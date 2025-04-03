RGB fanlardan sonra şimdi de holografik fan dönemi başlıyor

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Tam Boyutta Gör RGB aydınlatmalı bilgisayar bileşenleri, yıllardır oyuncular ve teknoloji meraklıları için estetik ve kişiselleştirme açısından vazgeçilmez bir unsur oldu. Ancak Coolify tarafından geliştirilen Holo Fan, bu alanda devrim niteliğinde bir yenilik sunarak, RGB'yi bambaşka bir boyuta taşıyor: Holografik ekranlar!

Holografik PC fan dönemi

Coolify'nin Holo Fan'ları, geleneksel RGB fanlardan farklı olarak, 96 LED’lik döner bir ekran kullanarak holografik görüntüler oluşturuyor. Yani, bilgisayar kasanızın içindeki fanlar sadece renk değiştiren ışıklardan ibaret olmayacak; animasyonlu hologramlar gösterebilecek.

Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, kişiselleştirilmiş logolar, animasyonlar ve hatta sistem durumuna bağlı dinamik grafikler görüntüleyebilecekler. Örneğin, fanlar CPU sıcaklığı arttığında renk değiştirerek görsel bir uyarı sağlayabilir veya oyun performans göstergeleriyle senkronize çalışabilir.

Tam Boyutta Gör Holo Fan'lar, 120mm ve 140mm boyutlarında satışa sunuluyor ve gelişmiş hava akışı sağlayan yüksek statik basınçlı bir tasarıma sahip. Ancak, bu teknoloji standart fanlara göre doğal olarak biraz daha fazla güç tüketiyor. Holo Fan'ların güç ihtiyacı 2W ile 6W arasında değişirken, maksimum 10W’a kadar çıkabiliyor.

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Bununla birlikte Holo Fan, PC’ye doğrudan bağlanan bir yazılım yerine, Wi-Fi üzerinden bir mobil uygulama ile yönetiliyor. Kullanıcılar, fanlara görüntü ve animasyonları akıllı telefonlarıyla yükleyebiliyor. Bu yöntem, PC performansına ek yük bindirmeden görsel efektleri yönetmeye olanak tanıyor, ancak aynı zamanda kurulum sürecini biraz daha meşakkatli hale getiriyor.

Coolify, Holo Fan ilk olarak Computex 2024'te tanıtılmıştı. Firma şimdi ise ürünlerini her biri 45,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda.

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RGB fanlardan sonra şimdi de holografik fan dönemi başlıyor