Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Xiaomi Mi9 tanıtıldı: Yeni canavar

2 ay
12,7b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi yeni nesil amiral gemisi Mi9'u resmen tanıttı. Kamera performansıyla önemli rakiplerini geride bırakan ve DxoMark'da üç numaraya oturan telefon, lider telefonların yarı fiyatına geliyor.
Xiaomi Mi9 resmi tanıtımı yapıldı. Amiral gemisi sınıfının yeni fiyat/performans canavarı, kamera performansıyla hem Galaxy Note 9 hem de Google Pixel 3 gibi telefonları geride bırakırken, işlemci performansıyla da  Android dünyasında liderliğe oturuyor. Üstelik Huawei ve Samsung'un amiral gemi modellerine göre yarı fiyatına piyasaya giriş yapıyor.
Yeni amiral gemisi güçlü kamera özellikleri dışında, fiyat/performans hassasiyetinden dolayı olup olmayacağı merak edilen kablosuz şarj özelliği ki şu an dünyanın en hızlısı Mi9 tarafından destekleniyor, daha hızlı kablolu şarj özelliği ve 12GB RAM seçeneğine sahip özel şeffaf model seçeneği ile geliyor. Xiaomi Mi9 fiyat konusunda da iddialı.
2999 Yuan şu anki kur ile 2373TL'ye denk geliyor: Çin için açıklanan fiyattır.  
Aşağıdaki tabloda Xiaomi amiral gemisi akıllı telefon modellerinin Çin'deki lansman fiyatlarını görebilirsiniz. Mi9'un 6GB RAM ve 128GB depolama versiyonu için açıklanan 2999 Yuan, yurtdışında 445$'a ve ülkemizde de 2370TL civarına denk geliyor. Galaxy Note 9, Google Pixel 3 XL ve Huawei Mate 20 Pro gibi modeller ise 900-1000$ bandında.
Siz ne düşünüyorsunuz, lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın.  

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DarthLuca 2 ay en beğenilen
dxomark a kim parayı verirse wen iyi kamera onda oluyor. Pixel 3 ve Note 9 u anca rüysında geride bırakır xiaomi
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbaba89 2 ay
imei atılsa tadından yenmez, atılmaz ise ithalatçı garantili firmalar (xiaomi resmi olarak satılmıyor ülkemizde) çok güzel bindirirler fiyatı (evofone)
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
qoqoCAN 2 ay
7-8 bin liraya gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 2 ay
Geçen yıl Mi 8 6/64 2699 Yuan'a çıkmıştı, o zamanki kur ile 420 dolar ediyordu ama Yuan'ın dolar karşısında güçlenmesi sonucu şu anda 400 dolar ediyor 2699 yuan
Mi 9 ise 2999 yuan olarak açıklandı. Bu güncel kur ile 445 dolar ediyor fakat bir fark var, bu 6/128 yani 128 GB hafızalı versiyon, 64 açıklanmadı mı? İlk başta piyasaya çıkmayacak mı? Yoksa hiç mi olmayacak 64? Bu soruların cevabı net değil ama telefonun hafızasının 128'e çıktığını düşünürsek aslında geçen yıla göre zam yapılmamış diyebiliriz.
Ben 2 tane ciddi eksik görüyorum telefonda, bunların ilki su geçirmezlik, IP sertifikası almasa da olurdu ama en azından Redmi Note 7'deki gibi önlem alınsaydı. İkincisi 5G eksikliği, ilerde bi 5G versiyonu çıkacaktır ama lansmanda 5G'den bahsedilmedi sanırım, 2 yıl içinde 5G'nin yayılacağını düşünürsek şöyle alır 4 yıl kullanırım diyeceğimiz bir cihaz olmamış, en azından 5G konusunda...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Sadece Alita versiyon güzel se oluyor sanırım onun dışında mix 3 çok daha güzel, ayrıca bu firma ucuza kalite satmıyor muydu her sene fiyatı neden katlanıyor. Bir de sorum var bu markada dahili görüşme kaydı vardı sırf bu sebeple bu markaya yükseliyordum başka hangi markalarda yada modellerde dahili görüşme kaydı var mix3 de var mı mesela malum hükümet tüm bilgilerimizi sattı dolandırıcılara sürekli arıyor p.ler yıldım vallahi her gün arayan dolandırıcı yada reklamcılardan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gagavuzz 2 ay
Başarılı fiyatlandırma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgroztt 2 ay
Erdi bey, emekleriniz için gönülden teşekkürler. Kamera performansı P20 pro kadar iyi olsun bence yeter de artar. Başarılarınızın artarak devamını dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 2 ay en beğenilen
dxomark a kim parayı verirse wen iyi kamera onda oluyor. Pixel 3 ve Note 9 u anca rüysında geride bırakır xiaomi
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 2 ay
İstediğin kadar videoda yapsan alacak kişi cebindeki paraya bakar ve cihazi erken temin edemiyorsun bu işin içinde olmana rağmen ilk önce cihazi satın al ondan sonra video çek sayin erdi.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 2 ay teknokaptan
Adam uğraşmış bilgi vermiş merak edenler için. Sen etmiyorsan izlemezsin bu kadar basit. Bu adamın elinde telefon yokken yaptığı yorumlar elinde telefon olan birçok editörden çok daha doğru ve açıklayıcı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErkanSYK 2 ay
En azından sd kart desteği olması lazımdı. Sırf bu sebepten alamayacağım bir telefon olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erenmete 2 ay
Yılan yılan alınır bu telefon
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 2 ay
Mi8 3bine zor bulunuyor ama Mi9'a 3binden fazlası ciddi ciddi düşünmeyi gerektirir.
Mi9 SE 2bin olursa, o zamana kadar başka telefon almazsam düşünebilirim. En fazla 2200 tl, daha fazlası yine düşündürür.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 2 ay fuckulteli
Ne Mi9 3000 liraya bulunuyor ne de Mi9SE 2000 lira bandında bulunur. Mi9 için ithalatçı garantili 3999 SE modelide 3000 liraya yakın bi fiyattan giriş yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
2,9b izlenme · 2 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14b izlenme · 1 hf.
26:43
Xiaomi Mi9 kutusundan çıkıyor | Huawei ve Samsung'a meydan okuyor
14,1b izlenme · 2 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9b izlenme · 1 hf.
24:59
Xiaomi Mi9 ve özellikleri | Yeni nesil amiral gemisi
20,7b izlenme · 3 ay
18:07
Xiaomi Redmi 5 Plus elimizde: Tüm detaylar
27,5b izlenme · 1 yıl
18:09
Xiaomi Mi Max 3 hakkında her şey: 6.9" ekran, 5500mAh pil
15,3b izlenme · 10 ay
24:27
Xiaomi'nin verdiği sürpriz söz l Mobilite
16,7b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
4,7b izlenme · 1 gün
24:24
Xiaomi Black Shark incelemesi: Sıvı soğutmalı telefon
14,6b izlenme · 1 yıl
20:18
Xiaomi Mi Mix 3 hakkında her şey: Daha şık, daha yenilikçi
11,5b izlenme · 6 ay
04:20
12GB RAM'li telefon | Xiaomi Mi9 Explorer Edition
11b izlenme · 2 ay
15:11
Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme
15,4b izlenme · 2 ay
14:34
Xiaomi Mi A2 hakkında her şey: Android One güçleniyor
20,8b izlenme · 9 ay
13:06
Xiaomi Mi A1 incelemesi: "Fiyat/performans canavarı"
61b izlenme · 1 yıl
07:05
Xiaomi Mi 6X hakkında her şey: Fiyat/performans canavarı
24,9b izlenme · 1 yıl
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,4b izlenme · 2 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim