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Xiaomi Redmi Note 5'i kullandık: Kutu açılışı ve ilk izlenimler

9 ay
17,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin fiyat/performans konusunda iddialı olan akıllı telefon modellerinden Redmi Note 5'i kullandık. Bu videoda kutusundan çıkartıyor ve öne çıkan özelliklerini teker teker masaya yatırıyoruz.
Xiaomi'nin fiyat/performans odaklı iddialı telefon modellerinden Redmi Note 5 elimize ulaştı. Snapdragon 636 işlemci, 4000mAh kapasiteli pil ve öne çıkan diğer özellikleriyle mercek altında. 

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chatin_62 9 ay en beğenilen
Tam olarak anlayamadım. Evofone kim, Xiaomi Türkiye kim, Genpa kim? Garantisini Genpa mı veriyor, Xiaomi Türkiye mi? Videoda hem Xiaomi Türkiye garantili diyorsunuz hem de Genpa garantili diyorsunuz. Xiaomi Türkiye garantili ise bu Xiaomi Türkiye servisleri nerededir?
Tam olarak anlayamadım. Evofone kim, Xiaomi Türkiye kim, Genpa kim? Garantisini Genpa mı veriyor, Xiaomi Türkiye mi? Videoda hem Xiaomi Türkiye garantili diyors...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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SPaCeLoRD 9 ay
telefon eskidi 6 sı çıktı yeni mi inceliyorsunuz

1 Yanıt Yanıtla +8
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s. paul jobs 9 ay
Doğum gününde bile video atmayı ihmal etmeyen editör :)
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1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
teknosa da 1999 hepsş buradada 1799 hangisini almak daha mantıklı
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zwanzig 9 ay
2 gün önce aldım. Google Maps ve Playstore da sıkıntı yaşıyorum. Bu sorunları çözebilirsem keyfim yerine gelecek. Konu açtım zaten bununla ilgili. Onun haricinde gerçekten güzel. Gesturelar ile geri home son uygulamalar fonksiyonlarını yapabiliyorsunuz. Hem ön hem arkada portre modu mevcut. Pili güzel gidiyor. Altın rengi biraz pembeye kaçıyor gibi ama.
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AC@DC 9 ay
Bu telefonu aldık bakalım gelince görecez.
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muammer816 9 ay
bu telefon güzel fakat çok pahalıya satılıyor maalesef.benim için pahalı en azından.4000-5000 mah pil kapasiteli fiyatı uygun orta seviye cihaz bulmak epey zor.
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SPaCeLoRD 9 ay
telefon eskidi 6 sı çıktı yeni mi inceliyorsunuz

1 Yanıt Yanıtla +8
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astegon 9 ay SPaCeLoRD
Bu telefon
gsmarena.com/...
sizin bahsettiğiniz
gsmarena.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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s. paul jobs 9 ay
Doğum gününde bile video atmayı ihmal etmeyen editör :)
Yanıtla +5
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chatin_62 9 ay en beğenilen
Tam olarak anlayamadım. Evofone kim, Xiaomi Türkiye kim, Genpa kim? Garantisini Genpa mı veriyor, Xiaomi Türkiye mi? Videoda hem Xiaomi Türkiye garantili diyorsunuz hem de Genpa garantili diyorsunuz. Xiaomi Türkiye garantili ise bu Xiaomi Türkiye servisleri nerededir?
1 Yanıt Yanıtla +8
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damn2u 9 ay chatin_62
Delta, MYS iletişim, Miui Türkiye olmadığı kesin Türkiye Distribütörünün. Geri kalan bilgileri belki Erdi Özüağ açıklayabilir, belki mağaza açılışı ve satışlarından sonra Xiaomi Global açıklama yapar ama sizin bu telaşınız ve agresifliğinizi teskin etmeyeceği kesin, boşuna ortalığı karıştırmaya uğraşmayın. Ha amacım bilgi almak diyorsanız ki buna zerre kadar inanmıyorum, muhattabınız Erdi Özüağ ve bu forum değil Evofone ile Xiaomi firmasıdır.
1 Yanıt Yanıtla +3
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TIME 9 ay
Anneme aldik 1000tlye.o fiyata daha iyisi olcagini sanmiyorum.
Pardon bizimki redmi5 plus
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DH Misafiri 9 ay
Yok canım o zaman tamam oo bırt
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King Stannis 9 ay
SD 636 ve arkada çift kamera kullanan versiyonu Redmi Note 5 Pro veya Note 5 AI olarak geçmiyor muydu? Düz Note 5 SD 625 kullanıyordu.
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