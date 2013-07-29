Yatay konumda çekim imkanı sağlayan kılıf modeli MirrorCase, iPhone 5 için de hazırlandı





Apple'ın 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad ve iPhone 4 / 4s modelleri ile yatay konumda fotoğraf ya da video çekmek isteyen kullanıcılar için RHP Multimedia Corp. tarafından hazırlanan MirrorCase isimli çok fonksiyonlu kılıf modeli, iPhone 5 için de hazırlandı ve ön siparişe sunuldu.

Bağlandığı cihazları her türlü darbe ya da düşmeye karşı koruyabilen MirrorCase, üzerinde yer alan hareketli ayna mekanizması ve özel geliştirilmiş MirrorCase uygulaması ile yatay konumda fotoğraf ve video çekimine izin verebiliyor. iPad versiyonunun aksine iPhone 5 için olabildiğince ince yapıda hazırlandığı belirtilen kılıf, ayna mekanizmasının hareketli olması sayesinde de farklı konumlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

iPad uyumlu versiyonu 79,95$, iPhone 4 / 4S uyumlu versiyonu 49,95$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabilen MirrorCase, iPhone 5 için ise 59,95$'lık bir ön-sipariş ücretiyle elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.mirrorcase.com/mirrorcase-for-iphone-5.htm