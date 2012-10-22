Xigmatek'ten yeni işlemci soğutucusu: Apache III

Komponent üreticisi Xigmatek, ürün gamını yeni bir işlemci soğutucusu ile güncelledi. Apacehe III adını taşıyan maliyet odaklı yeni soğutucu 110 x 52mm boyutlarında ve 265 gram ağırlığında. Düşük profilli soğutucuları anlatan fiziksel ölçüleri ile anakart ve kasa modeli farketmeksizin kolay bir kurulum olanağı tanıyan soğutucu, 1200 - 2500 devir/dakika hızında çalışan ve 20 dbA gürültü yaratan 92mm çapında fan ile birlikte sunuluyor.

Xigmatek'in yeni soğutucusu aynı zamanda geniş işlemci desteği ile de dikkat çekiyor. Intel'in LGA 775 / 1155 / 1156, AMD'nin ise Soket FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 formundaki soğutucuları ile sorunsuzca kullanılabiliyor. Tabi bu noktada kullanılan işlemcisinin ısıl tasarım gücü ve hız aşırtma yetenekleri de önem taşıyor zira bu soğutucu yüksek soğutma performansından ziyade standart soğutucuyu güncellemeye yönelik ekonomik bir çözüm.

Xigmatek'in yeni işlemci soğutucusu Apache III alüminyum yapraklara ve alüminyum tabana sahip. Sadece bu detaylar bile soğutucunun sınıflandırmasını ortaya çıkartmakta. Bilindiği üzere üst seviye modellerde en azından bakır tabana yer verilmekte. Apache III, Avustralya'da ön siparişe sunulmuş ve maliyeti de 9.78 dolar olarak listelenmiş durumda.