Xiaomi Mi8 hakkında her şey: Amiral gemisi katili

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi Mi8 nihayet tanıtıldı. Sahip olduğu özellikler ve iddialı fiyatıyla heyecan yaratan amiral gemisi telefonun tüm detaylarını anlatıyor ve hangi açılardan öne çıktığını sizler için yorumluyoruz.
Xiaomi'nin merakla beklenen yeni nesil amiral gemi telefonu Mi8 tanıtıldı. Bu detaylı videoda telefonun tüm detaylarını konuşuyor, yer yer kıyaslamalar yaparak analiz ediyor. Tasarımdan donanıma, fiyatından yeteneklerine kadar Xiaomi Mi8 hakkında her şey bu videoda.
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MI6 almayı düşünüyorumda beklemeye değermi cok bekletirmi fiyattta üzermi
Explorer edition'daki ekrandan parmak izi teknolojisi henüz çok yeni. Can sıkıcı olabilir. Bu yüzden bir kaç tane ekrandan parmak izi okuyuculu telefon çıkmasını beklemek lazım bence.
ultrasonik değilmiş ekrandaki parmak izi sensörü. ufak tefek sorunları olur mu bilmiyorum fakat mi 8 uygün fiyata gelirse türkiyeye, g2 nin f/p tahtını sallar hatta geçer valla..
Kızılötesi kumanda var mı? (mi6 da çok kullanıyorum)
Explorer edition ın pili neden 3000mah