Yeni Turkcell MultiVINN: Bir Modemden Çok Daha Fazlası

Yalnızca 90 gr'lık ağırlığı ve avuç içine sığan küçük boyutu ile cepte bile taşınabilen, şarj edilebilir piliyle her yere götürülebilen, bağlantı için USB kablosuna gerek duymayan, üstelik aynı anda 5 kişiye internet erişimi sağlayan Turkcell MultiVINN yenilendi. OLED ekran, MicroSD Hafıza Kartı ve daha pek çok yenilikle beraber gelen yeni Turkcell MultiVINN ile artık modemden aynı anda kaç kişinin internete bağlı olduğu, pil kullanımı, 3G bağlantı durumu da görülebiliyor.

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, her an her yerden kesintisiz internet erişimini yeni Turkcell MultiVINN ile farklı bir boyuta taşıyor. Sunduğu yenilikçi 3G'li ürün ve servislerle müşterilerinin hayatında fark yaratmayı hedefleyen Turkcell, E5830-S tipi yeni Turkcell MultiVINN ile bir modemden beklenebilecek özellikleri çok daha yukarılara taşıyor.

Yeni Turkcell MultiVINN, OLED ekranıyla kullanıcılara aynı modemden o anda kaç kişinin internete bağlı olduğunu, pil kullanımını ve 3G bağlantı durumunu gösteriyor. Sisteme SMS gönderildiğinde yine OLED ekran üzerinde SMS geldi bilgisi ve kaç SMS bulunduğu görüntüleniyor.





Piyasada bulunan en yenilikçi çoklu modem olan, yeni Turkcell MultiVINN'ın bir diğer çarpıcı özelliği ise MicroSD Hafıza Kartı. Teknolojinin dünya çapında bu alanda gösterdiği son gelişmelerin ürünü olan yeni Turkcell MultiVINN, MicroSD kartını Wi-Fi üzerinden paylaşabiliyor. Yani modeme bağlı olan tüm kullanıcılar, söz konusu 32 GB kapasiteye sahip Hafıza Kartı'na depolanan verilere aynı anda ulaşabiliyor.

Turkcell MultiVINN ile her an her yerde çoklu internet bağlantısı

Tüm Turkcell İletişim Merkezleri ve yetkili satış noktalarında satışa sunulacak yeni Turkcell MultiVINN (E5830-S), wi fi destekli bilgisayarı, tableti, ipad'i olan tüm öğrenciler, seyahat edenler, mobil çalışanlar, yazlıkçılar ve küçük ofisler için ideal internet çözümü sunuyor. Çünkü bu küçük modemle zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, 5 kişi için aynı anda Turkcell 3Gkapsama alanı içerisinde her yerden her an internete bağlanarak e-posta alıp göndermek, Facebook'ta arkadaşlarla buluşmak, online oyunlar oynamak, canlı radyo & TV yayınlarını takip edebilmek, şarkı, klip, film indirmek, banka işlemlerini online yapabilmek ve kurumsal şirket ağına bağlanmak mümkün. Cepte bile rahatlıkla taşınabilen yeni MultiVINN, 100 saate kadar bekleme süresine sahip, elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan, USB kablosuyla şarj edilebiliyor ve Lİ pili sayesinde kullanıcılara 4 saate kadar kesintisiz Turkcell 3G hızında benzersiz bir internet deneyimi sunuyor.





Bu özgür Turkcell 3G deneyimi için Turkcell MultiVINN'ı tüm Turkcell İletişim Merkezleri'nden tavsiye edilen 199 TL'ye almak mümkün. Turkcell MultiVINN'ın ekonomik Turkcell internet paketleri ile birlikte kullanılması tavsiye ediliyor.

