TP-Link pencere tasarımlı yönlendiricisini duyurdu

Tam Boyutta Gör Bir dönem köşegen tasarımdan vazgeçmeyen yönlendiriciler oyun dünyasının da işin içine girmesiyle daha agresif tasarımlara yönelmeye başladı. TP-Link alıştığımız agresif tasarımların haricinde ilginç bir konsept ile geliyor.

TP-Link AX1500 özellikleri ve fiyatı

TP-Link AX1500 biraz daha bütçeyi düşünerek geliştirilmiş. Benzersiz bir pencere tasarımı olan yönlendirici geleneksel yönlendiricilerin sadece yüzde 20 kadarı yer kaplıyor. Wi-Fi 6 ile 2.4GHz bandında 300Mbps, 5GHz bandında ise 1201Mbps bant genişliğine ulaşabiliyor.

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OFDMA teknolojisi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bağlantıları optimize eden yönlendirici kolay örgü fonksiyonu ile ev veya ofis içerisinde hızlı bir şekilde örgü ağı kurabilmesini sağlıyor. 4 adet Gb Ethernet portu da olan ürün çocuklar üzerinde ayrıntılı ebeveyn kontrolü de sunuyor. TP-Link AX1500 yönlendirici modeli 20$ civarında bir fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak. Global pazarda fiyat bir miktar daha yükselebilir.

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TP-Link AX1500 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı