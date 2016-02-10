Yazıcı kullanımında son durum ne ?

Canon'un yeni nesil Pixma G serisi yazıcıları tek tank sarf malzemesi ile 6000 sayfa baskı vaadinde bulunuyor. Yeni yazıcı ailesinin merak edilen detayları ve yazıcı dünyasının son durumu videomuzda.

Bir dönem satın aldığımız her masaüstü bilgisayarın yanında mutlaka olurdu bir yazıcı, ödevlerimizde lazım olur düşüncesiyle alırdı babalarımız... Bugün ise yazıcılar belki aynı oranda ilgi görmüyor belki ama ihtiyaç sahipleri için hayat kurtarmaya devam ediyor. Biz de yazıcı pazarının son durumunu gelişmeleri ve tek tank sarf malzemesi ile 6000 sayfa çıktı vaadinde bulunan Pixma G yazıcılarını Canon ile konuştuk.