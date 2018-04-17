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Xiaomi'nin çılgın oyun telefonu mercek altında: Black Shark

1 yıl
8,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyun odaklı telefon konsepti aslında yeni sayılmaz. Daha önce Sony PlayStation odaklı telefon ve Nokia da Ngage ile denemişti. Ancak geçen yıl Razer'ın elde ettiği başarı sonrası şimdi Xiaomi geliyor.
Xiaomi'nin yatırımcısı olduğu Black Shark oyun telefonu gerek sahip olduğu tasarım gerekse de güçlü donanımları, özel görüntü işlemcisi ve yepyeni soğutma sistemi gibi detaylarıyla mobil oyun dünyasında liderlik hedefliyor. Bilmeniz gereken tüm detayları bu videoda bir araya getirdik, işte Xiaomi Black Shark oyun telefonu. 

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yilmaz196 1 yıl en beğenilen
Düğme demek çok mu zor, ne kadar itici bir kelime, buton!!
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Question-X 1 yıl

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koyunsavar 1 yıl
Çılgın oyuncu telefonu derken içinde gtx1080ti mi var?
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Tensi 1 yıl
Telefonu oyuncular icin urettikleri belli. Alan deli gibi oyun oynayacak, batarya cabuk bitmesin diye parlakligi dusurebildikleri kadar dusurmusler. :D Ama telefon dizayn olarak gercekten hos. Yesil - siyah cok begendigim bir ikili. Sogutma cozumu de ilginc. Smaung'a deli gibi para sacmaktansa cok daha alinabilir gorunuyor.
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powertr06 1 yıl
En büyük sıkıntısı kulaklık girişi olmayışı gibi duruyor. Oyun telefonu diyorsan adam akıllı kulaklık takılabilmesi lazım şarzdayken oyun oynamaya kalksan kulaklığı nasıl takacaksın.
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hippopotamus 1 yıl
gamerlar için daha iyileri yapılabilir...bekleyeceğiz artık
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a_y_k_u_t 1 yıl
Telefonda oynancak oyun anca ketchapp oyunları falan olur. AAA oyun dediğin pcde konsolda oynanır.
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Question-X 1 yıl

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kesbi 1 yıl
Kulaklık girişi olmadığı için alınmaz.
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__By_CiN_oO__ 1 yıl
09.15'teki oyunun adını bilen yazabilir mi lütfen
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9600_G_T 1 yıl __By_CiN_oO__
strıke of kıngs
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esmerbuyucu 1 yıl
Soğutma sisteminin iyi olmasından dolayı TV'ye bağlamak ve aynı zamanda şarj etmek için dock ünitesi yapabilirlermiş. PS Vita gibi arka kısma dokunmatik panel yerleştirilebilirmiş. Hiç düşünemiyorlar sanırım.
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DARBE 1 yıl
Xiaomi yine yenilikçi bir cihaz, helal olsun sana.
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yilmaz196 1 yıl en beğenilen
Düğme demek çok mu zor, ne kadar itici bir kelime, buton!!
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