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Yazıcı kullanımında son durum ne ?

3 yıl
42,1b
1
Yazıcı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Canon'un yeni nesil Pixma G serisi yazıcıları tek tank sarf malzemesi ile 6000 sayfa baskı vaadinde bulunuyor. Yeni yazıcı ailesinin merak edilen detayları ve yazıcı dünyasının son durumu videomuzda.
Bir dönem satın aldığımız her masaüstü bilgisayarın yanında mutlaka olurdu bir yazıcı, ödevlerimizde lazım olur düşüncesiyle alırdı babalarımız... Bugün ise yazıcılar belki aynı oranda ilgi görmüyor belki ama ihtiyaç sahipleri için hayat kurtarmaya devam ediyor. Biz de yazıcı pazarının son durumunu gelişmeleri ve tek tank sarf malzemesi ile 6000 sayfa çıktı vaadinde bulunan Pixma G yazıcılarını Canon ile konuştuk.
 

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SUAVI 3 yıl
Doldurmaktan ziyade muadil tonerleri tavsiye ederim. Drumlari filan sifirlanmis problemsiz calismakta kendileri. Orijinal tonerlerinde neredeyse dortte biri fiyatina.
Argesine yatirim yapacaklar diye orijinal alacak halimiz yok.
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bytradm 3 yıl
110 liraya laser ricoh sp-111 aldı. nokta.
2 injeck ti canım sıkıldığında parçalayacam.
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-Oxy.gen- 3 yıl
benim yazıcımda canon. kartuşu bittikten sonra bi kenara atmıştım. kartuş fiyatı yazıcıdan daha pahalıydı bende biten kartuşlara bitmeyen kartuş seti aldım sorunsuz kullanıyorum.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
tank hacmi ufak ve az !!!
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01myavuz 3 yıl
vatanbilgisayar.com/...
Aynı yazıcının tanksız ve otomatik beslemeli scan özelliği olmayanını 160 TL ye aldım.
150 TL de mürekkep setine verdim, 1 yıldan uzun süredir kullanıyorum.
Ona göre fiyatları düşünün.
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aycibin 3 yıl
Bilinc arrtikca kagit kullanimi,buna bagli olarak yazici ihtiyaci azaliyor.gitgide de azalacak insallah
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yenerbalcı 3 yıl
2 kartuşlu yazıcı çıkartmak kartuş fiyatı 10 tl olsun daha kaliteli çıktı alırsınız
mürekkeple uğraşırsanız kesinlikle kalitesiz çıktı alırsınız


HP 910 var 400 sayfa çıktı aldım iki kartuş fiyatı 20 tl mürekkepten daha ucuz
5 kartuşlu a3 yazıcı var iki kartuşlu HP910 daha kötü çıktı veriyor
2000 tl den aldığınız yazıcıdan daha kaliteli çıktı veriyor çünkü orijinal kartuş
mürekkep doldurması değil

SONUÇ : MİLLETİ O KADAR DÜŞÜNÜYORSANIZ KARTUŞ FİYATLARINA %70 İNDİRİM YAPIN MİLLET MÜREKKEPLE UĞRAŞMASIN
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Cossie 3 yıl
Teknoloji güzel, maliyetler neredeyse kırtasiyecide doldurma çözümünü yakalıyor fakat o inkjet kartuşu gördüğümde gözümün önüne geçmişte kurumuş halleriyle yaşadığım kötü anılar geliyor. Kuruma problemiyle ilgili bir çözüm bulunuyor mu? Ürünü satın almadan önce cevabını arayacağım soru budur, laser yazıcılar 2 sene boyunca kullanılmasa bile sonrasında mükemmel baskı veriyor.
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werty_tr 3 yıl
canon Tr yetkilisi fiyatı vermedi, google da aradım filipinlerde ürün şu an satılıyor. fikir vermesi açısından oradaki fiyatların TL karşılığını veriyorum:

PIXMA G1000: 365 Tl

PIXMA G2000: 487 TL

PIXMA G3000 : 609 TL

tabi vergi oranları filipinler ile bizim farklı olacağı için bizde fiyatlar daha yüksek olacaktır. epson tanklı modellere rakip gelmesi süper oldu onlarda abuk sabuk fiyat politikasını bırakırlar böylece.
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aspirin_00 3 yıl
ERDİ Bey neden bu injekt yazıcıların kaderi olan çıktıların ıslanması durumunda mürekkeplerin akması konuşulmadı.
eminim püskürtmeli yazıcı kullananların büyük derdi sıkıntısı budur. Mürekkep akması bu boyayı bulursalar eminim piyasa bu boyayı satana yönelirler ilk ben olacağım kesinde.
bende canon mg3500 var kartuş uçları yada mekanik aksamı bozulursa değiştiririm yoksa tekrar yazıcı almaya gerek yok depoları doldur boşalt hesabı :D çeşke bunu daha önceden keşfetseydi canon
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korsanzeki168 3 yıl
epson 4525 kullanıyorum 60.000 sayfa bastım sıkıntı yok all in one herşey güzel mürekkep pahalı bide o konuyu aşabilseler tadından yenmeyecek.
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