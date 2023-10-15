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    Anlık Bildirim

    TP-Link pencere tasarımlı yönlendiricisini duyurdu

    TP-Link AX1500 pencereyi andıran tasarımı sayesinde masa üzerinde çok daha az yer kaplarken yüksek bant genişliği ve akıllı paylaşım özellikleri ile geliyor.    
    TP-Link AX1500 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bir dönem köşegen tasarımdan vazgeçmeyen yönlendiriciler oyun dünyasının da işin içine girmesiyle daha agresif tasarımlara yönelmeye başladı. TP-Link alıştığımız agresif tasarımların haricinde ilginç bir konsept ile geliyor.

    TP-Link AX1500 biraz daha bütçeyi düşünerek geliştirilmiş. Benzersiz bir pencere tasarımı olan yönlendirici geleneksel yönlendiricilerin sadece yüzde 20 kadarı yer kaplıyor. Wi-Fi 6 ile 2.4GHz bandında 300Mbps, 5GHz bandında ise 1201Mbps bant genişliğine ulaşabiliyor.

    OFDMA teknolojisi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bağlantıları optimize eden yönlendirici kolay örgü fonksiyonu ile ev veya ofis içerisinde hızlı bir şekilde örgü ağı kurabilmesini sağlıyor. 4 adet Gb Ethernet portu da olan ürün çocuklar üzerinde ayrıntılı ebeveyn kontrolü de sunuyor. TP-Link AX1500 yönlendirici modeli 20$ civarında bir fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak. Global pazarda fiyat bir miktar daha yükselebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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