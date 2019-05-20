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Yara enfeksiyonu tedavisinde elektrik kullanılabilecek

Indiana Üniversitesi tarafından bulunan bir sargı bezi, ürettiği elektrik sayesinde bakterilerle mücadele edebiliyor. Söz konusu buluş ile ilgili detayları haberimizde okuyabilirsiniz.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Yara enfeksiyonu tedavisinde elektrik kullanılabilecek
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Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan araştırmacılar, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla savaşabilecek yeni bir yöntem geliştirdiler. Söz konusu tedavide elektrikten faydalanılıyor ve elde edilen sonuçların umut verici olduğu ifade ediliyor.

Kendi elektriğini üretebilen bir bakteri türü olan “bakteriyel biyofilm”,  yaraların üzerinde ya da ameliyat sonrası enfeksiyonlarda ortaya çıkıyor. Ürettiği elektrik sayesinde iletişim kuran bakterinin tedavisi ise oldukça zor. Ulusal Sağlık Kurumları verilerine göre bakteri marifetiyle meydana gelen enfeksiyonların %80’i bu fenotip ( genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması) sebebiyle oluşuyor.   

Yeni bulunan tedavi yönteminde ise antibiyotiklerden ziyade elektrokimyasal olarak 1 voltluk elektrik üretebilen sargı bezlerinin kullanılması hedefleniyor. Vücut salgılarıyla tepkimeye girildiğinde üretilen elektriğin hastalar tarafından hissedilmeyeceği, ancak biyofilmle savaşta yeterli olacağı söyleniyor. Farklı ilaç tedavileri ile birleştiğinde ise söz konusu yöntemin daha da etkili olacağı belirtilmiş.

İlk olarak yanık tedavisinde kullanılacak 

Indiana Üniversitesi Onarıcı Tıp ve Mühendislik bölümünde yöneticilik görevini yürüten Chandan Sen’e göre önleyici tedbir maksatlı da kullanılabilecek sargı bezleri, böylece biyofilmlerin oluşmasını engelleyebilecek. Sen yaptığı açıklamada, “Bulunan yöntem, bakteriyel biyofilm tedavisinde ilk kez kullanılıyor. Cerrahi alanda da faydalı olacağını düşünüyorum. Zira başarılı ameliyatlar sonrasında bile biyofilm vakalarına rastlanıyor. Birçok enfeksiyonun kaynağı olan hastane örtülerinin kumaşında söz konusu sargı bezlerinin kullanılması, olumsuzlukların önüne geçebilir.” ifadelerini kullanmış.

Yanık sonrası bakımı kapsamında sargı bezinin satışına Amerikan Gıda ve İlaç Kurumunca onay verildiği belirtiliyor. Ekibin çalışma neticesinde elde ettiği bulgular ise Annals of Surgery dergisinde yayınlanmış durumda.


https://interestingengineering.com/electricity-is-being-used-to-treat-wound-infections Yorum Yaz
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