Yeni 4K çözünürlüğündeki Blu-ray formatı ismini buldu





CES 2015 fuarında 4K çözünürlüğündeki Blu-ray formatının yaygınlaşacağını ve önümüzdeki aylarda pek çok yeni üründe boy göstereceğini açıklayan Blu-ray Disc Birliği, geçtiğimiz günlerde formatla ilgili yeni detaylar paylaştı. Bunlarında arasında isim onayı da bulunuyor.





Birlik yeni formatı bundan böyle Ultra HD Blu-ray olarak adlandıracak. Maksimum 2849x2169 çözünürlüğe izin verecek olan format saniyede 60 kare olarak video oynatacak. Ayrıca hali hazırdaki Blu-ray disklerden daha fazla renk yelpazesini destekleyecek ve 10-bit renk derinliği için de destek sunacak.





Diğer bir önemli özellik de yüksek dinamik mesafe - HDR görüntüleme standardının oynatıcılar tarafından desteklenecek olması. Gelecekte daha fazla içeriğin HDR desteği ile piyasaya çıkması bekleniyor.





Ultra HD Blu-ray disklerin kapasitesi ortalama 66GB olacak ve 100GB seviyesine kadar çıkabilecek. Oynatıcılar H.265 desteği sunarken HDMI 1.2 ve 2.0 ile de uyumlu olacak. Ayrıca mevcut Blu-ray ve DVD diskler de oynatılabilecek.





4K televizyon ve monitörlerin ardından medya oynatıcılarının da bu çözünürlüğe uyum sağlaması standardın yaygınlaşması adına büyük önem taşıyor. İçerik konusunda taşınabilir medya yanında televizyon ve video yayınlarının da 4K çözünürlüğe geçiş yapması bu alandaki diğer bir önemli adım olacak.

http://www.trustedreviews.com/news/more-details-on-ultra-hd-blu-ray-confirmed-at-ces-2015