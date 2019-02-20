Xiaomi Mi9 tanıtıldı: Yeni canavar

Xiaomi yeni nesil amiral gemisi Mi9'u resmen tanıttı. Kamera performansıyla önemli rakiplerini geride bırakan ve DxoMark'da üç numaraya oturan telefon, lider telefonların yarı fiyatına geliyor.

Xiaomi Mi9 resmi tanıtımı yapıldı. Amiral gemisi sınıfının yeni fiyat/performans canavarı, kamera performansıyla hem Galaxy Note 9 hem de Google Pixel 3 gibi telefonları geride bırakırken, işlemci performansıyla da Android dünyasında liderliğe oturuyor. Üstelik Huawei ve Samsung'un amiral gemi modellerine göre yarı fiyatına piyasaya giriş yapıyor.

Yeni amiral gemisi güçlü kamera özellikleri dışında, fiyat/performans hassasiyetinden dolayı olup olmayacağı merak edilen kablosuz şarj özelliği ki şu an dünyanın en hızlısı Mi9 tarafından destekleniyor, daha hızlı kablolu şarj özelliği ve 12GB RAM seçeneğine sahip özel şeffaf model seçeneği ile geliyor. Xiaomi Mi9 fiyat konusunda da iddialı.

2999 Yuan şu anki kur ile 2373TL'ye denk geliyor: Çin için açıklanan fiyattır.

Aşağıdaki tabloda Xiaomi amiral gemisi akıllı telefon modellerinin Çin'deki lansman fiyatlarını görebilirsiniz. Mi9'un 6GB RAM ve 128GB depolama versiyonu için açıklanan 2999 Yuan, yurtdışında 445$'a ve ülkemizde de 2370TL civarına denk geliyor. Galaxy Note 9, Google Pixel 3 XL ve Huawei Mate 20 Pro gibi modeller ise 900-1000$ bandında.

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