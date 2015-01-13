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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni 4K çözünürlüğündeki Blu-ray formatı ismini buldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
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Blu-Ray / DVD Player
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni 4K çözünürlüğündeki Blu-ray formatı ismini buldu

CES 2015 fuarında 4K çözünürlüğündeki Blu-ray formatının yaygınlaşacağını ve önümüzdeki aylarda pek çok yeni üründe boy göstereceğini açıklayan Blu-ray Disc Birliği, geçtiğimiz günlerde formatla ilgili yeni detaylar paylaştı. Bunlarında arasında isim onayı da bulunuyor.

Birlik yeni formatı bundan böyle Ultra HD Blu-ray olarak adlandıracak. Maksimum 2849x2169 çözünürlüğe izin verecek olan format saniyede 60 kare olarak video oynatacak. Ayrıca hali hazırdaki Blu-ray disklerden daha fazla renk yelpazesini destekleyecek ve 10-bit renk derinliği için de destek sunacak. 

Diğer bir önemli özellik de yüksek dinamik mesafe - HDR görüntüleme standardının oynatıcılar tarafından desteklenecek olması. Gelecekte daha fazla içeriğin HDR desteği ile piyasaya çıkması bekleniyor. 

Ultra HD Blu-ray disklerin kapasitesi ortalama 66GB olacak ve 100GB seviyesine kadar çıkabilecek. Oynatıcılar H.265 desteği sunarken HDMI 1.2 ve 2.0 ile de uyumlu olacak. Ayrıca mevcut Blu-ray ve DVD diskler de oynatılabilecek.

4K televizyon ve monitörlerin ardından medya oynatıcılarının da bu çözünürlüğe uyum sağlaması standardın yaygınlaşması adına büyük önem taşıyor. İçerik konusunda taşınabilir medya yanında televizyon ve video yayınlarının da 4K çözünürlüğe geçiş yapması bu alandaki diğer bir önemli adım olacak.  

http://www.trustedreviews.com/news/more-details-on-ultra-hd-blu-ray-confirmed-at-ces-2015 Yorum Yaz
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filteke 4 yıl
gelsin artık 4k filmler oyunlar
bayağı gecikti
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Technotronic 4 yıl
Çok uzun , olmamış bu isim ,daha kısa ve akılda kalacak bir isim koysalarmış 4k player gibi.
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Batuist 4 yıl
artık ne cd ne dvd görür oldum, bunlar hayatımdan çıkalı da bir hayli oldu.. filmleri kopyaladığım usb bellekten televizyonun usb girişine takıp izliyorum. artık şu dönen mekanik diskleri bırakıp flash bellekler ile bir format bulsalar dijital çağımıza daha uygun olur diye düşünüyorum... Karı maksimize etmek için maliyeti neredeyse yok denecek kadar az olan dönen parlak plastik zımbırtılardan medet ummaları, ne kadar da aç gözlü bir piyasa olduğunu bize gösteriyor. zaten dünya kadar paraya sattığınız o para etmez plastikler yerine azcık maliyete katlansanızda daha modern birşeyler üretseniz nasıl olur...
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CoreXXX 4 yıl
bu kadar taşınabilir medya varken blu rayın eski DVD ihtişamına ulaşması çok zor. 100 dolara 2 tb 2.5 disk varken bunun aletine 200 dolar medyalarına 10-15 dolar kimse vermez. fiyatı geçtim 1 medyanın taşınması 2 tb diskten daha fazla yer kaplıyor hemde silinip yazma konusunda taşınabilir diskin eline su dökemez
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doctor_bey 4 yıl
YIFY güzeldir
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xmasx 4 yıl
Blue ray diskler 10 katmandan olusuyor her bir katman 50gb lik veri saklamayi mumkun kiliyor yani 500 gb ta kadar yolu var tabi bu teoride boyle, en fazla 2-3 katman uretirler en fazla 8K filmleride kapsar, sonrasi icin baska bir teknoloji cikar zaten.
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bydoctore 4 yıl
TV yayınlarının 4K 'ya geçmesi Türkiye de bir kaç ışık yılı sürebilir.
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Umutcan 4 yıl bydoctore
bydoctore

TV yayınlarının 4K 'ya geçmesi Türkiye de bir kaç ışık yılı sürebilir.

Geçen Kenya, Rwanda ve Trinidad & tobago'dan sonra 4G lte sistemine geçen 125. ülke olacağız diye seviniyorduk haberlerde

Gülermisin ağlarmısın...
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selmand 4 yıl bydoctore
bydoctore
TV yayınlarının 4K 'ya geçmesi Türkiye de bir kaç ışık yılı sürebilir.

artık o sonraki cumhuriyete yada 4. dünya savaşlarına ancak :-)
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Mamut 4 yıl
Benim anlamadığım bir konu var. Full HD filmleri 50 GB'lık disklere sığdırmakta zorlanan sektör 4K bir filmi nasıl 66 ve 100 GB'lık medyalara sığdırmayı başaracak. Eğer bir sıkıştırma söz konusu ise ne anlamı var?
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napolyon94 4 yıl
144p 3GP varken ne gerem
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veteriner69 4 yıl
HDR yi Yüksek Dinamik Mesafe diye tercüme eden arkadaşı tebrik ederim.
Range burda mesafe değil aralık anlamına geliyor.
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MertMeteAlp 4 yıl veteriner69
veteriner69

HDR yi Yüksek Dinamik Mesafe diye tercüme eden arkadaşı tebrik ederim.

Range burda mesafe değil aralık anlamına geliyor.


sebebi.


standartların oluşması güzel.
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umut_baris 4 yıl
Forumun zenginleri için iyi haber.

Biz .mkv h264 1080p ile mutluyuz.
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