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Yapay zeka enerji sektöründe 200 milyar dolar tasarruf sağlayabilir

ABD'nin en büyük enerji şirketlerinden olan General Electric, elektrik şebekelerinde yapay zeka kullanıp enerji verimliliğini artırarak 200 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı planlıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yapay zeka enerji sektöründe 200 milyar dolar tasarruf sağlayabilir
 

Yapay zeka destekli sistemlerle verimliliği artırıp maliyetleri azaltma fikri son zamanlarda teknoloji devleri arasında oldukça popüler. Bu fikrin son temsilcisi ise ABD'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olan General Electric. Şirketin enerji bağlantıları biriminin dijital müdürü olan Steven Martin, Bloomberg tarafından düzenlenen Londra'daki Yeni Enerji Finansı zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. "Makine öğrenme tarafında da çok şey yapıyoruz" diyen Martin, şirkette yapay zeka üzerinde önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.


200 Milyar Dolara Varan Tasarruf 

Bataryalar ve tüketim noktaları gibi depolama aygıtlarının elektrik akışını gerçek zamanlı olarak optimize edebilen bir yapay zeka üzerine çalışan şirket, oluşturulacak sistemle şebekenin verimliliğinin artırılacağına ve tüketicilerin tasarruf sağlayacağını düşünüyor. Daha önce Silikon Vadisi'nde ve Microsoft'ta çalışma tecrübesine sahip olan Martin, enerji sektörünün sürekli değişime ihtiyacı olduğunu belirtirken bu tasarruf hamlesiyle 200 milyar dolara varan tasarruf sağlanabileceğini ifade etti.


Teknolojiye dair önemli detaylar henüz açıklanmış değil ancak General Electric, teknolojinin patentini almak için çalışmalara başlamış durumda. Şirketin yakın zamanda teknolojisini kapsamlı bir şekilde tanıtması bekleniyor.


http://winsupersite.com/internet-things-iot/ge-working-robot-it-says-can-save-200-billion-power Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Büyük tasarruf,teknoloji gelişiyor işte etkisi bayağı iyi olacak.
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sniper23 1 yıl
Milyonlarca insanı işinden atarak 200 milyar $ tasarruf yapılabilir.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bu nasıl haber ! ? ne seviye bir yapay zeka ile na yaptıkları belli değil !
ona bakarsan excel de de fatura gider harcama öngörü formülü oluşturabilir
alınacakları ve borçları öteleyerekten de kazançlı çıkabilirsin !?
gerçek yapay bir yapay zeka eğer para kazanma odaklı olsa ilk yapacağı ilk iş borsanın 10 yıllık durum analizini yapıp bundan sonra yükselmesi beklenen hisse senetlerini göstermek olurdu !
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ozbey08 1 yıl
bizim ülkede hala yapayzeka gereken önem verilmiyor, yapazyzeka için gereken yatırımlar ve Ar-ge yapılmıyor. bu sanayi devrimini de kaçıracağız öyle gözüküyor.
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gun 1 yıl
Süper olur gerçekten zira sadece ABD’de değil tüm dünyada kullanılırsa müthiş çevreye katkısı olur karbon emisyonu ciddi düşüş olur.
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