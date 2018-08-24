Xiaomi Redmi S2 incelemesi "Aradığımız ilaç mı?"

Bu videoda Xiaomi'inn Fiyat/Performansı hayli yüksek Redmi S2'sinin iPhone'dan esintiler taşıyan tasarımına göz atıyor, bileşen detaylarına iniyor, yongası, kamerası, bataryası, her şeyini sınıyoruz.

Xiaomi hem fiyat politikası, hem ürün kalitesiyle çoğumuzun beğenisini kazandı, Türkiye’deki faaliyetleriyle kazanmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Bakalım Xiaomi Redmi 2S’i, farklı pazarlarda Y2 olarak da geçiyor, ne kadar beğeneceğiz.

Turuncu, temel özelliklerinin vurgulandığı kutusundan telefonun kendisi, 5V 2A hızlı şarj adaptörü, Micro USB kablosu ve kullanılası silikon bir kılıf çıkıyor, kulaklık yok, Xiaomi’nin tasarruflarından biri.



Gri, altın ve rose gold dediğimiz pembe benzeri şeklinde renk seçenekleri var, elimizdeki grisi. 16CM boyunda, 7.7CM eninde ve 8.1mm kalınlığındaki telefon 170gram ağırlığında. Gövdesi plastikten, içi dolu, diri metal gövdeli telefonlar kadar keyifli değil ama plastik telefonlara göre tok bir hissiyatı var, yekpare gövde itibarıyla esneme, çatırtı çuturtu yok. Benzer boyuttaki alüminyum-cam telefonlardan genel olarak hafif.



Ekran kasa oranı %74.5, fiyatı segmentinde ortalama düzeyde. Arka yüzeyi kaygan, hakim olması pek kolay değil, kılıf takıp telefonu yandan tutabilince tek elle de kullanılır ama 6 inç bir ekrandan bahsediyoruz, ekran-kasa oranı durumu kurtaramıyor zaten, eninde sonunda ikinci eli istiyor.



Üstte flaş, ahize, özçekim kamerası, altta sanal butonlar var, ekranın kenarları ovalleştirilmiş. Altta ekstra bir detay yok, sanal butonlar var, sıralamalarını düzenleyebiliyorsunuz, toptan kaldırıp tam ekran moduna geçebiliyorsunuz.



Sağda güç ve ses butonları var, ki biraz sertler ama sessizler, solda çift sim ve Micro SD kart girişi var. Yukarıda 3.5mm jack, bir mikrofon ve artık nadir bir şey, kızılötesi verici var. Mi Kumanda uygulamasıyla kumandayla çalışan neredeyse her şeyi kontrol edebiliyorsunuz, buna LED şeritlerim de dahil. Altta da hoparlör, Micro USB girişi ve mikrofon var.



Kamera paketinde iPhone’dan esinlenilmiş, çıkıntılı ve masada biraz yalpalıyor açıkçası. Sinyal çizgileri bir tık derinde, Mi logosu da öyle, fena görünmüyorlar. Parmak izi okuyucusu yerli yerinde, şu ana kadar gördüğüm en hızlılarından biri ve nasıl basarsanız basın tekrarlatmıyor, segmentinin çok ötesinde.



5.99 inç 5.99 inç 18:9 formatında HD+ yani 1440x720 çözünürlüğünde IPS LCD panelli bir ekran. 268PPI kağıt üstünde pek etkileyici değil, pratikte de öyle süper keskin değil ama rahatsız olunacak bir şey yok. Renkler biraz soluk, kontrastı ve renk ayrımı zayıf, siyahlarda arkadan ışık vuruyormuş hissi var, içerik tüketirken karanlık sahnelerde detaylar bir miktar kayboluyor.

Maksimum ışığı iş görür, güneş altında görünür kalıyor, parlamayla bir derdi yok. Bakış açısına göre renklerde ufak bir sapma var ama günlük kullanımda fark etmezsiniz bile.



14nm mimarili Snapdragon 625 enerji tasarrufu odaklı 8 Cortex A53 çekirdeğinden oluşuyor, 2GHz’e kadar çıkabiliyorlar, tam yük altında gücünün %89’unu koruyabiliyor. Grafik birimi Adreno 506. X9 LTE modemiyle 300Mbit indirme ve 150Mbit yükleme hızı destekli, ülkemizdeki operatörlerin potansiyelini değerlendirebilecek düzeyde.



Real Racing 3’te ekran 720P’nin biraz üzerinde olduğu için gayet akıcı çalışıyor, takılma hıçkırma yok, görüntü kalitesini biraz kırpıyor ama oyun oynaması keyifli, aynı şeyler Modern Combat 5 için de geçerli. PUBG’de düşük grafik ayarlarında düzlükte, yeşillikle oyun gayet oynanabilir kalıyor, çatışma anları, dürbünle izlediğiniz sahneler telefonu yormuyor. Telefonun üst kısmında ısı oluşuyor ama ılımaktan fazlası sadece, ekrana da yansımıyor, ısıya bağlı bir hız düşüşü hissetmedim oyunlarda.



3GB RAM ve 32GB depolamalı olanı elimizdeki, okumada da yazmada da skorlar gayet iyi, bu arada 256GB’a kadar Micro SD kart takabiliyorsunuz telefona.



Arkada 12MP f/2.2 diyaframlı ana ve 5MP derinlik bilgisi sağlayan ikinci kamera şeklinde bir paket var, öndeki kamera 16MP f/2.2 diyaframlı. Ön de arka da 1080P 30 kare/saniye video çekebiliyor.



