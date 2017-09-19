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Intel'den yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım

Yapay zekanın her alanında aktif olmak isteyen Intel, yatırım kurumu olan Intel Capital aracılığıyla birçok yapay zeka gelişimine toplam 1 milyar dolar değerinde yatırım yaptığını açıkladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Intel'den yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım
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Yapay zeka alanında büyük bir potansiyel gören ve yatırım, satın alma hamleleri ile bu alanda önemli bir güç haline gelmek isteyen Intel, bir dizi yapay zeka girişimine toplam 1 milyar dolar değerinde yaptığını duyurdu. Intel'in finansman kurumu olan Intel Capital ile yapılan yatırımlar; Mighty AI, Data Robot, Lumiata, AEye gibi yapay zeka alanında gelecek girişimleri kapsarken yatırım; otonom sürüş, tıp teknolojisi ve iklim değişikliği araştırmaları gibi farklı alanlardaki çalışmaları hedefliyor.


Ortaklıklar Yapıyor 

Intel'in CEO'su  Brian Krzanich, yaptığı açıklama ile yatırımı duyururken yeni mimarileri keşfetmek, paradigmaları öğrenmek ve nöromorfik hesaplamalar üzerine araştırmalar yapmak gibi işler için yapay zekadan faydalanacaklarını belirtti. Bu amaç uğruna hükümetler, akademik çevreler ve çeşitli topluluklarla stratejik ortaklıklar yapıldığını kaydeden Krzanich, ''Intel'in benzersiz bir güvenilirlik performans ve entegrasyon sunarak yapay zeka alanında tercih edilen platform haline geleceğine inanıyorum.'' dedi.


Şirket, Intel Capital aracılığıyla yapılan yatırımların yanı sıra yapay zekayı şirketin ana faaliyet kollarından biri haline getirmek için çeşitli satın almalara da imza atıyor. Geçtiğimiz yıl  Altera, Nervana Systems ve Movidius gibi makine öğrenmesi alanında çözümler sunan küçük şirketleri bünyesine katan teknoloji devi mart ayında İsrailli yazılım şirketi MobilEye'ı da otonom araç dünyasında bugüne kadar ödenen en yüksek miktarı(15.3 milyar dolar) ödeyerek satın almıştı.



http://www.zdnet.com/article/intel-has-invested-more-than-1-billion-in-ai-companies/ Yorum Yaz
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