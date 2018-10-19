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Xiaomi Mi8 Pro mercek altında: Artan rekabete yanıt

7 ay
13,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin en yeni akıllı telefon modellerinden Mi8 Pro mercek altında. Ekrandan parmakizi okuma özelliğine sahip olan telefonun tüm detayları ve öne çıkan özellikleri masaya yatırıyoruz.
Xiaomi'nin en yeni akıllı telefon modellerinden Mi8 Pro'yu kullanma şansı yakaladık. Explorer Edition modelinin global versiyonu olarak ta yorumlanan bu telefon Mi8'in güçlü özelliklerini ekrandan parmakizi okuma teknolojisiyle harmanlıyor. Öne çıkan detaylar ve özellikler bu videomuzda. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
destroy-er 7 ay
Meizu 16 ile mi8 karşılaştırması yapmanız çok güzel olur.
Şimdiden teşekkürler
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kesbi 7 ay
Kulaklık girişi olmayan tüm telefonların köküne kibrit suyu.
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DH Misafiri 7 ay
Huawei telefonları görünce xaomi telefonlara ilgimi yitirdim :) zaten türkiye piyasasına girince fiyatlarıda uçtu.
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DH Misafiri 7 ay
Ben mi 6 kullanıyorum sekiz ay önce denize düşürdüm çıkardım tatlı suyla yıkadım bu yorumuda aynı telefonla yazıyorum Xiaomi den şaşmayın kesinlikle tavsiye ediyorum
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TITAN 7 ay
Bu telefon 4000 mah pili hak ederken 3000 mah koyulması cidden rezillik

Mi8 kullanıyorum 3400 mah pili var.
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andersin 7 ay
hocam bir parmak izinine bu kadar odaklanmana hayran kaldım. Videoyu daha fazla izleyemiyorum.
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intel7mix 7 ay
Bataryadan kısa kısa nereye varmaya çalışıyorlar.3000 mah 2013 beri takılı kaldık ve halende takiliyiz.
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Hasan07-36 7 ay
Erdi abi Meizu 16'nın incelemesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle kamera ve batarya yönünden Mi 8'le de karşılaştırırsanız sevinirim. Gerçi Meizu 16'nın kendisi de ortada yok. İnşallah yakında gelir.
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maxmania 7 ay
çentik, kulaklık girişinin kaldırılmaması almamak için yeterli sebeplerdi, şimdi bir de üstüne evofone kazığı varken kesinlikle almayın tavsiyesinde bulunulur. ha illa alacağım diyen varsa başka yollarla alsın, anlatılanlar doğruysa garantisi de yok hükmünde.
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bjkyener 7 ay
videonun yarısı parmak okuyucuyla geçiyor
1 - Ekran Amoled mi
2 - Ses kalitesi ve hoparlör nasıl
3 - Batarya 4000 üzeri mi
4 - Kamera nasıl
.
.
2 Yanıt Yanıtla +3
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fx57 7 ay bjkyener
Merhaba,
Keşke videoyu izleseydiniz, sorduğunuz soruların tamamının yanıtı var video içerisinde, canlı hoparlör testine kadar.
Ekranın AMOLED olduğu, pil kapasitesi ve kamera deneyimine ilişkin notlar da var videoda.
Teşekkürler.
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ebagirtan 7 ay bjkyener
bu telefonun normal mi8 den en büyük farkı o zaten erdi abi de özellikle en çok onun üzerinde durmuş gayet normal üstüne geri kalan noktalara da çok güzel değinmiş.
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