Xiaomi Mi8 Pro mercek altında: Artan rekabete yanıt

Xiaomi'nin en yeni akıllı telefon modellerinden Mi8 Pro mercek altında. Ekrandan parmakizi okuma özelliğine sahip olan telefonun tüm detayları ve öne çıkan özellikleri masaya yatırıyoruz.

Xiaomi'nin en yeni akıllı telefon modellerinden Mi8 Pro'yu kullanma şansı yakaladık. Explorer Edition modelinin global versiyonu olarak ta yorumlanan bu telefon Mi8'in güçlü özelliklerini ekrandan parmakizi okuma teknolojisiyle harmanlıyor. Öne çıkan detaylar ve özellikler bu videomuzda.