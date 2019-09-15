Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı akıllı saat | Amazfit GTS ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kısa bir sür önce lanse edilen Amazfit GTS akıllı saati kullandık. Xiaomi ekosisteminin bir temsilcisi olan Amazfit'in, tasarımıyla akıllara Apple Watch'u getiren yeni saatine gelin yakından bakalım.
Xiaomi ekosisteminin en önemli paydaşlarından biri olan Amazfit, yeni nesil akıllı saat modeli Amazfit GTS'i geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Apple Watch görünümlü tasarımıyla dikkat çeken saate bu videoda yakından bakıyoruz, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
Ben diyorum ki özenti bir firma sadece apple ürünlerini taklitle bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Reklama da onlarca para harcıyorlar ama yazılımları yarım yamalak siz ise hatalarını yazıyorum ısrarla onu savunmaya devam. Acaba bunun ürünlerinin kötü olduğunu tespit edebilmem için çevremdeki kaç kişinin cihazı bozulmalı?
Fanatikliği yapan siz ama appleı ilahlaştıran ben. Madem bu kadar iyi niye çevremdekiler teker teker şayomiyi terk etti. Muhakkak bir nedeni vardır. Neyse siz kendinizi entel zannetmeye devam edin ülkemizdeki çoğunluğun kendini entel zannetmesi çok olağan zaten... Herşeyin en iyisini bilen olduğunuzu zannederek yaşamaya devam edin.
Verdiğiniz kaynağa da teşekkür ederim ne de olsa o haber hiçbir yerde gündem olmadıydı. Bu paylaşımınız olmasa appleın pil sınırlaması saçmalığından haberim olmayacaktı
xiaominin hiçbir ürününü kullanmadıysanız zaten konuşmaya hakkınız yok ama bu kadar savunduğunuza göre en az bir ürününe sahipsinizdir yoksa çok saçma olurdu değil mi?
2 yorumla teşhisi de koymuşsun hiçbir konu hakkında bilgisi olmayan ama bol bol fikri olanlardansın bu çok belli. Bolca google ile kaynak da buluyorsunuz aferim yıldızlı pekiyi de aldınız.
Ben şayominin çok abartıldığında ısrarcıyım o yüzden ürünleri gereksiz yere zamlanıyor, ben appleı da savunmam çünkü adamlar iphone 6si boyayıp boyayıp iteliyor millete. Çağın çok gerisinde kaldı ama hala savunuyorlar bu geri kalmışlığı.
Siz anlamadığınız için yine yazayım Apple’ın nesini savunayım onun yüzünden diğer markalar da fiyatları yükselttikçe yükseltti. Şayomiye tapmaya devam...
Sakin kafayla düşünseniz burda şayominin avukatlığını yaptığınızı anlardınız ama düşünemeyeceğinize eminim. Bu kafayla devam edin ne de olsa İmei kaydını savunanların olduğu bir ülkede bu tür avukatlık normaldir.
Şu "fanatik" kelimesi ağzınıza sakız olmuş, doğru düzgün tartışmayı bilmezsiniz etmezsiniz, önünüze kaynak veririz onu da iplemezsiniz.
Huami markası saat konusunda tecrübesiz değil. Tipini ve fiyatını beğendiyseniz alıp yıllarca kullanabilirisniz.
5 para etmez bir marka çok büyütüldü dh ve sdn ile...
Sen apple kullanabilirsin ama xiaomi beş para etmez demeseydin keşke.şimdi xiaomi nin bu yıl ürettiği cihazlara bir göz at diye sana link veriyorum.
m.gsmarena.com/...