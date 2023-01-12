DM ne demek? Instagram ve Twitter'da DM atmanın anlamı

Sosyal medya platformlarında gezinirken, “DM’den yazın”, “DM atmak yasak!” “DM’den yürümek” gibi ifadelerle karşılaşmışsınızdır. Hemen her sosyal ağda kullanıcıların birbirleriyle özel olarak mesajlaşmasını sağlayan bir direkt mesajlaşma sistemi var. Bu sistemde; Instagram, Facebook, Twitter, TikTok veya başka bir mecrada bir kişiye doğrudan mesaj gönderdiğinizde içeriğini yalnızca siz ve alıcı görebiliyor. Üstelik yalnızca kullanıcılar değil, işletmeler de abonelerine ve müşterilerine destek vermek için DM sistemini kullanıyor. Peki, DM ne demek? Direct Message nasıl atılır? İşte dijital dünyada doğrudan mesaj anlamına gelen DM hakkında tüm merak edilenler:

DM ne demek ❌ Tam Boyutta Gör DM terimi, Direct Message yani Türkçesiyle Direkt Mesajkelimelerinin baş harflerini temsil ediyor. DM nedir kısaca açıklamak gerekirse; DM, doğrudan mesaj anlamına geliyor ve sosyal medyada özel mesaj göndermek için kullanılan bir araç. Bir mesajın bir kullanıcıdan diğerine özel olarak gönderilmesi anlamına gelen DM, internette her türlü iletişimin kısaltılmış hali. DM terimi Twitter’dan geliyor ancak kısaltma bugünlerde Instagram dahil birçok platformda kullanılıyor. Yalnızca sosyal ağlarda takip ettiğiniz kişilerle özel olarak mesajlaşmak için değil, bir marka veya işletmeyle hızlı ve kolay bir şekilde iletişime geçmek istediğinizde kulanacağınız bir iletişim aracı. Doğrudan mesaj göndermek, e-posta göndermeye benziyor ancak karşı taraftan çok daha hızlı şekilde yanıt alabiliyorsunuz. Instagram ve Twitter’da direkt mesaj nedir ✏️ Tam Boyutta Gör Instagram’da DM, kısaca doğrudan mesajlaşma anlamına gelmektedir. Yani başka bir kullanıcı ile doğrudan ve özel olarak iletişim kurma şekli diyebiliriz. DM yani Türkçesiyle direkt mesaj kelimesi, Twitter'da da aynı anlama gelmektedir. Instagram ve Twitter’da kullanıcılar, birbirlerini takip etmek zorunda kalmadan platformdaki herhangi birine mesaj gönderebiliyor. Bu tür mesajlar, Facebook’ta olduğu gibi mesaj istek klasörüne gidiyor, onaylanması durumunda mesajlaşma başlıyor. Facebook’ta DM nedir 💬 Tam Boyutta Gör Facebook’ta DM atmak; kısaca özel mesaj göndermek demektir. Facebook kullanıcıları, arkadaş olmasalar bile herkese doğrudan mesaj gönderebiliyor. Bu mesajlar, alıcının konuşmaya devam etmesi için onaylaması gereken mesaj istek klasörüne gidiyor. Facebook Sayfaları, yalnızca kendi sayfalarını takip eden hesaplara doğrudan mesaj gönderebiliyor. Ayrıca "mesajla yanıtla" özelliğini kullanarak yakın zamanda etkileşimde bulunan herhangi bir kullanıcıya yorumlar aracılığıyla direkt mesaj gönderebiliyor. TikTok’ta direct message ne demek 🎉 Tam Boyutta Gör TikTok’ta DM nedir kısaca yanıtlamak gerekirse; DM, TikTok’ta direkt mesaj gönderme anlamına gelir. Doğrudan Mesaj ya da DM üzerinden kullanıcılar platformda birbirleriyle bağlantı kurabiliyor. Direkt mesajlar, platformda herkesin görebildiği yorumların aksine yalnızca bir kişiye gönderiliyor ve bu kişi tarafından görülüyor. TikTok’ta DM, diğer sosyal medya platformlarından farklıdır; belli durumlarda DM gönderilmenize izin verilmez.

TBT ne demek? 4 ay önce eklendi

Bu rehber yazıda Instagram, Twitter, TikTok başta olmak üzere sosyal medyada sıklıkla kullanılan terimlerden DM ne demek, açılımı nedir? açıkladık. Ayrıca DM atmak ne anlama geliyor yanıtladık. Biri size “DM’den yazın” dediğinde ne yapacağınızı artık biliyorsunuz.

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