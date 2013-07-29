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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yatay konumda çekim imkanı sağlayan kılıf modeli MirrorCase, iPhone 5 için de hazırlandı

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yatay konumda çekim imkanı sağlayan kılıf modeli MirrorCase, iPhone 5 için de hazırlandı

Apple'ın 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad ve iPhone 4 / 4s modelleri ile yatay konumda fotoğraf ya da video çekmek isteyen kullanıcılar için RHP Multimedia Corp. tarafından hazırlanan MirrorCase isimli çok fonksiyonlu kılıf modeli, iPhone 5 için de hazırlandı ve ön siparişe sunuldu.
Bağlandığı cihazları her türlü darbe ya da düşmeye karşı koruyabilen MirrorCase, üzerinde yer alan hareketli ayna mekanizması ve özel geliştirilmiş MirrorCase uygulaması ile yatay konumda fotoğraf ve video çekimine izin verebiliyor. iPad versiyonunun aksine iPhone 5 için olabildiğince ince yapıda hazırlandığı belirtilen kılıf, ayna mekanizmasının hareketli olması sayesinde de farklı konumlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.
iPad uyumlu versiyonu 79,95$, iPhone 4 / 4S uyumlu versiyonu 49,95$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabilen MirrorCase, iPhone 5 için ise 59,95$'lık bir ön-sipariş ücretiyle elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.
Yatay konumda çekim imkanı sağlayan kılıf modeli MirrorCase, iPhone 5 için de hazırlandı

http://www.mirrorcase.com/mirrorcase-for-iphone-5.htm Yorum Yaz
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LegendM 5 yıl en beğenilen
Ben hayatımda bu kadar boş aparat görmedim,madem video çekerken önünü göremiyorsun,telefonu burnunun ucunda değilde azıcık aşağıda tut kardeşim,zaten bu kılıflada videoyu göz ucuyla takip edeceksin.
Ben hayatımda bu kadar boş aparat görmedim,madem video çekerken önünü göremiyorsun,telefonu burnunun ucunda değilde azıcık aşağıda tut kardeşim,zaten bu kılıfl...
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kymelria 5 yıl
videolardaki ekran görüntüsü yanlış olmuş. ters olması lazım.
e haliyle çekilen videolar ve fotoğraflar hep başaşağı duracak.


ya da kendi app i üzerinden çekim yaptıracak

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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unflattering 5 yıl
İlginç bir icatmış genelde korsan çekimler için kullanılıyor anladığım kadarıyla.
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seven44 5 yıl
Apacilere duyrulur.
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regaibyigit. 5 yıl
iPad için olanı kesinlikle çok alınması gerek çok kullanışlı gözüküyor
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