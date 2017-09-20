Yapay zeka enerji sektöründe 200 milyar dolar tasarruf sağlayabilir

Yapay zeka destekli sistemlerle verimliliği artırıp maliyetleri azaltma fikri son zamanlarda teknoloji devleri arasında oldukça popüler. Bu fikrin son temsilcisi ise ABD'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olan General Electric. Şirketin enerji bağlantıları biriminin dijital müdürü olan Steven Martin, Bloomberg tarafından düzenlenen Londra'daki Yeni Enerji Finansı zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. "Makine öğrenme tarafında da çok şey yapıyoruz" diyen Martin, şirkette yapay zeka üzerinde önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.





200 Milyar Dolara Varan Tasarruf

Bataryalar ve tüketim noktaları gibi depolama aygıtlarının elektrik akışını gerçek zamanlı olarak optimize edebilen bir yapay zeka üzerine çalışan şirket, oluşturulacak sistemle şebekenin verimliliğinin artırılacağına ve tüketicilerin tasarruf sağlayacağını düşünüyor. Daha önce Silikon Vadisi'nde ve Microsoft'ta çalışma tecrübesine sahip olan Martin, enerji sektörünün sürekli değişime ihtiyacı olduğunu belirtirken bu tasarruf hamlesiyle 200 milyar dolara varan tasarruf sağlanabileceğini ifade etti.





Teknolojiye dair önemli detaylar henüz açıklanmış değil ancak General Electric, teknolojinin patentini almak için çalışmalara başlamış durumda. Şirketin yakın zamanda teknolojisini kapsamlı bir şekilde tanıtması bekleniyor.

http://winsupersite.com/internet-things-iot/ge-working-robot-it-says-can-save-200-billion-power