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    DM ne demek? Instagram ve Twitter'da DM atmanın anlamı

    Instagram'da DM ne demek, öğrenmek isteyenler buraya! Sosyal medyada DM atmak nedir ve direct message nasıl gönderilir? anlatıyoruz.                             
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    Sosyal medya platformlarında gezinirken, “DM’den yazın”, “DM atmak yasak!” “DM’den yürümek” gibi ifadelerle karşılaşmışsınızdır. Hemen her sosyal ağda kullanıcıların birbirleriyle özel olarak mesajlaşmasını sağlayan bir direkt mesajlaşma sistemi var. Bu sistemde; Instagram, Facebook, Twitter, TikTok veya başka bir mecrada bir kişiye doğrudan mesaj gönderdiğinizde içeriğini yalnızca siz ve alıcı görebiliyor. Üstelik yalnızca kullanıcılar değil, işletmeler de abonelerine ve müşterilerine destek vermek için DM sistemini kullanıyor. Peki, DM ne demek? Direct Message nasıl atılır? İşte dijital dünyada doğrudan mesaj anlamına gelen DM hakkında tüm merak edilenler:

    DM ne demek ❌

    dm anlamı Tam Boyutta Gör
    DM terimi, Direct Message yani Türkçesiyle Direkt Mesajkelimelerinin baş harflerini temsil ediyor. DM nedir kısaca açıklamak gerekirse; DM, doğrudan mesaj anlamına geliyor ve sosyal medyada özel mesaj göndermek için kullanılan bir araç.

    Bir mesajın bir kullanıcıdan diğerine özel olarak gönderilmesi anlamına gelen DM, internette her türlü iletişimin kısaltılmış hali. DM terimi Twitter’dan geliyor ancak kısaltma bugünlerde Instagram dahil birçok platformda kullanılıyor. Yalnızca sosyal ağlarda takip ettiğiniz kişilerle özel olarak mesajlaşmak için değil, bir marka veya işletmeyle hızlı ve kolay bir şekilde iletişime geçmek istediğinizde kulanacağınız bir iletişim aracı. Doğrudan mesaj göndermek, e-posta göndermeye benziyor ancak karşı taraftan çok daha hızlı şekilde yanıt alabiliyorsunuz.

    Instagram ve Twitter’da direkt mesaj nedir ✏️

    instagram dm ne demek Tam Boyutta Gör
    Instagram’da DM, kısaca doğrudan mesajlaşma anlamına gelmektedir. Yani başka bir kullanıcı ile doğrudan ve özel olarak iletişim kurma şekli diyebiliriz. DM yani Türkçesiyle direkt mesaj kelimesi, Twitter'da da aynı anlama gelmektedir.

    Instagram ve Twitter’da kullanıcılar, birbirlerini takip etmek zorunda kalmadan platformdaki herhangi birine mesaj gönderebiliyor. Bu tür mesajlar, Facebook’ta olduğu gibi mesaj istek klasörüne gidiyor, onaylanması durumunda mesajlaşma başlıyor.

    Facebook’ta DM nedir 💬

    Facebook dm ne demek Tam Boyutta Gör
    Facebook’ta DM atmak; kısaca özel mesaj göndermek demektir. Facebook kullanıcıları, arkadaş olmasalar bile herkese doğrudan mesaj gönderebiliyor. Bu mesajlar, alıcının konuşmaya devam etmesi için onaylaması gereken mesaj istek klasörüne gidiyor. Facebook Sayfaları, yalnızca kendi sayfalarını takip eden hesaplara doğrudan mesaj gönderebiliyor. Ayrıca "mesajla yanıtla" özelliğini kullanarak yakın zamanda etkileşimde bulunan herhangi bir kullanıcıya yorumlar aracılığıyla direkt mesaj gönderebiliyor.

    TikTok’ta direct message ne demek 🎉

    tiktok dm ne demek Tam Boyutta Gör
    TikTok’ta DM nedir kısaca yanıtlamak gerekirse; DM, TikTok’ta direkt mesaj gönderme anlamına gelir. Doğrudan Mesaj ya da DM üzerinden kullanıcılar platformda birbirleriyle bağlantı kurabiliyor.

    Direkt mesajlar, platformda herkesin görebildiği yorumların aksine yalnızca bir kişiye gönderiliyor ve bu kişi tarafından görülüyor. TikTok’ta DM, diğer sosyal medya platformlarından farklıdır; belli durumlarda DM gönderilmenize izin verilmez.

    DM atma (Direkt mesaj gönderme) nasıl yapılır ➡️

    dm atma Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya kanallarında işletmeler, markalar ve bireyler, takipçileriyle özel ve hızlı iletişim kurmak için DM sistemini kullanıyor. DM atmak, e-posta göndermeye kıyasla daha kolay ve hızlıdır. Ayrıca hiç tanımadığınız biriyle iletişime geçmenin yoludur.

