Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Xiaomi Mi Mix 2S kutu açılışı ve ilk izlenimler

10 ay
12,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi'nin amiral gemi akıllı telefon sınıfındaki iddialı modellerinden Mi Mix 2S'i kutusundan çıkartıyor aynı zamanda kullanıyor ve ilk izlenim seviyesinde değerlendirmesini yapıyoruz.
Xiaomi'nin en iddialı telefon modellerinden Mi Mix 2s elimize ulaştı. Bu videomuzda telefonu kutusundan çıkartıyor, detaylarına bakıyor ve ilk izlenim seviyesinden değerlendirmemizi yapıyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bloodin 10 ay en beğenilen
Ya afedersiniz de ne bekliyorsunuz? 2500 TL mı? 64 GB'ın yurtdışında en ucuz fiyatı 470 dolar (Aliexpress)
%25 ÖTV
%18 KDV
%6 TRT
Yani Türkiyede resmi satmak isteyenin ülkeye telefonu sokması 735 dolar ki buna nakliye dahil değil.
Şu anki kurdan 735 dolar=3600 TL
Mi Türkiye RESMEN kârından kısmış bu telefonu satabilmek adına, ülkeye vergilerle girişi 3600 TL olan telefonu 3200 TL ya satıyorsa bence bu muhteşem bir şey, gönül isterdi 2000 TL olsun ama olmuyor işte...
Ya afedersiniz de ne bekliyorsunuz? 2500 TL mı? 64 GB'ın yurtdışında en ucuz fiyatı 470 dolar (Aliexpress)%25 ÖTV%18 KDV%6 TRTYani Türkiyede...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spacenet 10 ay
Her videonuzda elinizi kolunuzu gereksiz yere ve aşırı şekilde hareket ettiriyorsunuz. Bu davranışınız dikkatimi dağıtıyor, anlattıklarınıza konsantre olamıyorum.
Her videonuzda elinizi kolunuzu gereksiz yere ve aşırı şekilde hareket ettiriyorsunuz. Bu davranışınız dikkatimi dağıtıyor, anlattıklarınıza konsantre olamıyor...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Bloodin 10 ay en beğenilen
Ya afedersiniz de ne bekliyorsunuz? 2500 TL mı? 64 GB'ın yurtdışında en ucuz fiyatı 470 dolar (Aliexpress)
%25 ÖTV
%18 KDV
%6 TRT
Yani Türkiyede resmi satmak isteyenin ülkeye telefonu sokması 735 dolar ki buna nakliye dahil değil.
Şu anki kurdan 735 dolar=3600 TL
Mi Türkiye RESMEN kârından kısmış bu telefonu satabilmek adına, ülkeye vergilerle girişi 3600 TL olan telefonu 3200 TL ya satıyorsa bence bu muhteşem bir şey, gönül isterdi 2000 TL olsun ama olmuyor işte...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÇöldekiSonVaha 10 ay
Arkadaşlar okuduklarıma anlam veremiyorum Evo ile ilgili distribütör değil vs. yazan arkadaşlara ithafen yazmak isterim.
