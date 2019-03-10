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Xiaomi fiyatları yükseltmek istiyor | Mobilite

2 ay
7,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi'nin tepe yöneticisi ve kurucusu Lei Jun'un fiyatları arttırabilir açıklaması olmak üzere gündemi yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, başta Xiaomi'nin kurucusu ve tepe yöneticisi Lei Jun'un daha fazla yatırım için telefon fiyatlarını biraz arttırılabilir açıklaması olmak üzere, gündemdeki önemli gelişmeleri sizler için yorumluyorlar. 

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haktan24 2 ay en beğenilen sn0m
bi yerlerini kaldırmayla alakası yok bu adamlar sayesinde bir dünya insan adam gibi fiyatlara adam gibi cihazlar kullanmaya basladı sözde yerli diyoruz o diyoruz bu diyoruz onlar bile kendi insanına fiyatı kökledide kökledi ancak xiaomi tarafında fiyatlar hep belli skalada kaldı tabiki belli bir miktar arttıracaklar en basit örnegi senin ülkende zamlanmayan birşey varmı ? maliyet hesabı aldıgın maas bunlar yetiyormu sana konusmak için konusmayın haliyle adamlarda demekki bir yerden eksiye düşmeye basladılar tabiki dogal olarak tabiki fahiş fiyatlara cıkarılarak degil ancak belli bir miktarda yükseltebilir bu öngörülen birşey herşey etrafımızda cok mu sabit kalıyorda dünya piyasasında sabit kalsın bir de otarafdan düşünmek lazım
bi yerlerini kaldırmayla alakası yok bu adamlar sayesinde bir dünya insan adam gibi fiyatlara adam gibi cihazlar kullanmaya basladı sözde yerli diyoruz o diyoru...
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sn0m 2 ay
bi yerlerini kaldırırsanız böyle olur xaomiciler
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DH Misafiri 2 ay
sımdı mılletder vergıler yuzunden turkıyede telefon yuksek :D
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DH Misafiri 2 ay
buyursun yükseltsin, daha henüz tr de düzgün pazar payı elde edememişken, yazılımsal olarak daha oturtamamışken, kuyruğunu alıp gitmek nasıl birşeymiş yaşarlar.
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mert1907 2 ay
Xiaomi'nin geleceği nokta eninde sonunda buydu zaten. Marka algısı arttıkça firma üstünde ki maliyet de artıyor. Yine de bi Samsung, Apple, Huawei gibi firmalardan ucuz olmalı tabi ki.
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danlabilic 2 ay
xiomoi foyot porformons tolofono omo yoo HAHAHHAHAHA
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Suppordle 2 ay danlabilic
Ağzın doluyken konuşma komik duruyor.
Not : Motorola kullanıyorum.
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cherkesomer 2 ay
satış stratejisini değiştirip fiyatları arttırsalar sıkıntı çıkmaz. düşük fiyattan çinli perakendecileri zengin ediyorlar. satışları direk kullanıcılara yapacak bir yol bulmaları lazım. ürünler satışa çıkar çıkmaz satıcılar ürünleri kapışıp daha çok kar koyup satıyorlar. Türkiyedeki distribitör eminimki xiaomi firmasından daha çok kar koyup satış yapmaya çalışıyor.. misal burdaki satışları kendileri internet sitesi üzerinden satışını yapsalar kaçak yoldan giren garantisiz ürünlere yakın fiyata satarlar çünkü araya çok sayıda aracı giriyor yasal vergilere yaklaşıyor aracıların kar oranı. eğer kar oranlarını artırmak istiyorlarsa kesinlikle direk tüketiciye kendileri ulaşmalı tüketici yine uygun fiyata ulaşır ve firma kar oranı artar. beni alın işe çözerim ben :D
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Xloud 2 ay
Mate 20 Pro'nun satmadığını kim söyledi? S9 dan note 9dan falan fazla satan bi cihaz mağazalara stok yetişmiyor. Türkiye için söylüyorum.
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intel7mix 2 ay
Tüketici almazsa o fiyatlar iner.
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Helsinki 2 ay
Samsung s10 serisinden neden hiç bahsedilmemiş
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Biyturs_OnSr 2 ay Helsinki
Ben de çok şaşırdım. 3 telefon da birbirinden iyi olmuş, konuşulmaması garip geldi
Telefon ellerinde olmasına rağmen S10e'den de ses seda yok hala, sadece kutu açılımı yapıldı.
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sn0m 2 ay
bi yerlerini kaldırırsanız böyle olur xaomiciler
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haktan24 2 ay sn0m
bi yerlerini kaldırmayla alakası yok bu adamlar sayesinde bir dünya insan adam gibi fiyatlara adam gibi cihazlar kullanmaya basladı sözde yerli diyoruz o diyoruz bu diyoruz onlar bile kendi insanına fiyatı kökledide kökledi ancak xiaomi tarafında fiyatlar hep belli skalada kaldı tabiki belli bir miktar arttıracaklar en basit örnegi senin ülkende zamlanmayan birşey varmı ? maliyet hesabı aldıgın maas bunlar yetiyormu sana konusmak için konusmayın haliyle adamlarda demekki bir yerden eksiye düşmeye basladılar tabiki dogal olarak tabiki fahiş fiyatlara cıkarılarak degil ancak belli bir miktarda yükseltebilir bu öngörülen birşey herşey etrafımızda cok mu sabit kalıyorda dünya piyasasında sabit kalsın bir de otarafdan düşünmek lazım
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