    Direkt mesajlar, Instagram, Twitter, Messenger, TikTok dahil tüm sosyal ağ uygulamalarında mevcut ancak DM göndermek için belli ayarları yapmanız gerekiyor. Peki, DM nasıl atılır? İşte izlemeniz gereken adımlar:

    Instagram’da DM’den mesaj nasıl atılır 🔽

    instagram dm atma yapılışı Tam Boyutta Gör
    Instagram'da telefondan DM atmak içinyapmanız gerekenler şöyle 🔽
    1. Instagram uygulamasını açın.
    2. Sağ üstte messenger simgesine tıklayın.
    3. Ardından kalem simgesine dokunun.
    4. DM göndereceğiniz kişinin kullanıcı adını yazıp direkt mesajınızı gönderin.

    Kişinin profiline girip mesaj butonuna dokunarak da DM gönderebilirsiniz. Instagram’da DM göndermek için o kişiyi takip etmeniz gerekmiyor. Tüm bu adımları izlemenize rağmen DM gönderirken sorun yaşıyorsanız Instagram DM çöktü mü diye kontrol etmeyi de unutmayın.

    Instagram DM kapatma nasıl yapılır 🚫

    Instagram’da takip etmediğiniz kişilerden DM almak istemiyorsanız DM kapatmak için yapmanız gereken şöyle: Instagram ayarları > gizlilik ayarları > mesaj kontrolleri > mesaj istekleri kısmını “sadece takip ettiğin kişiler” olarak ayarlayın.

    Twitter’da DM nasıl atılır 🔽

    twitter dm nasıl atılır Tam Boyutta Gör
    Twitter’da DM nasıl gönderilir merak edenler için;​​
    1. Solda gezinti çubuğunda Mesajlar simgesine tıklayın.
    2. Yeni mesaj butonuna tıklayın.
    3. Direkt mesaj göndereceğiniz kişinin adını veya kullanıcı adını girin.
    4. Sonraki’ne tıklayın.
    5. Mesaj kutucuğuna göndermek istediğiniz mesajı yazın.
    6. Twitter’da DM atmak bu kadar basit!

    Sizi takip eden herkese DM gönderebilirsiniz. Takip etmediğiniz kişilerden DM almamak için, başka bir deyişle DM kutusunu kapatmak için “herkesten mesaj isteğine izin ver” seçeneğini kapatmalısınız.

    Facebook’ta direkt mesaj atma 🔽

    facebookta mesaj gönderme Tam Boyutta Gör
    Facebook uygulamasından DM atmak için;
    1. Ev simgesine tıklayın, ardından Messenger’a tıklayın.
    2. Yeni bir mesaj başlatmak için kalem simgesine tıklayın.
    3. Alıcı kısmına Facebook’ta mesaj göndereceğiniz arkadaşınızın adını yazın.
    4. DM göndermek istediğiniz kişiyi seçin.
    5. Mesajınızı yazın ve göndermek için uçak simgesine tıklayın.
    6. Facebook’ta özel mesaj gönderme bu şekilde!

    Facebook’ta telefondan DM göndermek için öncelikle Messenger uygulamasını indirmeniz gerekir. Messenger, yalnızca Facebook arkadaşlarınızla mesajlaşmak, özel mesaj göndermek için kullanabileceğiniz bir uygulama olup Facebook hesabınıza bağlıdır.

    TikTok’ta özel mesaj nasıl atılır 🔽

    tiktokta özel mesaj nasıl atılır Tam Boyutta Gör
    TikTok'ta biriyle karşılıklı takipleşiyorsanız, DM göndermek için sırasıyla şu adımları izleyebilirsiniz:
    1. TikTok uygulamasında Gelen Kutusu’na dokunun.
    2. Üstte doğrudan mesaj butonuna dokunun.
    3. Özel mesaj göndereceğiniz kişinin adına dokunun.
    4. Mesajınıza emoji, GIF, sticker ekleyebilirsiniz.
    5. Gönder butonuna dounun.
    6. TikTok’ta özel mesaj göndermek bu kadar hızlı!

    TikTok’ta DM nasıl açılır? sorusu da çok geliyor. DM kutusunu açmak için; profilinize, ardından menüye dokunup gizlilik altında direkt mesajlara gelin ve size kimlerin mesaj gönderebileceğini seçin. Herkes olarak ayarlarsanız, takip etmediğiniz kişilerden de DM gelir ancak mesaj istek bölümüne düşer. Önerilen arkadaşlar veya karşılıklı takipleştiğiniz kişiler olarak ayarlayabilirsiniz.

    Bu rehber yazıda Instagram, Twitter, TikTok başta olmak üzere sosyal medyada sıklıkla kullanılan terimlerden DM ne demek, açılımı nedir? açıkladık. Ayrıca DM atmak ne anlama geliyor yanıtladık. Biri size “DM’den yazın” dediğinde ne yapacağınızı artık biliyorsunuz.

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    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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