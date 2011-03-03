Yeni Samsung LED TV Serisi Pratik Kullanım ve Performansın Zarif Birleşimi

Tüketici elektroniğin lider isimlerinden Samsung’un yeni TV serisi, sezgisel, ultra ince TV çerçevelerini destekliyor ve TV’nin boyutu genişlemeden, kullanıcılara daha geniş izleme ekranı sunuyor. Yeni çerçeveler, tasarımla ilgili kapsamlı araştırmaların, Samsung’un kendi geliştirdiği LCD panel teknolojisinin ve yenilikçi kasa tasarım tekniklerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.



Samsung, kapsamlı ürün serisini ekran boyutları 19 inç ile 65 inç arasında olan dokuz ürün serisinde yer alan yaklaşık 30 yeni modelle genişletiyor. Tüketicilere evlerinin dekorasyon özelliklerine uyan ve aynı zamanda yaşam tarzlarına uygun olan TV’yi zengin bir ürün yelpazesi içinden seçmek kalıyor.

LED D8000 ile Gerçek Görüntü Kalitesi ile Eğlencede Son Nokta

LED D8000 serisine bakıldığında ilk farkedilen, neredeyse gözle görülmeyecek kadar ince olan 0.2’’ kalınlığındaki, fırça efektli metal çerçevesi. Bu ince çerçeve, ekrandaki zengin içeriği zarif bir biçimde çerçeveliyor ve TV’nin hafif biçim faktörünü büyütüyor. D8000 Serisi, ödüllü C8000 Serisinin minimalist stilini yansıtıyor ve TV ile bulunduğu ortam arasında mükemmel uyumu sağlamak için gelişmiş Quad Stand kullanıyor.

200Hz ekran tarama sıklığı, 2 milisaniye sinema filmi tepki süresi (MPRT) ve gelişmiş arkadan LED aydınlatmalı tarama özelliği ile CES Yenilikçilik Onur Ödülü’ne layık görülen bu ürün, ‘gerçek görüntü’ kaliteli 2D, 3D ve HD görüntüleri mükemmel netlikte gösteriyor. Ultra Net Panel’e ek olarak seri, pazarda ilk Local Dimming ve Yerel Kontrast Geliştirici (LCE) teknolojilerini sunarak koyu siyah ve beyaz renklerle en zengin ve gerçekçi görüntüleri sunan ilk seri olma özelliğini taşıyor.

D8000 Serisi Samsung’un Bluetooth bağlantı özellikli 3D gözlükleri ve dünyanın ilk dokunmatik ekranlı uzaktan kumandası ile sunuluyor. Bu kumanda, TV’den bağımsız görüntüleri 3 inçlik dahili ekranında adeta ikinci bir TV ekranı gibi gösterebiliyor.

D8000’de dahili Wi-Fi bağlantısı ve içerikleri Samsung’un Smart Hub Portalı aracılığıyla rahat ve kolay bir şekilde yönetmek ve göstermek için de bir dizi özellik bulunuyor. Seride yer alan TV’ler Samsung’un kablosuz bağlantı özelliği olan Samsung Wireless Link, DLNA ya da yine Samsung’un kendi geliştirdiği Foot Connection teknolojisini kullanan diğer cihazlara bağlanabiliyor.

LED D7000 ile Dünyanın İlk Auto 3D (Otomatik 3D) Ayarlama Fonksiyonu ile Full 3D Ayarlarını Yapmak Çok Kolay



Samsung LED D7000 Serisi yüksek teknoloji ile minimalist tasarımın estetik unsurlarını başarılı şekilde dengeliyor. Çarpıcı bir estetiğe sahip olan 0.2 inç kalınlığındaki metalik gümüş renkli çerçeveyi bir mücevheri andıran ve Samsung’un ödüllü Touch of Color™ (ToC™) çift enjeksiyonlu kalıp teknolojisini kullanan, transparan bir çerçeve sarmalıyor. Bu çerçeve, kristal çerçevenin kenarına hafif kırmızı rengini yansıtıyor. Quad Stand, 2010 senesinin modellerinde yer alandan daha ince ve zarif ; ancak zarafetine ve daha kısa olmasına karşın sağlam yapısıyla TV’yi sabit tutuyor.

Yeni otomatik 3D Format Ayarı özelliği ile 3D içerikleri seyretmek hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. TV, 3D içeriği gösterirken bu özellik sayesinde otomatik olarak kodlama formatını tespit ediyor (örn: yanyana, yukarıdan aşağı); böylece izleyiciler rahatça arkalarına yaslanarak smart TV’lerinin en iyi izleme deneyimini sunmak için uygun konfigürasyonları ayarlamasını bekliyor ve ayarlar tamamlandıktan sonra da keyifle diledikleri içerikleri izleyebiliyor.

LED D7000 ayrıca, gelişmiş arkadan aydınlatma tarama teknolojisi ile Samsung’un kendi geliştirdiği görüntü karesi enterpolasyon algoritması olan Auto Motion Plus’ı içeriyor. Auto Motion Plus, en hareketli sahnelerde dahi bulanıklık olmadan, keskin ve net 2D ve 3D görüntüler oluşturuyor. Bu seride, Samsung’un yeni yüksek 3D Algoritmasının bir sonucu olarak, 3D görüntü kalitesi de çok gelişmiş durumda.

Smart Hub ile LED D7000 Serisi, ideal bir medya merkezi olarak öne çıkıyor ve kullanıcıların sürekli internete bağlı, mobil yaşam tarzlarını tamamlayıcı unsurlar sunuyor.

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