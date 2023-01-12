DM ne demek? Instagram ve Twitter'da DM atmanın anlamı

- DM ne demek ❌
- Instagram ve Twitter’da direkt mesaj nedir ✏️
- Facebook’ta DM nedir 💬
- TikTok’ta direct message ne demek 🎉
- DM atma (Direkt mesaj gönderme) nasıl yapılır ➡️
- Instagram’da DM’den mesaj nasıl atılır 🔽
- Instagram DM kapatma nasıl yapılır 🚫
- Twitter’da DM nasıl atılır 🔽
- Facebook’ta direkt mesaj atma 🔽
- TikTok’ta özel mesaj nasıl atılır 🔽
- Yorumlar
Sosyal medya platformlarında gezinirken, “DM’den yazın”, “DM atmak yasak!” “DM’den yürümek” gibi ifadelerle karşılaşmışsınızdır. Hemen her sosyal ağda kullanıcıların birbirleriyle özel olarak mesajlaşmasını sağlayan bir direkt mesajlaşma sistemi var. Bu sistemde; Instagram, Facebook, Twitter, TikTok veya başka bir mecrada bir kişiye doğrudan mesaj gönderdiğinizde içeriğini yalnızca siz ve alıcı görebiliyor. Üstelik yalnızca kullanıcılar değil, işletmeler de abonelerine ve müşterilerine destek vermek için DM sistemini kullanıyor. Peki, DM ne demek? Direct Message nasıl atılır? İşte dijital dünyada doğrudan mesaj anlamına gelen DM hakkında tüm merak edilenler:
DM ne demek ❌
Bir mesajın bir kullanıcıdan diğerine özel olarak gönderilmesi anlamına gelen DM, internette her türlü iletişimin kısaltılmış hali. DM terimi Twitter’dan geliyor ancak kısaltma bugünlerde Instagram dahil birçok platformda kullanılıyor. Yalnızca sosyal ağlarda takip ettiğiniz kişilerle özel olarak mesajlaşmak için değil, bir marka veya işletmeyle hızlı ve kolay bir şekilde iletişime geçmek istediğinizde kulanacağınız bir iletişim aracı. Doğrudan mesaj göndermek, e-posta göndermeye benziyor ancak karşı taraftan çok daha hızlı şekilde yanıt alabiliyorsunuz.
Instagram ve Twitter’da direkt mesaj nedir ✏️
Instagram ve Twitter’da kullanıcılar, birbirlerini takip etmek zorunda kalmadan platformdaki herhangi birine mesaj gönderebiliyor. Bu tür mesajlar, Facebook’ta olduğu gibi mesaj istek klasörüne gidiyor, onaylanması durumunda mesajlaşma başlıyor.
Facebook’ta DM nedir 💬
TikTok’ta direct message ne demek 🎉
Direkt mesajlar, platformda herkesin görebildiği yorumların aksine yalnızca bir kişiye gönderiliyor ve bu kişi tarafından görülüyor. TikTok’ta DM, diğer sosyal medya platformlarından farklıdır; belli durumlarda DM gönderilmenize izin verilmez.
DM atma (Direkt mesaj gönderme) nasıl yapılır ➡️
Direkt mesajlar, Instagram, Twitter, Messenger, TikTok dahil tüm sosyal ağ uygulamalarında mevcut ancak DM göndermek için belli ayarları yapmanız gerekiyor. Peki, DM nasıl atılır? İşte izlemeniz gereken adımlar:
Instagram’da DM’den mesaj nasıl atılır 🔽
- Instagram uygulamasını açın.
- Sağ üstte messenger simgesine tıklayın.
- Ardından kalem simgesine dokunun.
- DM göndereceğiniz kişinin kullanıcı adını yazıp direkt mesajınızı gönderin.
Kişinin profiline girip mesaj butonuna dokunarak da DM gönderebilirsiniz. Instagram’da DM göndermek için o kişiyi takip etmeniz gerekmiyor. Tüm bu adımları izlemenize rağmen DM gönderirken sorun yaşıyorsanız Instagram DM çöktü mü diye kontrol etmeyi de unutmayın.
Instagram DM kapatma nasıl yapılır 🚫
Instagram’da takip etmediğiniz kişilerden DM almak istemiyorsanız DM kapatmak için yapmanız gereken şöyle: Instagram ayarları > gizlilik ayarları > mesaj kontrolleri > mesaj istekleri kısmını “sadece takip ettiğin kişiler” olarak ayarlayın.
Twitter’da DM nasıl atılır 🔽
- Solda gezinti çubuğunda Mesajlar simgesine tıklayın.
- Yeni mesaj butonuna tıklayın.
- Direkt mesaj göndereceğiniz kişinin adını veya kullanıcı adını girin.
- Sonraki’ne tıklayın.
- Mesaj kutucuğuna göndermek istediğiniz mesajı yazın.
- Twitter’da DM atmak bu kadar basit!
Sizi takip eden herkese DM gönderebilirsiniz. Takip etmediğiniz kişilerden DM almamak için, başka bir deyişle DM kutusunu kapatmak için “herkesten mesaj isteğine izin ver” seçeneğini kapatmalısınız.
Facebook’ta direkt mesaj atma 🔽
- Ev simgesine tıklayın, ardından Messenger’a tıklayın.
- Yeni bir mesaj başlatmak için kalem simgesine tıklayın.
- Alıcı kısmına Facebook’ta mesaj göndereceğiniz arkadaşınızın adını yazın.
- DM göndermek istediğiniz kişiyi seçin.
- Mesajınızı yazın ve göndermek için uçak simgesine tıklayın.
- Facebook’ta özel mesaj gönderme bu şekilde!
Facebook’ta telefondan DM göndermek için öncelikle Messenger uygulamasını indirmeniz gerekir. Messenger, yalnızca Facebook arkadaşlarınızla mesajlaşmak, özel mesaj göndermek için kullanabileceğiniz bir uygulama olup Facebook hesabınıza bağlıdır.
TikTok’ta özel mesaj nasıl atılır 🔽
- TikTok uygulamasında Gelen Kutusu’na dokunun.
- Üstte doğrudan mesaj butonuna dokunun.
- Özel mesaj göndereceğiniz kişinin adına dokunun.
- Mesajınıza emoji, GIF, sticker ekleyebilirsiniz.
- Gönder butonuna dounun.
- TikTok’ta özel mesaj göndermek bu kadar hızlı!
TikTok’ta DM nasıl açılır? sorusu da çok geliyor. DM kutusunu açmak için; profilinize, ardından menüye dokunup gizlilik altında direkt mesajlara gelin ve size kimlerin mesaj gönderebileceğini seçin. Herkes olarak ayarlarsanız, takip etmediğiniz kişilerden de DM gelir ancak mesaj istek bölümüne düşer. Önerilen arkadaşlar veya karşılıklı takipleştiğiniz kişiler olarak ayarlayabilirsiniz.
Bu rehber yazıda Instagram, Twitter, TikTok başta olmak üzere sosyal medyada sıklıkla kullanılan terimlerden DM ne demek, açılımı nedir? açıkladık. Ayrıca DM atmak ne anlama geliyor yanıtladık. Biri size “DM’den yazın” dediğinde ne yapacağınızı artık biliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..