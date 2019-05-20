Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın ilk 3 uzay gücünden biri olabilirdi

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Beyoğlu Belediyesi’nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen “Beyoğlu Milli Teknoloji Buluşmaları” etkinliğine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar; Türkiye’nin havacılık tarihi ile yerli ve milli teknoloji üretiminin önemi hakkında konuştu.

Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş'un çalışmalarının 1950’lerde yok edildiğini ve bunlar olmasa bugün çok farklı bir noktada olacağımızı belirten Bayraktar, "Nuri Demirağ dünyada havacılık daha yeni doğarken atılımlar yapıyor. Vecihi Hürkuş'tan o dönem dünyada hiç kimseden istenmeyen sertifikalar istiyorlar. Türkiye, eğer bu çalışmalar günümüze kadar uzatılacak olsaydı dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilecekken, maalesef bu alanda geri kalmış oluyor." dedi.

Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten iş insanı: Nuri Demirağ (Solda) Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Vecihi Hürkuş (Sağda)

Teknolojide kırılma noktaları olduğunu söyleyen Bayraktar, “İnsanoğlu sesin birkaç katında uçan uçaklar yapmayı ve uzaya çıkmayı başardı. Bütün bunlar 1900'lerin başında çıkan havacılık dalgasıyla mümkün oldu. Bu dalgayı kaçırdıysanız hep geride kalacaksınız diyemeyiz. Teknolojide kırılma anları kaçırılsa bile, yeni trendler, paradigma ve bakış açıları geliyor. Bu durum geçmişteki yatırımları ve birikimi atıl durumda bırakabiliyor…” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde millileşme konusunda ciddi atılımlar yapıldı

Bayraktar’ın Türkiye'nin savunma sanayiinde millileşme hamlelerinden önce savunma ihtiyaçlarının yüzde 85'ini yurt dışından karşıladığını söylediği konuşmasında, "Kendi sınıfında 12 metre genişliğinde dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptık. Zeytindalı Harekâtı’nda silahlı insansız hava araçları kullanıldı. Daha öncesinde insansız hava araçları kullanılıyordu. Roketsan'ın bu araçlara uygun akıllı mühimmatı yapmasıyla beraber bu teknolojiye geçmiş olduk. Özellikle zorlu meteorolojik şartların olduğu Afrin operasyonunda aktif şekilde görev aldı" sözlerini sarf etmiş.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/t3-vakfi-mutevelli-heyeti-baskani-bayraktar-eskiden-satin-alamadigimiz-teknolojileri-ihrac-ediyoruz/1482292