Güç tuşuna çift basınca kamera hızlıca açılıyor. Kısa video, portre, panorama ve manuel modları var. Ek olarak sahne modları ve filtreler de unutulmamış. Sahnenin ışığı bol veya değil, odaklaması anlık gerçekleşiyor, HDR biraz yavaş, otomatikte normal diyebileceğim bir hızda çekiyor.

Detay gücü orta-iyi arası bir yerlerde, renk dengesi sorunsuz ama ışık dengesini tutturmak için HDR çekim yapmak gerekiyor genelde, dinamik aralığı segmentinde başarılı, parlakta karanlık, karanlıkta parlak tonları iyi koruyor. Portrede obje ayrımını yeterince iyi buldum, paylaşılası şeyler çıkıyor ortaya.

Videoda detay gücü, ayrımı pek başarılı değil, hissedilir bir keskinleştirme uygulanıyor, dinamik aralığı ve ışık dengesi iş görür, odaklaması ise yine gayet hızlı, şaşırmıyor genelde.



16MP çok iddialı duruyor ama tutturduğunu söyleyemem, bariz bir keskinleştirme var fotoğraflarda, toplamda kötü değil ama 16MP büyüsüne, beklentisine kapılmayın derim. Dinamik aralığı zayıf, ışık dengesi de kaçabiliyor. Video tarafı aslında fena değil, keskinleştirme olsa da detay gücü özçekim kamerası için tamam, dinamik aralığı yine biraz zayıf.



Kutusundan Android 8.1 ve özelleştirme odaklı MIUI 9.6 arayüzüyle çıkıyor Redmi S2. Simgeleri farklı, renkli, temalarla daha da renklendirebileceğiniz, navigasyon butonları veya tam ekran görünümüne geçilebilen, çeşitli buton kısayolları olan, neredeyse her konuda özelleştirilmiş bir arayüz.

Tam ekran modunda, iPhone X’daki gibi soldan sağa veya sağdan sola çekip geri gelme, aşağıdan yukarı çekip çoklu görev menüsüne geçme ki çoklu görev de iOS’dan esinlenilmiş, bunun gibi hareketler var, alışınca kullanması güzel, pek de şaşmıyor bu hareketleri yaparken. Telefonu arayüzüyle iki ayrı telefon haline getirebilen ikinci alan eklentisi, ek ayarlardaki ekstralar, güvenlik, temizleyici, Mi Drop, yetenekli video oynatıcı, düzenleme tarafı güçlü galerisi, MIUI hem hayli özelleştirilmiş hem de kullandığım süre boyunca neredeyse hiç teklemeyen, seri bir arayüz.



Mono hoparlörünün maksimum sesi düşük-orta seviyede bir yerlerde, dinamik aralığı ve detay gücü zayıf, tok seslere hafiften değiniyor, toplamda yeterli sınırında. 3.5mm jackı Xiaomi Mi Pro HD, üst segment diyebileceğim bir kulakiçi kulaklıkla sınadım, maksimum ses anlamında gayet iyi doyurdu, detay ve dinamik aralığı da aynı şekilde, müzikseverler aradıklarını bulurlar jacktan.

Ses ayarlarında özellikle Xiaomi kulaklıklar için ayrı ayrı aslında kabaca ekolayzır ayarı diyebileceğimiz profiller var, ses profili, ekolayzır ayarı, bunlar biraz daha subjektif şeyler, ben midler törpülendiği için pek sevmedim ama siz sevebilirsiniz belki.



8.1mm’de 3080mAh Li-Po batarya. Büyük bir gövde, bir de Xiaomi işin içine girince daha büyük bir batarya beklemiştim ama enerji verimliliği yüksek Snapdragon 625’le gerek kalmamış gibi. Otomatik ekran ışığı ve günün büyük çoğunluğunda hücresel veriyle oyun harici günlük kullanımda 5.5-6 saat arası bir ekran süresi elde ettim. Hatta işten eve gelince Wi-Fi’a geçerseniz 7 saate kadar yolu var, kısacası günü tamamlamaktan fazlası. Telefonun tam şarjı ise 2 saat 10 dakika civarı sürüyor.



802.11n standardı modemiyle 2.4GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyorsunuz, menzili, stabilitesi sorunsuz. Bluetooth 4.2 ile geldiğini ve GPS’te de bir aksilik olmadığını ekleyeyim.



Xiaomi Redmi S2. Malzeme kalitesi, eldeki hissiyatı, ekran kasa oranı, çok etkileyici değil açıkçası, fiyatından beklenebilecek bir hali var. Snapdragon 625 gerçekten verimli ve iş görür bir yonga, bataryası şaşırttı, gayet iyi iş çıkardı, kamera paketi de ön kamerası o kadar değil ama arka kamerasıyla güzel sonuçlar verdi. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla fiyatı ise 1400 lira ve Xiaomi artık resmi olarak, Türkiye garantili haliyle ülkemizde. Fiyat/Performans olarak fiyat segmentindeki 6 inç ekranlı telefonların neredeyse hepsinden iyi, daha küçük ekranlı ama yüksek çözünürlüklü Huawei P Smart gibi sayılı telefonla kafa kafaya.

İkisi arasında kalırım diyebileceğiniz rakibi yine Xiaomi’de, Redmi 5 Plus, 200 lira civarı daha pahalı, işlemcisi aynı lakin metal gövdeli, FHD+ ekranlı, 4000mAh bataryalı, 802.11ac destekli, 2S’in avantajı ise kamera paketi. Uzun lafın kısası, Xiaomi Redmi 2S 1400 liraya alabileceğiniz en iyi telefonlardan biri, akıl karıştırırsa başka bir marka değil, yine Xiaomi bir telefon karıştırır.