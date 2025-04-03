RGB fanlardan sonra şimdi de holografik fan dönemi başlıyor

Holografik PC fan dönemi
Coolify'nin Holo Fan'ları, geleneksel RGB fanlardan farklı olarak, 96 LED’lik döner bir ekran kullanarak holografik görüntüler oluşturuyor. Yani, bilgisayar kasanızın içindeki fanlar sadece renk değiştiren ışıklardan ibaret olmayacak; animasyonlu hologramlar gösterebilecek.
Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, kişiselleştirilmiş logolar, animasyonlar ve hatta sistem durumuna bağlı dinamik grafikler görüntüleyebilecekler. Örneğin, fanlar CPU sıcaklığı arttığında renk değiştirerek görsel bir uyarı sağlayabilir veya oyun performans göstergeleriyle senkronize çalışabilir.
Bununla birlikte Holo Fan, PC’ye doğrudan bağlanan bir yazılım yerine, Wi-Fi üzerinden bir mobil uygulama ile yönetiliyor. Kullanıcılar, fanlara görüntü ve animasyonları akıllı telefonlarıyla yükleyebiliyor. Bu yöntem, PC performansına ek yük bindirmeden görsel efektleri yönetmeye olanak tanıyor, ancak aynı zamanda kurulum sürecini biraz daha meşakkatli hale getiriyor.
Coolify, Holo Fan ilk olarak Computex 2024'te tanıtılmıştı. Firma şimdi ise ürünlerini her biri 45,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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