Xiaomi Mi9 tanıtıldı: Yeni canavar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi yeni nesil amiral gemisi Mi9'u resmen tanıttı. Kamera performansıyla önemli rakiplerini geride bırakan ve DxoMark'da üç numaraya oturan telefon, lider telefonların yarı fiyatına geliyor.
Xiaomi Mi9 resmi tanıtımı yapıldı. Amiral gemisi sınıfının yeni fiyat/performans canavarı, kamera performansıyla hem Galaxy Note 9 hem de Google Pixel 3 gibi telefonları geride bırakırken, işlemci performansıyla da Android dünyasında liderliğe oturuyor. Üstelik Huawei ve Samsung'un amiral gemi modellerine göre yarı fiyatına piyasaya giriş yapıyor.
Yeni amiral gemisi güçlü kamera özellikleri dışında, fiyat/performans hassasiyetinden dolayı olup olmayacağı merak edilen kablosuz şarj özelliği ki şu an dünyanın en hızlısı Mi9 tarafından destekleniyor, daha hızlı kablolu şarj özelliği ve 12GB RAM seçeneğine sahip özel şeffaf model seçeneği ile geliyor. Xiaomi Mi9 fiyat konusunda da iddialı.
2999 Yuan şu anki kur ile 2373TL'ye denk geliyor: Çin için açıklanan fiyattır.
Aşağıdaki tabloda Xiaomi amiral gemisi akıllı telefon modellerinin Çin'deki lansman fiyatlarını görebilirsiniz. Mi9'un 6GB RAM ve 128GB depolama versiyonu için açıklanan 2999 Yuan, yurtdışında 445$'a ve ülkemizde de 2370TL civarına denk geliyor. Galaxy Note 9, Google Pixel 3 XL ve Huawei Mate 20 Pro gibi modeller ise 900-1000$ bandında.
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Mi 9 ise 2999 yuan olarak açıklandı. Bu güncel kur ile 445 dolar ediyor fakat bir fark var, bu 6/128 yani 128 GB hafızalı versiyon, 64 açıklanmadı mı? İlk başta piyasaya çıkmayacak mı? Yoksa hiç mi olmayacak 64? Bu soruların cevabı net değil ama telefonun hafızasının 128'e çıktığını düşünürsek aslında geçen yıla göre zam yapılmamış diyebiliriz.
Ben 2 tane ciddi eksik görüyorum telefonda, bunların ilki su geçirmezlik, IP sertifikası almasa da olurdu ama en azından Redmi Note 7'deki gibi önlem alınsaydı. İkincisi 5G eksikliği, ilerde bi 5G versiyonu çıkacaktır ama lansmanda 5G'den bahsedilmedi sanırım, 2 yıl içinde 5G'nin yayılacağını düşünürsek şöyle alır 4 yıl kullanırım diyeceğimiz bir cihaz olmamış, en azından 5G konusunda...
Mi9 SE 2bin olursa, o zamana kadar başka telefon almazsam düşünebilirim. En fazla 2200 tl, daha fazlası yine düşündürür.
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