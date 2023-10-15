TP-Link pencere tasarımlı yönlendiricisini duyurdu

TP-Link AX1500 özellikleri ve fiyatı
TP-Link AX1500 biraz daha bütçeyi düşünerek geliştirilmiş. Benzersiz bir pencere tasarımı olan yönlendirici geleneksel yönlendiricilerin sadece yüzde 20 kadarı yer kaplıyor. Wi-Fi 6 ile 2.4GHz bandında 300Mbps, 5GHz bandında ise 1201Mbps bant genişliğine ulaşabiliyor.
OFDMA teknolojisi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bağlantıları optimize eden yönlendirici kolay örgü fonksiyonu ile ev veya ofis içerisinde hızlı bir şekilde örgü ağı kurabilmesini sağlıyor. 4 adet Gb Ethernet portu da olan ürün çocuklar üzerinde ayrıntılı ebeveyn kontrolü de sunuyor. TP-Link AX1500 yönlendirici modeli 20$ civarında bir fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak. Global pazarda fiyat bir miktar daha yükselebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.