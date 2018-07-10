Xiaomi Mi Mix 2S kutu açılışı ve ilk izlenimler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin amiral gemi akıllı telefon sınıfındaki iddialı modellerinden Mi Mix 2S'i kutusundan çıkartıyor aynı zamanda kullanıyor ve ilk izlenim seviyesinde değerlendirmesini yapıyoruz.
Xiaomi'nin en iddialı telefon modellerinden Mi Mix 2s elimize ulaştı. Bu videomuzda telefonu kutusundan çıkartıyor, detaylarına bakıyor ve ilk izlenim seviyesinden değerlendirmemizi yapıyoruz.
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Yani Türkiyede resmi satmak isteyenin ülkeye telefonu sokması 735 dolar ki buna nakliye dahil değil.
Şu anki kurdan 735 dolar=3600 TL
Mi Türkiye RESMEN kârından kısmış bu telefonu satabilmek adına, ülkeye vergilerle girişi 3600 TL olan telefonu 3200 TL ya satıyorsa bence bu muhteşem bir şey, gönül isterdi 2000 TL olsun ama olmuyor işte...