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    Google, 20 Gigabit fiber internetini kullanıma sunuyor

    Google 20 Gbps hızındaki fiber internet hizmetini kullanıma sunuyor. Wi-Fi 7 routerlar ile Kansas şehrinde 2024'ün ilk çeyreğinde sunulacak hizmetin bedeli 250 dolar olacak.
    Google, 20 Gigabit fiber internetini kullanıma sunuyor Tam Boyutta Gör
    Google 20 Gbit hızındaki fiber internet hizmetini kullanıma sunuyor. Wi-Fi 7 routerlar ile Kansas şehrinde 2024'ün ilk çeyreğinde sunulacak hizmetin bedeli 250 dolar olacak.

    Ortak kullanımla maliyeti düşürmek mümkün

    Nokia'nın 25G PON teknolojisini kullanacak olan hizmet zamanla diğer bölgelere de yayılacak. 20 Gbps süper hızlı internet simetrik olarak sunulacak. Google ve Actiontec ile birlikte geliştirilen Wi-Fi 7 routerlar ile sunulan hizmeti birden çok kullanıcı tek bir plan ile ortak olarak kullanabilecek. Örneğin, 20 kişi ayda 12.50 dolar vererek 1 Gbit bağlantıya sahip olabilecek.

    Google'ın hizmeti pahalı olsa da AT&T'nin aynı fiyata sunduğu hız 5 Gbit. Ancak Google'ın fiber hizmetinin en büyük sıkıntısı ülkede yaygın olarak bulunmaması. Firma hali hazırda 5 ve 8 Gbit hızları müşterilerine sunuyor. Ancak New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde hizmet sunulmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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