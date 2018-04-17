Xiaomi'nin çılgın oyun telefonu mercek altında: Black Shark

Oyun odaklı telefon konsepti aslında yeni sayılmaz. Daha önce Sony PlayStation odaklı telefon ve Nokia da Ngage ile denemişti. Ancak geçen yıl Razer'ın elde ettiği başarı sonrası şimdi Xiaomi geliyor.

Xiaomi'nin yatırımcısı olduğu Black Shark oyun telefonu gerek sahip olduğu tasarım gerekse de güçlü donanımları, özel görüntü işlemcisi ve yepyeni soğutma sistemi gibi detaylarıyla mobil oyun dünyasında liderlik hedefliyor. Bilmeniz gereken tüm detayları bu videoda bir araya getirdik, işte Xiaomi Black Shark oyun telefonu.