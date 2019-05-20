Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın ilk 3 uzay gücünden biri olabilirdi

Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş'un çalışmalarının 1950’lerde yok edildiğini ve bunlar olmasa bugün çok farklı bir noktada olacağımızı belirten Bayraktar, "Nuri Demirağ dünyada havacılık daha yeni doğarken atılımlar yapıyor. Vecihi Hürkuş'tan o dönem dünyada hiç kimseden istenmeyen sertifikalar istiyorlar. Türkiye, eğer bu çalışmalar günümüze kadar uzatılacak olsaydı dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilecekken, maalesef bu alanda geri kalmış oluyor." dedi.
Teknolojide kırılma noktaları olduğunu söyleyen Bayraktar, “İnsanoğlu sesin birkaç katında uçan uçaklar yapmayı ve uzaya çıkmayı başardı. Bütün bunlar 1900'lerin başında çıkan havacılık dalgasıyla mümkün oldu. Bu dalgayı kaçırdıysanız hep geride kalacaksınız diyemeyiz. Teknolojide kırılma anları kaçırılsa bile, yeni trendler, paradigma ve bakış açıları geliyor. Bu durum geçmişteki yatırımları ve birikimi atıl durumda bırakabiliyor…” ifadelerini kullandı.
Savunma sanayiinde millileşme konusunda ciddi atılımlar yapıldı
Bayraktar’ın Türkiye'nin savunma sanayiinde millileşme hamlelerinden önce savunma ihtiyaçlarının yüzde 85'ini yurt dışından karşıladığını söylediği konuşmasında, "Kendi sınıfında 12 metre genişliğinde dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptık. Zeytindalı Harekâtı’nda silahlı insansız hava araçları kullanıldı. Daha öncesinde insansız hava araçları kullanılıyordu. Roketsan'ın bu araçlara uygun akıllı mühimmatı yapmasıyla beraber bu teknolojiye geçmiş olduk. Özellikle zorlu meteorolojik şartların olduğu Afrin operasyonunda aktif şekilde görev aldı" sözlerini sarf etmiş.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/t3-vakfi-mutevelli-heyeti-baskani-bayraktar-eskiden-satin-alamadigimiz-teknolojileri-ihrac-ediyoruz/1482292 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş'un çalışmalarının 1950’lerde yok edildiğini ve bunlar olmasa bugün çok farklı bir noktada olacağımızı belirten Bayraktar, "Nuri Demirağ dünyada havacılık daha yeni doğarken atılımlar yapıyor. Vecihi Hürkuş'tan o dönem dünyada hiç kimseden istenmeyen sertifikalar istiyorlar. Türkiye, eğer bu çalışmalar günümüze kadar uzatılacak olsaydı dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilecekken, maalesef bu alanda geri kalmış oluyor." dedi.
Öncelikle iyi oku, sonrada okuduğunu anlamaya çalış. Hala anlamayı beceremiyorsan, tarih sayfalarını karıştır. Onunla da uğraşamıyorsan kronolojik olarak ülkemizi kimlerin, hangi zihniyetlerin yönettiğine bir bakın.
Açıkçası bu kadar siyasi tartışmalar neden çok böyle bir teknoloji forumunda anlam veremiyorum.
Önce kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Adam kayırma, yolsuzluk, kolay yoldan para kazanma isteği, risk alamama, plansız hareket edip günü yaşama gibi şeyler bizi
ayağımızdan hep dibe çekiyor. Gelişmiş ülke olamamamızın ana sebepleri bunlar. Malesef halen değişen birşey yok.
Japon ve Almanların ülkelerine karşı olan iş ahlakları örnek alınabilir.
Kendi siyasi görüşlerinde ki Adnan Menderes yok etti işte 1950'lerde.
Türkiye'ye temelden en çok zarar veren ve zarar başlangıç temelini ilk atan da Adnan Menderes.
Ama bunu göz ardı ederler, kabullenemezler.
Şaka gibiler, eğer birşey yapmışlarsa Atatürk'ün kazandırdıkları ile oldu.
Dünya 15 sende nereden nereye gitti, biz olduğumuz yeri korumak dursun bütün değerlerde geriye gittik.
Matematik, okuduğunu anlama, ahlak, hukuk, gelişmişler her ne varsa dünya sıralamalarında neredeyse Afrika ülkelerin gerisine düşeceğiz.
2023 deki hedef ilk 10 ekonomiye girmekti. Türkiye en zor durumda iken bile 17. ekonomi idi, şu anda 20. ekonomi durumunda. 2023 de ise 23. sıraya gerileriz herhalde bu gidişle.
Sadece 1 konuda bir yerimiz kıpırdıyor diye. Kedi şeyini görmüş derler
burda boş yorumlar yapıyor
adam orda konuşurken bile yaptığı ihalar terörist avlıyor
Lafla olur.
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