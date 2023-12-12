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    Wi-Fi 7 için tarih verildi: Çok yakında geliyor

    Wi-Fi 6’ya kıyasla dört kat daha yüksek hızlar sunacak Wi-Fi 7 için tarih verildi. Kablosuz teknolojisi 2024'ün ilk çeyreğinde standart olacak. İşte detaylar...
    Wi-Fi 7 için tarih verildi! Çok yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Wi-Fi, son on yılda ayrılmamızın mümkün olmadığı bir teknoloji haline geldi. Öyle ki evde, ofiste, sanayi sektöründe, eğitim alanında ve daha birçok sektörde hem ağ hem de veri aktarımı için kullanılıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Wi-Fi Alliance, kablosuz teknolojisinin son standardı olan Wi-Fi 7'nin onaylanacağını tarihi duyurdu. 2024'ün ilk çeyreğinde hazır olacak.

    Wi-Fi 7, neler sunuyor?

    Kaçıranlar için Wi-Fi 7, 40 Gbit/s'ye varan hızlar sunarak kablosuz teknolojisinde önemli bir rol oynayacak. Niketim ethernet'e alternatif olduğunu bile görebiliriz. Bu hızlar ise üç frekans bandı ile mümkün olacak. Bunlar 2,40 GHz, 5 GHz ve 6 GHz. Ayrıca Wi-Fi 7,  bağlantıları hızlandıran MU-MIMO ve OFDMA gibi özellikleri de içeriyor ve selefine kıyasla 4,8 kata kadar iyileşme sağlıyor.

    Wi-Fi 7'nin bir diğer öne çıkan noktası ise, yukarıda da bahsettiğimiz Multi-user MIMO (Çok Kullanıcılı, Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) desteğini sekizden 16'ya yani iki katına çıkaracak olması. Ayrıca yeni standart, bir önceki nesle kıyasla tüm kanalları eş zamanlı olarak (2,4 GHz, 5 GHz veya 6 GHz) destekleyecek. Böylece gecikme değerlerinde de büyük bir gelişim sunacağını söyleyebiliriz. 

    Ayrıca tüm yeni Wi-Fi standartlarında olduğu gibi Wi-Fi 7, geriye dönük uyumluluk ve geleceğe yönelik bazı güvenceler sunacak. Ancak yeni standart üzerinden en iyi verimi alabilmek için, kullanıcıların Wi-Fi 7 ile uyumlu akıllı cihazlara, PC tarafında ise yeni bir ağ kartı veya anakarta ihtiyacı olacak

    Bu noktada halihazırda Wi-Fi 7 destekli cihazların bu teknolojiye ''taslak'' olarak sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla Wi-Fi 7’nin tüm özelliklerine geçiş yapmaları için gelecekte yazılım güncellemelerine ihtiyaç duyulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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