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Xiaomi Redmi S2'i kullandık / kutu açma ilk izlenim

9 ay
9,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Merakla beklenen Xiaomi Redmi S2'nin kutusunu açıyor, malzeme kalitesinden, donanım bileşenlerinden bahsediyor, ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.

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kucukyenici 9 ay
EM AY ES 'İKİ' yapay zekeyli...
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Bloodin 9 ay
Mi'yi "em-ay" diye okuyan tek kişisin herhalde :)
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qoqoCAN 9 ay
çöp
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DraGonS 9 ay
Detaylı incelemeyi acilen bekliyoruz hocam. Keşke detaylı inceleme olsaydı.
Kolay gelsin.
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burakesan 9 ay DraGonS
Merhabalar,
detaylı inceleme sistemde, yayınlamayı bekliyor :)
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