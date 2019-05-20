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Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın ilk 3 uzay gücünden biri olabilirdi

Selçuk Bayraktar'ın Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş'tan örnekler verdiği konuşmasında, Türkiye'nin dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olma ihtimali varken ne yazık ki geri kaldığını söyledi.
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havacılık
Gökhan G.
Editör
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Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın ilk 3 uzay gücünden biri olabilirdi
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Beyoğlu Belediyesi’nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen “Beyoğlu Milli Teknoloji Buluşmaları” etkinliğine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar; Türkiye’nin havacılık tarihi ile yerli ve milli teknoloji üretiminin önemi hakkında konuştu.

Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş'un çalışmalarının 1950’lerde yok edildiğini ve bunlar olmasa bugün çok farklı bir noktada olacağımızı belirten Bayraktar, "Nuri Demirağ dünyada havacılık daha yeni doğarken atılımlar yapıyor. Vecihi Hürkuş'tan o dönem dünyada hiç kimseden istenmeyen sertifikalar istiyorlar. Türkiye, eğer bu çalışmalar günümüze kadar uzatılacak olsaydı dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilecekken, maalesef bu alanda geri kalmış oluyor." dedi.

 Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten iş insanı: Nuri Demirağ (Solda) Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Vecihi Hürkuş (Sağda)

Teknolojide kırılma noktaları olduğunu söyleyen Bayraktar, “İnsanoğlu sesin birkaç katında uçan uçaklar yapmayı ve uzaya çıkmayı başardı. Bütün bunlar 1900'lerin başında çıkan havacılık dalgasıyla mümkün oldu. Bu dalgayı kaçırdıysanız hep geride kalacaksınız diyemeyiz. Teknolojide kırılma anları kaçırılsa bile, yeni trendler, paradigma ve bakış açıları geliyor. Bu durum geçmişteki yatırımları ve birikimi atıl durumda bırakabiliyor…” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde millileşme konusunda ciddi atılımlar yapıldı 

Bayraktar’ın Türkiye'nin savunma sanayiinde millileşme hamlelerinden önce savunma ihtiyaçlarının yüzde 85'ini yurt dışından karşıladığını söylediği konuşmasında, "Kendi sınıfında 12 metre genişliğinde dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptık. Zeytindalı Harekâtı’nda silahlı insansız hava araçları kullanıldı. Daha öncesinde insansız hava araçları kullanılıyordu. Roketsan'ın bu araçlara uygun akıllı mühimmatı yapmasıyla beraber bu teknolojiye geçmiş olduk. Özellikle zorlu meteorolojik şartların olduğu Afrin operasyonunda aktif şekilde görev aldı" sözlerini sarf etmiş.  


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/t3-vakfi-mutevelli-heyeti-baskani-bayraktar-eskiden-satin-alamadigimiz-teknolojileri-ihrac-ediyoruz/1482292 Yorum Yaz
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infom@n 2 hf.
Hala Atatürk ve Atatürkçülere laf sokma peşindeler.
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kenbalx 2 hf.
Tabi canım 50-100 senede her şey olabilirdi. Olmamış, olamamış ama ne yapabilirsin. Misal büyükdedemde çok çalışsa doğru kişilerle ortak olsa sabancı koç filan olabilirdi demek gibi bişey.
Tabi canım 50-100 senede her şey olabilirdi. Olmamış, olamamış ama ne yapabilirsin. Misal büyükdedemde çok çalışsa doğru kişilerle ortak olsa sabancı koç fila...
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FatihAsl 2 hf. infom@n
Neden ki Atatürkçüler mi Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş'un çalışmalarının yok etti. Kendini Atatürkçü sanan yobazların işi bu. Gerçek Atatürkçülerin değil
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DH Misafiri 2 hf.
bu engellemeleri yapan zihniyette belli zaten. görünen köy kılavuz istemiyor. dışarıdan aldıkları emirle bi sürü zorluk çıkarıp üretimine engel olmak yerine devlet olarak destek verseydi o zihniyet. bügün küfür ve yumruk yemek yerine ayakta alkışlanabilirdi. yazık

Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş'un çalışmalarının 1950’lerde yok edildiğini ve bunlar olmasa bugün çok farklı bir noktada olacağımızı belirten Bayraktar, "Nuri Demirağ dünyada havacılık daha yeni doğarken atılımlar yapıyor. Vecihi Hürkuş'tan o dönem dünyada hiç kimseden istenmeyen sertifikalar istiyorlar. Türkiye, eğer bu çalışmalar günümüze kadar uzatılacak olsaydı dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilecekken, maalesef bu alanda geri kalmış oluyor." dedi.
Öncelikle iyi oku, sonrada okuduğunu anlamaya çalış. Hala anlamayı beceremiyorsan, tarih sayfalarını karıştır. Onunla da uğraşamıyorsan kronolojik olarak ülkemizi kimlerin, hangi zihniyetlerin yönettiğine bir bakın.
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leocorte 2 hf.
Aslında Bayraktar'ın siyasi görüşü yoktur diyebiliriz. Kendisi üstün okullardaki başarılarla ve ürettikleri ile tanınır. İyi ve sevilen bir iş insanı olduğunu söyleyebilirim. Bu adam diğerlerinden farklı.
Açıkçası bu kadar siyasi tartışmalar neden çok böyle bir teknoloji forumunda anlam veremiyorum.
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apeirons 2 hf.
Herkes ilimin ve bilimin ışığında çalışıp ARGE yaparken, ileri doğru yol alırken, sizler geriye baktığınız için, Osmanlı'nın olduğu zamanları mumla aradığınız için, liseli gençlerimizin nadide ve güzel işe yarar projelerini görmezden gelip, abuk subuk projeleri kabul ettiğiniz için olabilir mi?
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Umutcan 2 hf.
Siyasi görüşü farketmeksizin genel olarak insanımızın kafa yapısı, dünya görüşü şu an için buna izin vermiyor.
Önce kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Adam kayırma, yolsuzluk, kolay yoldan para kazanma isteği, risk alamama, plansız hareket edip günü yaşama gibi şeyler bizi
ayağımızdan hep dibe çekiyor. Gelişmiş ülke olamamamızın ana sebepleri bunlar. Malesef halen değişen birşey yok.
Japon ve Almanların ülkelerine karşı olan iş ahlakları örnek alınabilir.
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zotacing 2 hf.
Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş'un çalışmalarının 1950’lerde yok edildiğini ve bunlar olmasa bugün çok farklı bir noktada olacağımızı belirten Bayraktar
Kendi siyasi görüşlerinde ki Adnan Menderes yok etti işte 1950'lerde.
Türkiye'ye temelden en çok zarar veren ve zarar başlangıç temelini ilk atan da Adnan Menderes.
Ama bunu göz ardı ederler, kabullenemezler.
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Murat.Ak 2 hf.
Allah razı olsun, damatlar olmasa ülke batıyor valla :)
Şaka gibiler, eğer birşey yapmışlarsa Atatürk'ün kazandırdıkları ile oldu.
Dünya 15 sende nereden nereye gitti, biz olduğumuz yeri korumak dursun bütün değerlerde geriye gittik.
Matematik, okuduğunu anlama, ahlak, hukuk, gelişmişler her ne varsa dünya sıralamalarında neredeyse Afrika ülkelerin gerisine düşeceğiz.
2023 deki hedef ilk 10 ekonomiye girmekti. Türkiye en zor durumda iken bile 17. ekonomi idi, şu anda 20. ekonomi durumunda. 2023 de ise 23. sıraya gerileriz herhalde bu gidişle.
Sadece 1 konuda bir yerimiz kıpırdıyor diye. Kedi şeyini görmüş derler
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uykuadam 2 hf.
selçuk bayraktarın sidiği olmayacak adamlar
burda boş yorumlar yapıyor
adam orda konuşurken bile yaptığı ihalar terörist avlıyor
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dark_prince60 2 hf.
Adam haklı beyler dağılın...
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nebulabado 2 hf.
He he.
Lafla olur.
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DH Misafiri 2 hf.
o büyük girişimlere engel olanlar şu an olumsuz ve çaresiz yorum yapanlarla aynı kafa yapısına sahipti. Birisi çıkıp bu adam güzel işler başaramıyor desin?
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