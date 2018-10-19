Xiaomi Mi8 Pro mercek altında: Artan rekabete yanıt

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin en yeni akıllı telefon modellerinden Mi8 Pro mercek altında. Ekrandan parmakizi okuma özelliğine sahip olan telefonun tüm detayları ve öne çıkan özellikleri masaya yatırıyoruz.
Xiaomi'nin en yeni akıllı telefon modellerinden Mi8 Pro'yu kullanma şansı yakaladık. Explorer Edition modelinin global versiyonu olarak ta yorumlanan bu telefon Mi8'in güçlü özelliklerini ekrandan parmakizi okuma teknolojisiyle harmanlıyor. Öne çıkan detaylar ve özellikler bu videomuzda.
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Şimdiden teşekkürler
Mi8 kullanıyorum 3400 mah pili var.
1 - Ekran Amoled mi
2 - Ses kalitesi ve hoparlör nasıl
3 - Batarya 4000 üzeri mi
4 - Kamera nasıl
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Keşke videoyu izleseydiniz, sorduğunuz soruların tamamının yanıtı var video içerisinde, canlı hoparlör testine kadar.
Ekranın AMOLED olduğu, pil kapasitesi ve kamera deneyimine ilişkin notlar da var videoda.
Teşekkürler.