor.

    iPhone 14 Pro Max 🍎

    iphone 14 pro max Tam Boyutta Gör
    Mobil oyunlarla ilgilenen kişiler elbette sadece Android işletim sistemini ve bu sistem üzerinde çalışan akıllı telefonları kullanmıyor. iOS platformu da mobil oyunculuk için çok büyük bir gelir kaynağı konumunda ve bu platformun sahibi ise Apple. Apple’ın mevcut en güçlü telefonu olan iPhone 14 Pro Max, bir oyun telefonu olmasa da sahip olduğu donanım gücü nedeniyle oyunlarda üstün performans sergilemeyi başarıyor. A16 Bionic çip, 6.7 inç boyutunda OLED ekran ve 120 Hz yenileme hızı iPhone 14 Pro Max’i en iyi oyun telefonlarından birisi haline getiriyor.

    Lenovo Legion Y90 🤺

    lenovo oyun telefonu Tam Boyutta Gör
    En iyi oyuncu telefonu listemize Lenovo oyun telefonu ile devam ediyoruz. Lenovo Legion Y90 oyuncu telefonu, 6,92 inçlik FHD+ AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ve 18GB RAM’e kadar RAM seçenekleriyle dikkat çekiyor. Telefonda ayrıca 4 GB sanal RAM de bulunuyor. Böylece toplamda 22 GB RAM elde edilmiş olunuyor. 144 Hz ekran yenileme hızı sunan telefonda 720 Hz tepki süresi vadediyor.

    Samsung Galaxy A73 5G 📶

    ucuz oyun telefonu Tam Boyutta Gör
    Ucuz oyun telefonu arayanlar için Samsung Galaxy A73 5G son derece iyi bir tercih gibi duruyor. Sınıfına göre oldukça güçlü Snapdragon 778G ile gelen telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 6,7 inç Full HD+ ekranında 120 Hz yenileme hızı sunan telefon 5000mAh pil ile geliyor. Halihazırda 12 bin TL civarında bulunabilen Galaxy A73 5G, en iyi uygun fiyatlı oyun telefonları arasında nitelendirilebilir.

    Oyun telefonu nedir ❓

    Basitçe söylemek gerekirse oyun telefonu, oyun oynamak için tasarlanmış bir telefondur. Oyun telefonları genellikle en iyi mobil oyunları sorunsuz bir şekilde oynamanızı sağlayacak güçlü yonga seti ve yüksek miktarda RAM’e sahip oluyor. Oyun telefonları aynı zamanda büyük ve yüksek yenileme hızına sahip ekranlar, güçlü hoparlörler ve kulaklık girişi ile diğer sıradan telefonlardan ayrılıyor.

    Hatta bazı oyuncu telefonları benzersiz tasarımlar, RGB aydınlatma, büyük pil kapasitesi ve dahili soğutma sistemlerine sahip olabiliyor. Üst seviye oyuncu telefonlarında dahili yerleşik düğmeler ve tetikleyiciler de bulunuyor. Lenovo, ZTE ve Asus oyun telefonları için ekstra aksesuar desteği de sunuyor. Harici soğutma ve telefonu bir Nintendo Switch’e dönüştüren aparatlar bunların arasında gösterilebilir. Tüm bunların ışığında tasarlanan bir oyuncu telefonu fiyat noktasında genellikle pahalı olmakta.

    Oyun için telefonda hangi özellikler olmalı 📜

    Oyun telefonu alırken nelere dikkat edilmeli diye soruyorsanız dikkat etmeniz gerek en önemli şeylerin başında donanım özellikleri geliyor. Akıllı telefonlar dahil herhangi bir platformda oyun performansını etkileyen en önemli şey donanımın gücüdür. Dolayısıyla oyun telefonu alırken, donanımına dikkat etmek ve güncel üst düzey donanımlara yönelmek gerekiyor. Halihazırda en iyi oyuncu telefonları Snapdragon 8 Gen 2 yongasına sahip durumda.

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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