Teknosa'dan Redmi 5 Plus cihaz aldım eşime (Ben hali hazırda mi 6 kullanıyorum). Kutuda Evofone yapışkanı (Evo'nun firma ismi değişmiş),kutu üstünde kösede 'Mi' yapışkanı ve Xiaomi Türkiye ibaresi var ve garantili belgesinde Xiaomi Türkiye garantilidir yazıyor. Yani artık Xiaomi'nin resmi Türkiye distribütörü Evofone Bilgi Teknolojileri. Bu hareketleri büyük ses getirecektir. Bu Evofone için başarı bence çünkü Xiaomi bir çok kişinin yakından takip ettiği (benim gibi), dünyanın da en büyük cep telefonu markalarından.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
mi yi kötülemeden önce bir kullanın derim mi6 kullanıcısı olarak bu telefonun üstüne telefon daha üretilmedi kullanmadan yorum yapmayın bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spacenet 10 ay
Her videonuzda elinizi kolunuzu gereksiz yere ve aşırı şekilde hareket ettiriyorsunuz. Bu davranışınız dikkatimi dağıtıyor, anlattıklarınıza konsantre olamıyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marsli61 10 ay
Şaaooomiii balon .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
Bugüne kadar Xiaomi'nin Türkiye'de herhangi bir firmaya distribütörlük verdiği ile ilgili hiçbir yerde birşey görmedik. Daha önce de defalarca gördüğümüz gibi önüne gelen ben distribütörüm diye ortaya çıkıyor. Evo da bunlardan birisi. Xiaomi'nin bir distribütörünün distribütörü olmak kimseye Xiaomi Türkiye distribütörü kimliği vermez. Evo da bu durumda sadece bir ithalatçı statüsündedir. Lütfen bu konuyu açıklığa kavuşturunuz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
way be. efsane ürün geldi. xiaomi türkiye garantili ürün geldiğini görmekte gözlerimizi yaşarttı. Evo isimli firma sanırım resmi dist olmuş.
heyecanla ürüne kavuşacağımız günü bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 10 ay
3000 lira veriyorsun, adaptör ve telefon farklı renklerde geliyor tam çin işi :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatin_62 10 ay
@fx57 Xiaomi'nin Türkiye'de herhangi bir firmaya distribütörlük verdiği ile ilgili hiçbir yerde birşey görmedik. Daha önce de defalarca gördüğümüz gibi önüne gelen ben distribütörüm diye ortaya çıkıyor. Bana göre Evo da bunlardan birisi. Sadece kelime oyunu yapıyorlar. Çünkü aldığım bilgilere göre Evo Xiaomi'nin değil, Xiaomi'nin bir distribütörünün yetkilendirmiş olduğu bir firma. Yani diğer ithalatçı firmalardan hiçbir farkları yok. Onlar da ithalatçı statüsündeler. Xiaomi'nin bir distribütörünün Türkiye'deki bir firmaya distribütörlük vermesi onu Xiaomi'nin Türkiye distribütörü yapmaz. Bu konuyu açıklığa kavuşturmanız gerekmektedir. Bilmediğimiz başka bir durum varsa bilelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 10 ay
evoy sa yandık bir aydır sitesi yenileniyor para yatırcaksan site çalışıyor ama başka hiç bir şey yapamıyorsun.kullanıcı hatası der tlf insanların elinde kalır.lg g4 hala serviste.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,2b izlenme · 4 sa. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
13:32
Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil"
15,3b izlenme · 2 yıl
10:19
Xiaomi Mi Mix 2 kutu açılışı "Xiaomi Mi Mix 2, bir Mix hayranının eline geçerse"
15,3b izlenme · 1 yıl
15:51
Nokia 5.1 Plus mercek altında | Nokia yeniden Türkiye'de
7b izlenme · 2 ay
26:31
Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi
16,8b izlenme · 4 ay
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
24:11
Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi
12,8b izlenme · 8 ay
18:37
Xiaomi'nin Android One telefonu | Mi A1 ön inceleme
21,5b izlenme · 2 yıl
14:14
Xiaomi Mi6 incelemesi "Fiyat/performans telefonu"
53,5b izlenme · 2 yıl
05:54
Xiaomi, Snapdragon 845 ve Türkiye
14,7b izlenme · 1 yıl
09:55
Xiaomi Mi Mix 2 incelemesi: Tüm detaylar, merak edilenler!
32,2b izlenme · 2 yıl
14:23
Xiaomi telefonlara performans dopingi: MIUI9 incelemesi
30,3b izlenme · 2 yıl
08:56
Samsung Galaxy Note 8 kutudan çıkıyor
15b izlenme · 2 yıl
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 9 sa. yeni video
18:07
Xiaomi Redmi 5 Plus elimizde: Tüm detaylar
27,6b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim