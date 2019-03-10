Xiaomi fiyatları yükseltmek istiyor | Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi'nin tepe yöneticisi ve kurucusu Lei Jun'un fiyatları arttırabilir açıklaması olmak üzere gündemi yorumluyorlar.

Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, başta Xiaomi'nin kurucusu ve tepe yöneticisi Lei Jun'un daha fazla yatırım için telefon fiyatlarını biraz arttırılabilir açıklaması olmak üzere, gündemdeki önemli gelişmeleri sizler için yorumluyorlar.