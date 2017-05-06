Yapay zeka, müzik türlerini belirlemede insanlardan daha iyi

Cambridge Consultants’ta görevli olan bilim insanları, dinlediği herhangi bir müziğin türünü tahmin edebilen yapay zeka geliştirmeyi başardılar. Deep Learning sayesinde insanlardan ve hatta elle kodlanan yazılımlardan çok daha başarılı bir şekilde müzik türünü tahmin eden yapay zeka, bilim insanlarının söylediğine göre insanlara kıyasla müziği ön yargısız ve tarafsız olarak değerlendirdiği için daha başarılı olabiliyor.

Deep Learning’i kullanan yapay zeka ve elle kodlanmış yazılım, bir piyanist tarafından çalınan şarkıların hangi türe ait olduğunu tahmin etmek adına birbiriyle yarıştı. Yapay zeka, çalınan şarkıların hangi türe ait olduğunu eş zamanlı olarak söyleyebilirken elle kodlanmış yazılım tahmin yürütmede oldukça geri kaldı.

Bilim insanları, algoritmanın geliştirilerek müzik arama ve kategorilendirme gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini düşünüyorlar.

https://www.engadget.com/2017/05/04/machine-learning-ai-identifies-music-genres/