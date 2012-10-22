Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xigmatek'ten yeni işlemci soğutucusu: Apache III

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
19
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xigmatek'ten yeni işlemci soğutucusu: Apache III
Tam Boyutta Gör
Komponent üreticisi Xigmatek, ürün gamını yeni bir işlemci soğutucusu ile güncelledi. Apacehe III adını taşıyan maliyet odaklı yeni soğutucu 110 x 52mm boyutlarında ve 265 gram ağırlığında. Düşük profilli soğutucuları anlatan fiziksel ölçüleri ile anakart ve kasa modeli farketmeksizin kolay bir kurulum olanağı tanıyan soğutucu, 1200 - 2500 devir/dakika hızında çalışan ve 20 dbA gürültü yaratan 92mm çapında fan ile birlikte sunuluyor. 
Xigmatek'in yeni soğutucusu aynı zamanda geniş işlemci desteği ile de dikkat çekiyor. Intel'in LGA 775 / 1155 / 1156, AMD'nin ise Soket FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 formundaki soğutucuları ile sorunsuzca kullanılabiliyor. Tabi bu noktada kullanılan işlemcisinin ısıl tasarım gücü ve hız aşırtma yetenekleri de önem taşıyor zira bu soğutucu yüksek soğutma performansından ziyade standart soğutucuyu güncellemeye yönelik ekonomik bir çözüm. 
Xigmatek'in yeni işlemci soğutucusu Apache III alüminyum yapraklara ve alüminyum tabana sahip. Sadece bu detaylar bile soğutucunun sınıflandırmasını ortaya çıkartmakta. Bilindiği üzere üst seviye modellerde en azından bakır tabana yer verilmekte. Apache III, Avustralya'da ön siparişe sunulmuş ve maliyeti de 9.78 dolar olarak listelenmiş durumda. 
Xigmatek'ten yeni işlemci soğutucusu: Apache III
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xyz000 7 yıl
APACHE kullandım. 20 TL civarındaydı aldıgımda. VE gerçekten fiyatına değdi. Fan Sesliydi. Dual Core E2140 1.6 Dan 2.1 De Uzay montaj Sistemde ekstra Fan olmadan sıkıntısızdı. Fazla bir performans beklemeyin derim.Zalman ve Thermaltake Aynı Tasarım Soğutucularıyla kıyaslanmasada, Stok Fandan iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
altanbilisim 7 yıl
2500rpm olması kötü yaz sıcaklarında benim amd 6000+ stok fan 3000rmp den aşa inmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 7 yıl
ZALMAN CNPS 7500
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 7 yıl
aerocool dcc1200 kullanıştım 1kg ağırlığı vardı üstünede tanımam çok sessizdi,sonra kasa değiştirince olmadı ve satıp apache aldım bununla arada ki tek fark işlemci uyumluluğu başka birşey değil ama iyi soğutuyor oc yapsamda böyle bir soğutucu için yüksek ses demek tabi buda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 7 yıl
apache 2'den tek farkı fanın devir kontrollü olarak gelmesi.
Geçen sene amd stock fanım bozulmuştu.
apache yerine 5$ fazla verip xigmatek HDT 1284 almıştım, acayip sessiz gayet memnunum.
tabi 1284'ün bu kadar ucuz olmasının sebebi sadece intel 775 soketlere destek vermesiydi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 7 yıl
stokta herzaman bir fan bulunmalı :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 7 yıl
stok soğutudan bir gömlek daha üstün. zaten yüksek performanslı soğutularada çok para dökmeye gerek yok zira 5 yıl öncesine göre düşünürsek çok gözden düştüler. intelin yüzde 80 civarı pazar payı olduğunu düşünürsek özellikle 2 ve 3 jenarsyon i serisi işlemciler stok fanı ile o.c felan yapmıcaksanız gayet güzel idare ediyor 77watt tdp si olan işlemci zaten fazla ısınamıyor bile siz internette gezerken işlemciniz 2 ila 10 watt arası elektrik harcıyor. pc kullananların çoğu benim gördüğüme göre facede takılıyor eh ne diyelim bunun üstüne
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 7 yıl CoreXXX
CoreXXX

stok soğutudan bir gömlek daha üstün. zaten yüksek performanslı soğutularada çok para dökmeye gerek yok zira 5 yıl öncesine göre düşünürsek çok gözden düştüler. intelin yüzde 80 civarı pazar payı olduğunu düşünürsek özellikle 2 ve 3 jenarsyon i serisi işlemciler stok fanı ile o.c felan yapmıcaksanız gayet güzel idare ediyor 77watt tdp si olan işlemci zaten fazla ısınamıyor bile siz internette gezerken işlemciniz 2 ila 10 watt arası elektrik harcıyor. pc kullananların çoğu benim gördüğüme göre facede takılıyor eh ne diyelim bunun üstüne

Aynen katılıyorum, o/c yapmayacak ve default clok'da kullanacak kişilerin soğutucu almasına hiç gerek yok. Soğutma sistemimi toplayana kadar işlemcimi overclocksuz kullandım
ve sıcaklığı boşta 28, yükte 67-70 arasını geçmedi stok fan ile. Bu da işlemci için güvenli ve iyi bir aralık denebilir. Ama o/c yapılacaksa işler tamamen değişir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 7 yıl
Xigmatek o meşhur turuncu fanını her yerde kullanıyor maşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saint42 7 yıl
sogutma sifir gurultu ise fora inanin stok fanin degerleri daha iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-AC328C9C2 7 yıl
Eskini kullanıyorum o yaprak fanla bi işe yaramaz bu soğutucu çok aşırı derece toz çekiyor hem anakarta hem işlemciye zarar her 2 haftada bir temizlik gerektiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 7 yıl
En son tercih edilecek türde olan soğutma şeklini seçmişler alınmasa da olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknomnyak_37 7 yıl
bizim burada iphone la gezip kendini bişey sananlar alsın bundan sonuçta APACHE :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3881 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Vengeance C70 kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim