Yandex araçları Street View görünümü için Türkiye'yi dolaşmaya başladı

Bir süre önce İstanbul'da açtığı resmi ofisiyle Türkiye pazarına resmi olarak giren Rus arama motoru devi Yandex aynı Google'daki gibi pek çok önemli hizmetini Türkçe dilinde kullanıcıların hizmetine sundu.





Bu hizmetlerden bir tanesi harita hizmeti. Aynı Google haritalarda olduğu gibi Yandex, GeoEye ve DigitalGlobe işbirliği ile kapsamlı harita ve navigasyon hizmetini dünyanın ve Türkiye'nin hizmetine sundu. Türkiye'de bazı hizmetlerin eksikliği hissedilen Google'ın boşluğunu ise Yandex doldurmaya kararlı.





Henüz ülkemizde göremediğimiz Street View uygulaması Yandex tarafından hizmete sokuldu. Sosyal paylaşım sitelerinde caddelerde dolaşan haritalama araçlarının fotoğrafları paylaşılıyor. Şimdilik İstanbul, Ankara şehirlerinin büyük kısmının tamamlanmış olduğunu görmek mutluluk verici. Fotoğraflar HD kalitesinde 360 derece olarak çekiliyor.





Harita hizmeti henüz Türkçe'ye çevrildiği için cadde ve sokak adları tam olarak oturmamış. Yandex hizmeti deneme amaçlı yayına soktuğu için resmi bir duyuru henüz yapmadı. Ancak kısa bir süre sonra bir basın toplantısıyla yenilik duyurulacak.





İstanbul veya Ankara caddelerini sokak görünümünden takip etmek isteyenler harita.yandex.com.tr adresine giderek harita üzerindeki Panorama butonuna tıklayabilirler.