Xperia Neo için Android 2.3.4 güncellemesi yayınlandı

Hatırlanacağı gibi Sony Ericsson, 2011 model Xperia'lara Android 2.3.4 güncellemesinin Ekim ayında yayınlanacağını duyurmuştu; ancak, telekomünikasyon devi Ekim ayı gelmeden Xperia Neo için Android 2.3.4 güncellemesini yayınlayarak kullanıcılarına güzel bir süpriz yaptı.

Derleme kodu 4.0.1.A.0.283 güncelleme Xperia Neo'ya Google Talk üzerinden görüntülü görüşme, Sony 3D Sweep Panorama ve daha gelişmiş Facebook ile Swipe yazı giriş desteği getiriyor.

Neo dışındaki 2011 model Xperia'lar (PLAY, Arc, Pro, Mini, Mini Rro, Active ve Ray) için Android 2.3.4 ise önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

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