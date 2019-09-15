Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı akıllı saat | Amazfit GTS ön inceleme

Kısa bir sür önce lanse edilen Amazfit GTS akıllı saati kullandık. Xiaomi ekosisteminin bir temsilcisi olan Amazfit'in, tasarımıyla akıllara Apple Watch'u getiren yeni saatine gelin yakından bakalım.

Xiaomi ekosisteminin en önemli paydaşlarından biri olan Amazfit, yeni nesil akıllı saat modeli Amazfit GTS'i geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Apple Watch görünümlü tasarımıyla dikkat çeken saate bu videoda yakından bakıyoruz, iyi seyirler.