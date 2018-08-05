Xiaomi Redmi Note 5'i kullandık: Kutu açılışı ve ilk izlenimler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin fiyat/performans konusunda iddialı olan akıllı telefon modellerinden Redmi Note 5'i kullandık. Bu videoda kutusundan çıkartıyor ve öne çıkan özelliklerini teker teker masaya yatırıyoruz.
Xiaomi'nin fiyat/performans odaklı iddialı telefon modellerinden Redmi Note 5 elimize ulaştı. Snapdragon 636 işlemci, 4000mAh kapasiteli pil ve öne çıkan diğer özellikleriyle mercek altında.
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sizin bahsettiğiniz
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Pardon bizimki redmi5 plus