Yazıcı kullanımında son durum ne ?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Canon'un yeni nesil Pixma G serisi yazıcıları tek tank sarf malzemesi ile 6000 sayfa baskı vaadinde bulunuyor. Yeni yazıcı ailesinin merak edilen detayları ve yazıcı dünyasının son durumu videomuzda.
Bir dönem satın aldığımız her masaüstü bilgisayarın yanında mutlaka olurdu bir yazıcı, ödevlerimizde lazım olur düşüncesiyle alırdı babalarımız... Bugün ise yazıcılar belki aynı oranda ilgi görmüyor belki ama ihtiyaç sahipleri için hayat kurtarmaya devam ediyor. Biz de yazıcı pazarının son durumunu gelişmeleri ve tek tank sarf malzemesi ile 6000 sayfa çıktı vaadinde bulunan Pixma G yazıcılarını Canon ile konuştuk.
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Argesine yatirim yapacaklar diye orijinal alacak halimiz yok.
2 injeck ti canım sıkıldığında parçalayacam.
Aynı yazıcının tanksız ve otomatik beslemeli scan özelliği olmayanını 160 TL ye aldım.
150 TL de mürekkep setine verdim, 1 yıldan uzun süredir kullanıyorum.
Ona göre fiyatları düşünün.
mürekkeple uğraşırsanız kesinlikle kalitesiz çıktı alırsınız
HP 910 var 400 sayfa çıktı aldım iki kartuş fiyatı 20 tl mürekkepten daha ucuz
5 kartuşlu a3 yazıcı var iki kartuşlu HP910 daha kötü çıktı veriyor
2000 tl den aldığınız yazıcıdan daha kaliteli çıktı veriyor çünkü orijinal kartuş
mürekkep doldurması değil
SONUÇ : MİLLETİ O KADAR DÜŞÜNÜYORSANIZ KARTUŞ FİYATLARINA %70 İNDİRİM YAPIN MİLLET MÜREKKEPLE UĞRAŞMASIN
PIXMA G1000: 365 Tl
PIXMA G2000: 487 TL
PIXMA G3000 : 609 TL
tabi vergi oranları filipinler ile bizim farklı olacağı için bizde fiyatlar daha yüksek olacaktır. epson tanklı modellere rakip gelmesi süper oldu onlarda abuk sabuk fiyat politikasını bırakırlar böylece.
eminim püskürtmeli yazıcı kullananların büyük derdi sıkıntısı budur. Mürekkep akması bu boyayı bulursalar eminim piyasa bu boyayı satana yönelirler ilk ben olacağım kesinde.
bende canon mg3500 var kartuş uçları yada mekanik aksamı bozulursa değiştiririm yoksa tekrar yazıcı almaya gerek yok depoları doldur boşalt hesabı :D çeşke bunu daha önceden keşfetseydi canon