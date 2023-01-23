Oyun telefonu arayanlar için en iyi oyuncu telefonları

Günümüzde telefondan oyun oynamayan kimse kalmadı diyebiliriz. Üstelik mobil oyunlar için e-spor turnuvaları bile düzenlenmeye başladı. Bu alandaki gelişmeler oyun telefonu endüstrisinin oluşmasını iyiden iyiye körüklemiş durumda. Artık pek çok insan oyuncu telefonu almak için araştırmalar yapıyor ve en iyi mobil oyun deneyimini yaşamak istiyor. Öte yandan bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla bu sektörde büyüme gözlemleniyor.
Tüm bunların ışığında akıllı telefon üreticileri bir süredir oyuncular için özel oyun telefonu geliştirmeye başlamış durumda. Bu alanda Asus ve Xiaomi oyun telefonları ön plana çıkıyor. Ancak oyun oynamak için tek seçeneğiniz bu firmalar değil.
En iyi oyun telefonları 🎮
En iyi oyuncu telefonu listemizi üst düzey ve daha alınabilir modellerden şekillendirdik. Eğer "Dünyanın en iyi oyuncu telefonu hangisi?" diye arıyorsanız bu liste sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Bununla birlikte oyun telefonları genellikle “pubg için en iyi telefon” aramalarıyla da karşımıza çıkıyor. Genel olarak bakıldığında oyuncu telefonlarında güçlü donanım aranan en öncelikli özellikler arasında bulunuyor. Her neyse, lafı çok uzatmadan oyun için telefon arayanlara yönelik hazırladığımız en iyi oyun telefonları önerilerimize geçelim 🔽
Asus ROG Phone 6 Pro
Nubia Red Magic 7S Pro
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Samsung Galaxy Z Fold 4
Xiaomi Poco F4 GT
iPhone 14 Pro Max
Lenovo Legion Y90
Samsung Galaxy A73 5G
Asus ROG Phone 6 Pro 🤳
Nubia Red Magic 8 Pro 📱
Red Magic 8 Pro, birden fazla grafit levha katmanı ve 2068mm3 hacimli 3D buhar odası dahil ICE 11.0 soğutma özelliklerine sahip. Dolayısıyla güçlü bir soğutma sunan telefonda uzun süre yüksek performans vadediyor. Red Magic 8 Pro, 80W hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alırken 47 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Dolayısıyla Red Magic 8 Pro dünyanın en iyi oyun telefonu olarak ifade edilebilir.
Samsung Galaxy S21 FE 5G 📳
Samsung Galaxy Z Fold 4 🎮
Xiaomi Poco F4 GT ❎
iPhone 14 Pro Max 🍎
Lenovo Legion Y90 🤺
Samsung Galaxy A73 5G 📶
Oyun telefonu nedir ❓
Basitçe söylemek gerekirse oyun telefonu, oyun oynamak için tasarlanmış bir telefondur. Oyun telefonları genellikle en iyi mobil oyunları sorunsuz bir şekilde oynamanızı sağlayacak güçlü yonga seti ve yüksek miktarda RAM’e sahip oluyor. Oyun telefonları aynı zamanda büyük ve yüksek yenileme hızına sahip ekranlar, güçlü hoparlörler ve kulaklık girişi ile diğer sıradan telefonlardan ayrılıyor.
Hatta bazı oyuncu telefonları benzersiz tasarımlar, RGB aydınlatma, büyük pil kapasitesi ve dahili soğutma sistemlerine sahip olabiliyor. Üst seviye oyuncu telefonlarında dahili yerleşik düğmeler ve tetikleyiciler de bulunuyor. Lenovo, ZTE ve Asus oyun telefonları için ekstra aksesuar desteği de sunuyor. Harici soğutma ve telefonu bir Nintendo Switch’e dönüştüren aparatlar bunların arasında gösterilebilir. Tüm bunların ışığında tasarlanan bir oyuncu telefonu fiyat noktasında genellikle pahalı olmakta.
Oyun için telefonda hangi özellikler olmalı 📜
Oyun telefonu alırken nelere dikkat edilmeli diye soruyorsanız dikkat etmeniz gerek en önemli şeylerin başında donanım özellikleri geliyor. Akıllı telefonlar dahil herhangi bir platformda oyun performansını etkileyen en önemli şey donanımın gücüdür. Dolayısıyla oyun telefonu alırken, donanımına dikkat etmek ve güncel üst düzey donanımlara yönelmek gerekiyor. Halihazırda en iyi oyuncu telefonları Snapdragon 8 Gen 2 yongasına sahip durumda.
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....