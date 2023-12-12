Wi-Fi 7 için tarih verildi: Çok yakında geliyor

Wi-Fi 7, neler sunuyor?
Kaçıranlar için Wi-Fi 7, 40 Gbit/s'ye varan hızlar sunarak kablosuz teknolojisinde önemli bir rol oynayacak. Niketim ethernet'e alternatif olduğunu bile görebiliriz. Bu hızlar ise üç frekans bandı ile mümkün olacak. Bunlar 2,40 GHz, 5 GHz ve 6 GHz. Ayrıca Wi-Fi 7, bağlantıları hızlandıran MU-MIMO ve OFDMA gibi özellikleri de içeriyor ve selefine kıyasla 4,8 kata kadar iyileşme sağlıyor.
Wi-Fi 7'nin bir diğer öne çıkan noktası ise, yukarıda da bahsettiğimiz Multi-user MIMO (Çok Kullanıcılı, Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) desteğini sekizden 16'ya yani iki katına çıkaracak olması. Ayrıca yeni standart, bir önceki nesle kıyasla tüm kanalları eş zamanlı olarak (2,4 GHz, 5 GHz veya 6 GHz) destekleyecek. Böylece gecikme değerlerinde de büyük bir gelişim sunacağını söyleyebiliriz.
Ayrıca tüm yeni Wi-Fi standartlarında olduğu gibi Wi-Fi 7, geriye dönük uyumluluk ve geleceğe yönelik bazı güvenceler sunacak. Ancak yeni standart üzerinden en iyi verimi alabilmek için, kullanıcıların Wi-Fi 7 ile uyumlu akıllı cihazlara, PC tarafında ise yeni bir ağ kartı veya anakarta ihtiyacı olacak
Bu noktada halihazırda Wi-Fi 7 destekli cihazların bu teknolojiye ''taslak'' olarak sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla Wi-Fi 7’nin tüm özelliklerine geçiş yapmaları için gelecekte yazılım güncellemelerine ihtiyaç duyulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.