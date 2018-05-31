Xiaomi Mi8 hakkında her şey: Amiral gemisi katili

Xiaomi Mi8 nihayet tanıtıldı. Sahip olduğu özellikler ve iddialı fiyatıyla heyecan yaratan amiral gemisi telefonun tüm detaylarını anlatıyor ve hangi açılardan öne çıktığını sizler için yorumluyoruz.

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni nesil amiral gemi telefonu Mi8 tanıtıldı. Bu detaylı videoda telefonun tüm detaylarını konuşuyor, yer yer kıyaslamalar yaparak analiz ediyor. Tasarımdan donanıma, fiyatından yeteneklerine kadar Xiaomi Mi8 hakkında her şey bu videoda.