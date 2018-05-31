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Xiaomi Mi8 hakkında her şey: Amiral gemisi katili

12 ay
34,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi Mi8 nihayet tanıtıldı. Sahip olduğu özellikler ve iddialı fiyatıyla heyecan yaratan amiral gemisi telefonun tüm detaylarını anlatıyor ve hangi açılardan öne çıktığını sizler için yorumluyoruz.
Xiaomi'nin merakla beklenen yeni nesil amiral gemi telefonu Mi8 tanıtıldı. Bu detaylı videoda telefonun tüm detaylarını konuşuyor, yer yer kıyaslamalar yaparak analiz ediyor. Tasarımdan donanıma, fiyatından yeteneklerine kadar Xiaomi Mi8 hakkında her şey bu videoda. 

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haktan24 12 ay en beğenilen
Erdi abi agzına saglık herşeyi acıkca ve net bir şekilde anlatmıssın ama gel gelelim bizim topluma dogru olan şeyleri yanlış gibi görmeleri artık normal bir durum gibi algılanmaya başladı tuttumus millet kopya klon vs vs deyimler bitmiyor bir türlü adamlar dolu dolu yapıp yarı fiyatına satıyorlar bu göze gözükmüyor ama neymiş centikmiş yok ıphone x miş yok neymiş bizim topluma kazık fiyatlı cep telefonları müstehaktır acımıycaksın yapıstırıcan 5 bin 6 bin tl telefonları bunlardan hoşlanıyorlar cünki yazık günah para kolaymı kazanılıyor kardeşim az aklınızı calıstırın adamlar on numara ürünler piyasaya cıkarıcaklar halen tatada halen bok atma yazık ülkemizde olan anlayıssızlıgın bir diger tarafıda hiç bir şekilde kendi ülkesinde dahi üretilemeyecek bir cihaz için gelip burda bok atmaları kadar anormal bir durum bu kafa yapısına baglı olan herkese mustehak 5 6 7 bin tl arası cep telefon fiyatları hiç kusura bakmayın söylemlerim agır oldu ama hakikatten bu kafa yapısına sahip olan insanlar tam olarak bundan anlıyorlar...
Erdi abi agzına saglık herşeyi acıkca ve net bir şekilde anlatmıssın ama gel gelelim bizim topluma dogru olan şeyleri yanlış gibi görmeleri artık normal bir dur...
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merm 12 ay
Artık o bir amiral gemisi katili değil, amiral gemisinin ta kendisi...
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12 Angry Men 12 ay
Ortamlarda iphone x dersin kim bilecek.
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DH Misafiri 11 ay
çin malı iPhone x hahahaha.
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DH Misafiri 11 ay
Video için teşekkürler merakla beklediğimiz bir inceleme olmuş. Mevcutta mi6 kullanan birisi olarak Türkiye'ye gelir gelmez alacağım. Yok x çakması vs geçiniz hocam bunları. F/P bakarım ben hem güncel teknolojileri kullanacaksınız hemde bütçe dostu olacak. Ayrıca çentikli ekranı ilk iPhone çıkardı diye diğer firmaların kullanmayacaği anlamına gelmez adam yapıyorsa ve uygun fiyata satiyorsa gidip sırf marka için X2 paralar vermeye gerek yok. İsteyen istediğini kullansin resmi olarak Türkiye'ye giriş yapacaklar yakın zamanda GENPA garantili satılacak bakın sonrasında satışları nasıl artacak.Hb çok satılan kategorisinde bile ilk sıralarda Xiaomi modelleri mevcut. Videoda belirtildiği gibi son kullanıcıyı düşünen kimse o pastadan pay alır. Bugün bunu Xiaomi başardı.
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DH Misafiri 11 ay
Hacı abi herşeyi geç otg destekleyecek mi?
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muhendıs bey 11 ay
Türkiyedeki satış tarihi bellimi yada tahmini birşey var mı.
MI6 almayı düşünüyorumda beklemeye değermi cok bekletirmi fiyattta üzermi
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PHI 11 ay
Cihaz çok çok iyi. İncelemeler düştükçe her şey gün yüzüne çıkmaya başlar. Batarya 4000 olsaydı elbette çok iyi olurdu ama bu haliyle bile çok iyi.
Explorer edition'daki ekrandan parmak izi teknolojisi henüz çok yeni. Can sıkıcı olabilir. Bu yüzden bir kaç tane ekrandan parmak izi okuyuculu telefon çıkmasını beklemek lazım bence.
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mikailc78 11 ay PHI
4.5 sene önce aldığım lg g2 de bile 3bin mah pil vardı. canavar gibi 6 saat ekran süresi alıyodu normal kulanımda. sanmıyorum, xiaomi üzmez bizi..
ultrasonik değilmiş ekrandaki parmak izi sensörü. ufak tefek sorunları olur mu bilmiyorum fakat mi 8 uygün fiyata gelirse türkiyeye, g2 nin f/p tahtını sallar hatta geçer valla..
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DH Misafiri 11 ay
One Plus 6 yıl tercih ettim bu telefon yerine sonra bı an çıkmadığı için one plus 6 aldım yuh dedim beklesemiydim şimdi bakıyorum ki inşallah almisim. Çok çok çok memnunum hem bunun gibi clon olarak ya gözükmüyor ve telefon standart boy ama 6.28 inch ekrana sahip duyduğumda çok büyük bir telefon demiştim aklıma note 8 gelmişti şimdi bu telefondan yazıyorum ve muazzam diyorum yanılmışım diğerleri ile kıyasladığım için iyi ki almışım ??
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Quadro. 12 ay
Iphone kopyalamis deniyor peki iphoneden önce bu centik varmiydi? evet hemde Androidli bir cihazda Essential Phone(Androidin fikir babasi A.Rubin) böylece Iphone X in aslinda bir kopye oldugunun kaniti.Not Iphoneye karsi degilim su an piyasada olmus ve olan tüm isletim sistemlerini kullandim , Android=Özgürlük :-) .
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Bay Robot 12 ay
iPhone X kamera karşılaştırmasında iPhone X’un kamerasını odaklamadan çekmişler heralde bir hile var ne hikmetse hep daha iyi gösterirler ama karşılaştırırken tam tersi çıkıyor...
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Lauras 12 ay
ekrandan parmak izi olcak diye parayı hazırlamıştım çıkınca alcaktım ama hüsrana uğrattı beklicez demek note9 da umarım görürüz bu teknolojiyi
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alpercan 12 ay
Kablosuz şarj var mı?
Kızılötesi kumanda var mı? (mi6 da çok kullanıyorum)
Explorer edition ın pili neden 3000mah
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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