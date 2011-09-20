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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia Neo için Android 2.3.4 güncellemesi yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
41,5b
1
85
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Hatırlanacağı gibi Sony Ericsson, 2011 model Xperia'lara Android 2.3.4 güncellemesinin Ekim ayında yayınlanacağını duyurmuştu; ancak, telekomünikasyon devi Ekim ayı gelmeden Xperia Neo için Android 2.3.4 güncellemesini yayınlayarak kullanıcılarına güzel bir süpriz yaptı.

Derleme kodu 4.0.1.A.0.283 güncelleme Xperia Neo'ya Google Talk üzerinden görüntülü görüşme, Sony 3D Sweep Panorama ve daha gelişmiş Facebook ile Swipe yazı giriş desteği getiriyor.

Neo dışındaki 2011 model Xperia'lar (PLAY, Arc, Pro, Mini, Mini Rro, Active ve Ray) için Android 2.3.4 ise önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.




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DH Misafiri 7 yıl
neo aldım güncelleme yapmayı düşünüyorum ama root falan yazmışsınız kafam karıştı bilgisi olan bir arkadaş mail atabilir mi ?
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DH Misafiri 7 yıl
bn telı yanı aldım bgn bu telı ıkıncı alısım aslında ılkını caldrdım ama onda gncelleme otamatık ypldı bnda ıse ynı surum yok .s ne ypmalıyımm ???
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ucuß3 8 yıl
Beyler benim ekran ışığım kısılmaları sırasında titreme yapıyor , sizde de oluyor mu ??
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DH Misafiri 8 yıl
Bence tasarım ve özellik olarak neo en iyisi.bi kaç ufak sorunu var şarjı 1 gün gidiyor ve hd film izlerken yada hd oyun oynarken telefonun ramı ısınıyor.Kılıf Bulmakta zor aslında.çeşit çok az......fakat özellik olarak çok çok iyi bir telefon resim ve video kalitesi zaten tartışılamaz.uygulamalar hiç donmadan çok seri bir şekilde açılıyor ve işlemlerinizi hiç kasmadan yapabiliyorsunuz. internette oldukça hızlı dolaşabiliyorsunuz.........artık şu 2.3.4 güncellemesi çıktığı zaman telefonun özellikleri daha da artacak.İyiki neo almışım diyorum
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levis_mk 8 yıl
arkadaslar su guncelleme isi nasil yapiliyor biri anlatabilir mi bu konuda ya da baska bir konu acip "s.ericsson xperia neo guncellemek"diye bir konu acilsa ve tum guncellemeler nasil yapilir anlatilsa cok guzel olur.tabii ki telefondaki guncellemeden bahsetmiyorum.....diger cesit guncellemelerden bahsediyorum....kusura bakmayin telefonu yeni alacagim icin pek bu konuda bilgim yok,ancak samsungda ODIN'le guncelleme yapilabiliyordu daha resmi surum bile cikmadan,bunda nasil bilmiyorum.
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BlackStar13 8 yıl
Almanyadan alınan telefonlar güncelleniyormuş ama ben ne zaman güncellemeyi denesem zaten son versiyon yüklü sizde diyor bende almanyadan aldım neo mu.
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DH Misafiri 8 yıl
DH Misafiri
arkadaşlar neo yu güncelleme yaptım pc componion üzerinden hata verdi telefonu açtım daha doğrusu açamadım yardım ederseniz minnettar olurum daha dün aldım:(

Kardeş beni ekle huseyinkastan@huseyinkastan.net
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Pachelbel's Canon 8 yıl
Çok merak ettiğim bir şey var,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu ana ekrana sahip olabildiği için SE Launcher kullanmak istiyorum, GO bu imkanı vermiyor. Ama bu sefer de uygulama ekranı çok karmakarışık oluyor klasörleştirme olmadığı için. Bu güncelleme ile birlikte bu sorun çözüldü mü?
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Mobile Prof. 8 yıl
Biz daha 2.3.3'ü bekliyoruz.
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   + 8 yıl
Bir arkadaşım yurt dışından getirtmiş telefonu.
Gerçekten çok çok güzel.
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mertory 8 yıl
Aga lg ve sony kalite olarak karsılastrılamaz bnce sony herzaman iyidir!
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majesteleri_mj 8 yıl
helal sana sony ericsson . guncellemelerin gelmesi herkesi mutlu ediyor
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar neo yu güncelleme yaptım pc componion üzerinden hata verdi telefonu açtım daha doğrusu açamadım yardım ederseniz minnettar olurum daha dün aldım:(
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waspsich 8 yıl
Optimus black'in ekranı daha mı kaliteli sizce ? Bence sadece daha parlak kalite olarak neo çok daha kaliteli...
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frt-_-ctn 8 yıl waspsich
waspsich

Optimus black'in ekranı daha mı kaliteli sizce ? Bence sadece daha parlak kalite olarak neo çok daha kaliteli...

Kesinlikle.
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