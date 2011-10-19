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Yandex araçları Street View görünümü için Türkiye'yi dolaşmaya başladı

7 yıl
15,8b
1
46
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yandex araçları Street View görünümü için Türkiye'yi dolaşmaya başladı
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Bir süre önce İstanbul'da açtığı resmi ofisiyle Türkiye pazarına resmi olarak giren Rus arama motoru devi Yandex aynı Google'daki gibi pek çok önemli hizmetini Türkçe dilinde kullanıcıların hizmetine sundu.

Bu hizmetlerden bir tanesi harita hizmeti. Aynı Google haritalarda olduğu gibi Yandex, GeoEye ve DigitalGlobe işbirliği ile kapsamlı harita ve navigasyon hizmetini dünyanın ve Türkiye'nin hizmetine sundu. Türkiye'de bazı hizmetlerin eksikliği hissedilen Google'ın boşluğunu ise Yandex doldurmaya kararlı.

Henüz ülkemizde göremediğimiz Street View uygulaması Yandex tarafından hizmete sokuldu. Sosyal paylaşım sitelerinde caddelerde dolaşan haritalama araçlarının fotoğrafları paylaşılıyor. Şimdilik İstanbul, Ankara şehirlerinin büyük kısmının tamamlanmış olduğunu görmek mutluluk verici. Fotoğraflar HD kalitesinde 360 derece olarak çekiliyor.

Harita hizmeti henüz Türkçe'ye çevrildiği için cadde ve sokak adları tam olarak oturmamış. Yandex hizmeti deneme amaçlı yayına soktuğu için resmi bir duyuru henüz yapmadı. Ancak kısa bir süre sonra bir basın toplantısıyla yenilik duyurulacak. 

İstanbul veya Ankara caddelerini sokak görünümünden takip etmek isteyenler harita.yandex.com.tr adresine giderek harita üzerindeki Panorama butonuna tıklayabilirler.
Android uyumlu cep telefonlarından http://mobil.yandex.com.tr/haritalar/android/  linkiyle harita hizmetine ulaşılabiliyor. 

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
vizelerde kalktı biz iztiyor beraber harita :D
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BekleGeliyorum 6 yıl
Yandex in neden Turkiye ile bu kadar ilgilendigini anlayamadim.
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This Time 6 yıl BekleGeliyorum
BekleGeliyorum
Yandex in neden Turkiye ile bu kadar ilgilendigini anlayamadim.

+1

Bu iste bir bit yenigi var
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gfbekir 7 yıl
su an telefona indiriyorum bakalim nasil
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comm 7 yıl
Denizdende çekim yapmışlar yakın zamanda girilmedik yer bırakmazlar
Taksim İstiklal caddesinde dolaşmak en zevklisi


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Zaym1n 7 yıl
Yandex Türkiye'ye çok yatırım yapmaya başladı umarım karşılığını alır yabancı bir marka Türk pazarına girdiğinde ne yapsa elinde kalıyo umarım karşılığını alır.
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atmaca57 7 yıl
ilgiçmiş
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selcuk20 7 yıl
Bu map ve street view denen olayı ben de güvenilir bulmuyorum. İnsanların ağzına bir kaşık bal çalıp uluslararası casusluktan başka birşey değil bana sorarsanız. Biz hizmet işte ne güzel diyoruz ama ülkeleri karış karış kaydediyorlar. Hem de bunu gözümüzün önünde gerçekleştiriyorlar. Ben riskli görüyorum.
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Volkanbaba 7 yıl
Her ne kadar google'ı seven biride olsam bu Yandexe destek vermek lazım.Google ın maalesef türkiye pazarına fazla önem vermemesi nedeniyle önem veren şirketlere bizimde destek olmamız lazım.

Ayrıca bırakın bu casusluk vs. ayaklarını adamlar uzaydaki uyduyla 20-30 metreye zoom yapıyorlar merak etmeyin bunlardan daha sağlam izleniyoruz yukarıdan.
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gizmoo 7 yıl
Tebrik ediyorum.
Çok başarılı.
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Farwynd 7 yıl
nihattr
Helal olsun. Bu özelliklerin Türkiyede de olması güzel olacak. Ayrıca trafik durumunu da gösteriyor. Doğru gösteriyor mu nasıl kontrol ediliyor acaba?

TMC teknolojisi sayesinde alınıyor. Dünya'nın bir kaç ülkesinde var ve bizdede sadece İstanbul'da var. Yani doğru tamamiyle doğru bir teknoloji.
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sub_s7v7n 7 yıl
Mikailix
bu map olayı st. view felan cok sakat gibime geliyo insallah yanılıyorumdur!

Stratejik bilgi olarak değerlendirilebilir gibime geliyor.
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Behlül 7 yıl
Biz kendimiz yapana kadar rus gelmiş yapmış hemde güzel yapmış daha ne söylenebilir ki. Ben bizzat bu işle uğraştım Turksat yapacaktı bunu, hala uğraşsın onlar yapana kadar elin oğlu koymuş çoktan internete yazık gerçekten yazık
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South Korean 7 yıl
oha bizim evin önündende geçmişler haberimiz yok
resimler bu yazdan kalma. yazın geçmişler helal olsun adamlar yapmış. google yapmadı
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atessercan 6 yıl Behlül
Behlül
Biz kendimiz yapana kadar rus gelmiş yapmış hemde güzel yapmış daha ne söylenebilir ki. Ben bizzat bu işle uğraştım Turksat yapacaktı bunu, hala uğraşsın onlar yapana kadar elin oğlu koymuş çoktan internete yazık gerçekten yazık

Turksat sokaklari kazip kablo dosesin, Google Turkiye de uyusun. 3 yil once kanadali bir arkadas evini, sokagini gostermisti, Turkiye'ye gelmez bu sistem demistim. Simdi adamlar yapmis. Google a yol verdircek galiba Yandex Turkiye'de.
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Klack 7 yıl
google insansız araç ile yapıyormuşmuş.
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TikaMasala 7 yıl
Google bunu insansiz arac ile yapiyordu sanki? Bunlar rus sofor mu oturtmus koltuga acaba?
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gokhans19 7 yıl TikaMasala
muratremix

Google bunu insansiz arac ile yapiyordu sanki? Bunlar rus sofor mu oturtmus koltuga acaba?

Yok artık
İnsansız araç diye birşeymi var dünyada? İnsansız uçak var onunlada bunun alakası yok. İstanbulda ofis açmışlar niye rus şoför kullansınlar
Ne güzel işte millet illa bi kulp takacak googleın 5 senedir akıl edemediği şeyi adamlar şıp diye yapıp önümüze koydu.
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