Yandex araçları Street View görünümü için Türkiye'yi dolaşmaya başladı

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Bir süre önce İstanbul'da açtığı resmi ofisiyle Türkiye pazarına resmi olarak giren Rus arama motoru devi Yandex aynı Google'daki gibi pek çok önemli hizmetini Türkçe dilinde kullanıcıların hizmetine sundu.
Bu hizmetlerden bir tanesi harita hizmeti. Aynı Google haritalarda olduğu gibi Yandex, GeoEye ve DigitalGlobe işbirliği ile kapsamlı harita ve navigasyon hizmetini dünyanın ve Türkiye'nin hizmetine sundu. Türkiye'de bazı hizmetlerin eksikliği hissedilen Google'ın boşluğunu ise Yandex doldurmaya kararlı.
Henüz ülkemizde göremediğimiz Street View uygulaması Yandex tarafından hizmete sokuldu. Sosyal paylaşım sitelerinde caddelerde dolaşan haritalama araçlarının fotoğrafları paylaşılıyor. Şimdilik İstanbul, Ankara şehirlerinin büyük kısmının tamamlanmış olduğunu görmek mutluluk verici. Fotoğraflar HD kalitesinde 360 derece olarak çekiliyor.
Harita hizmeti henüz Türkçe'ye çevrildiği için cadde ve sokak adları tam olarak oturmamış. Yandex hizmeti deneme amaçlı yayına soktuğu için resmi bir duyuru henüz yapmadı. Ancak kısa bir süre sonra bir basın toplantısıyla yenilik duyurulacak.
İstanbul veya Ankara caddelerini sokak görünümünden takip etmek isteyenler harita.yandex.com.tr adresine giderek harita üzerindeki Panorama butonuna tıklayabilirler.
Android uyumlu cep telefonlarından http://mobil.yandex.com.tr/haritalar/android/ linkiyle harita hizmetine ulaşılabiliyor.
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Bu iste bir bit yenigi var
Ayrıca bırakın bu casusluk vs. ayaklarını adamlar uzaydaki uyduyla 20-30 metreye zoom yapıyorlar merak etmeyin bunlardan daha sağlam izleniyoruz yukarıdan.
Çok başarılı.
TMC teknolojisi sayesinde alınıyor. Dünya'nın bir kaç ülkesinde var ve bizdede sadece İstanbul'da var. Yani doğru tamamiyle doğru bir teknoloji.
Stratejik bilgi olarak değerlendirilebilir gibime geliyor.
Turksat sokaklari kazip kablo dosesin, Google Turkiye de uyusun. 3 yil once kanadali bir arkadas evini, sokagini gostermisti, Turkiye'ye gelmez bu sistem demistim. Simdi adamlar yapmis. Google a yol verdircek galiba Yandex Turkiye'de.
Yok artık İnsansız araç diye birşeymi var dünyada? İnsansız uçak var onunlada bunun alakası yok. İstanbulda ofis açmışlar niye rus şoför kullansınlar Ne güzel işte millet illa bi kulp takacak googleın 5 senedir akıl edemediği şeyi adamlar şıp diye yapıp önümüze koydu.
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