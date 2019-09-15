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    Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı akıllı saat | Amazfit GTS ön inceleme

    1 hf.
    6b
    1
    Zamazingo
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Kısa bir sür önce lanse edilen Amazfit GTS akıllı saati kullandık. Xiaomi ekosisteminin bir temsilcisi olan Amazfit'in, tasarımıyla akıllara Apple Watch'u getiren yeni saatine gelin yakından bakalım.
    Xiaomi ekosisteminin en önemli paydaşlarından biri olan Amazfit, yeni nesil akıllı saat modeli Amazfit GTS'i geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Apple Watch görünümlü tasarımıyla dikkat çeken saate bu videoda yakından bakıyoruz, iyi seyirler. 


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cenkerozkan 1 hf. en beğenilen yusufd84
    Dar ve orta gelirli insanları "Apple özentisi", "parası olmayan" şeklinde tanımlamanız, hitap etmeniz vs çok kaba. 5 para etmez dediğiniz markalar da mobil sektörde şuan Apple'a fark atıyor orası da ayrı Bi tartışma konusu, olaylara bu kadar sığ bakmanız ise ayrı bir komedi. Hayatınız Apple olmuş belli ki, kullandığınız Apple watch'un ve iPhone'un size büyük başarılar getirmesi dileğiyle...
    Dar ve orta gelirli insanları "Apple özentisi", "parası olmayan" şeklinde tanımlamanız, hitap etmeniz vs çok kaba. 5 para etmez dediğiniz markalar da mobil sek...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    deniz_sea 1 hf.
    Millet 149$ a alır bize 1199tl ye gelir artık...
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    dragons4 5 gün
    Video izleniyor ki hata veriyor
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    DH Misafiri 1 hf.
    parayı iki video izlenme iki beğenmeyle kazandıkları için harcarken pek düşünmüyorlar böyle bir cins doğdu son yıllarda.
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    yusufd84 1 hf.
    Yapmadım demek yapmadığınız anlamına gelmez. Bal gibi de yapıyorsunuz o verdiğiniz haber zamanında çıktığında apple fanboyları onu bile savundu. İnternetten indirirken olan sınırı da savundular. Apple ürünlerinden memnun olmanız ve şayomi avukatı olmadığını söylemeniz sizi şayomi fanatiği olmaktan kurtarmaz.
    Ben diyorum ki özenti bir firma sadece apple ürünlerini taklitle bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Reklama da onlarca para harcıyorlar ama yazılımları yarım yamalak siz ise hatalarını yazıyorum ısrarla onu savunmaya devam. Acaba bunun ürünlerinin kötü olduğunu tespit edebilmem için çevremdeki kaç kişinin cihazı bozulmalı?
    Fanatikliği yapan siz ama appleı ilahlaştıran ben. Madem bu kadar iyi niye çevremdekiler teker teker şayomiyi terk etti. Muhakkak bir nedeni vardır. Neyse siz kendinizi entel zannetmeye devam edin ülkemizdeki çoğunluğun kendini entel zannetmesi çok olağan zaten... Herşeyin en iyisini bilen olduğunuzu zannederek yaşamaya devam edin.
    Verdiğiniz kaynağa da teşekkür ederim ne de olsa o haber hiçbir yerde gündem olmadıydı. Bu paylaşımınız olmasa appleın pil sınırlaması saçmalığından haberim olmayacaktı

    xiaominin hiçbir ürününü kullanmadıysanız zaten konuşmaya hakkınız yok ama bu kadar savunduğunuza göre en az bir ürününe sahipsinizdir yoksa çok saçma olurdu değil mi?
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    yusufd84 1 hf.
    Sen de beni illa applecı sanıyorsun, bal gibi de şayomi fanısın ama farkında değilsin. Mi band forumlarında türkçe desteği olmamasını savunanlar bile var. Eksik yönlerini rom ile kapatıp kendini yazılımcı sanan ergenlerle dolu.
    2 yorumla teşhisi de koymuşsun hiçbir konu hakkında bilgisi olmayan ama bol bol fikri olanlardansın bu çok belli. Bolca google ile kaynak da buluyorsunuz aferim yıldızlı pekiyi de aldınız.
    Ben şayominin çok abartıldığında ısrarcıyım o yüzden ürünleri gereksiz yere zamlanıyor, ben appleı da savunmam çünkü adamlar iphone 6si boyayıp boyayıp iteliyor millete. Çağın çok gerisinde kaldı ama hala savunuyorlar bu geri kalmışlığı.
    Siz anlamadığınız için yine yazayım Apple’ın nesini savunayım onun yüzünden diğer markalar da fiyatları yükselttikçe yükseltti. Şayomiye tapmaya devam...
    Sakin kafayla düşünseniz burda şayominin avukatlığını yaptığınızı anlardınız ama düşünemeyeceğinize eminim. Bu kafayla devam edin ne de olsa İmei kaydını savunanların olduğu bir ülkede bu tür avukatlık normaldir.
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    cenkerozkan 1 hf. yusufd84
    "Şayomi" fanatikliği yapmadığımı ısrarla belirttim, Apple ürünlerinden çok memnun kaldığımı da yazmıştım, dediğim gibi okumuyorsunuz. Üstüne bir de dalga geçer gibi xiaomi fanatikliği yaptığımı iddia ediyorsunuz. Linkte paylaştığım haberi burada da paylaştıklarını söylemek isterim, daha da laftan sözden anlayacak birine benzemiyorsunuz. Kolay gelsin, bu şekilde eminim çok yol kat edersiniz.
    Şu "fanatik" kelimesi ağzınıza sakız olmuş, doğru düzgün tartışmayı bilmezsiniz etmezsiniz, önünüze kaynak veririz onu da iplemezsiniz.
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    yusufd84 1 hf.
    Ben de mi band kullanıcısıyım. Apple watch alacak gücüm olmadığı için hatta amazfit alacak kadar bile gücüm olmadığından mi band aldım. Android fanlarıyla apple fanları arasında zerre bir fark yok. Markalar sizleri kör etmiş. Bu saat bakalım türkçeyi destekliyor mu. Veriler yanlış, müşteri hizmetleri berbat. Yarım yamalak yazılım var onun da eksiğini rom dedikleri saçmalıklarla gideriyorlar. Ucuz olduğu için apple ve samsunga fark atıyordur. Onların yarı fiyatına çıktığı gün bir tane bile satamaz. Firma da farkında. Bu firma reklamın başarısı olarak ilerde örnek gösterilecek. Çok daha ucuz olan zibil gibi diğer çakmalarla bu reklamlar sayesinde farklılaştı. Mi bandi öve öve bitiremeyenler yüzünden aldım şimdi eksiklerini söyleyince ya evet öyle bir sıkıntısı var diyorlar. Ben verisine güvenemeyeceksem, ekran süresini kendim ayarlayamayacaksam ne anladım o işten. Madem apple özentisi değil niye amiral cihazları hep apple taklidi oluyor. Olmasın, Samsung gibi farklı çıkarsın.
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    Bgood 1 hf.
    Saat gayet şık ve kullanışlı
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    LGatakan 1 hf.
    Amazfit Bip'de Apple Watch gibi saat ama bir dünya sattı.
    Huami markası saat konusunda tecrübesiz değil. Tipini ve fiyatını beğendiyseniz alıp yıllarca kullanabilirisniz.
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    yusufd84 1 hf.
    Apple watch “gibi” olabilir. Zilyon tane apple çakması ürün çıkaran firma var ama sadece bu xiaomininkiler gündeme getiriliyor. Xiaomi reklam ve pr’a belli ki önem veriyor. Mesela mi band 4ün bimde satılan 50liralık modeller kadar bile özelliği yok ama işte tanıtım herşey. Xiaomi müşteri hizmetleri diye birşey de yok zaten. Apple özentisi parası olmayanlar için cihaz çıkarıyorlar işte.
    5 para etmez bir marka çok büyütüldü dh ve sdn ile...
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    cenkerozkan 1 hf. yusufd84
    Dar ve orta gelirli insanları "Apple özentisi", "parası olmayan" şeklinde tanımlamanız, hitap etmeniz vs çok kaba. 5 para etmez dediğiniz markalar da mobil sektörde şuan Apple'a fark atıyor orası da ayrı Bi tartışma konusu, olaylara bu kadar sığ bakmanız ise ayrı bir komedi. Hayatınız Apple olmuş belli ki, kullandığınız Apple watch'un ve iPhone'un size büyük başarılar getirmesi dileğiyle...
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Fenomenon 1 hf. yusufd84
    bu ne acınası bir yorum böyle. xiaomi öncelikle gerçek bir marka. adı sanı belli olmayan çin mallarını alıyorsun 3 gün sonra elinde kalıyor. ben 2-3 senedir xiaomi kulaklık kullanıyorum hala sapasağlam. xiaomi'nin de kalitesiz ürünleri vardır. çünkü çok sayıda ürün çıkarıyorlar hepsini aynı kalitede üretemezler. ama xiaomi sağlam, kullanışlı, minimalist ve ucuz ürünler çıkarıyor. saat konusunda da böyle 300 liraya amazfit bip aldım. 1.5 sene oldu. saatten memnunum. şarjı 2 ay gidiyor. kayışı eskidi yeni kayış aldım. o kadar
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    sedat79 1 hf. yusufd84
    Xiaomi beş para etmez ha buna çok güldüm...
    Sen apple kullanabilirsin ama xiaomi beş para etmez demeseydin keşke.şimdi xiaomi nin bu yıl ürettiği cihazlara bir göz at diye sana link veriyorum.
    m.gsmarena.com/...
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    cem650 1 hf.
    saatten telefon görüşmesi yapılıyormu yapılmıyorsa bir apple watch değil demektir.
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    deniz_sea 1 hf.
    Millet 149$ a alır bize 1199tl ye gelir artık...
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