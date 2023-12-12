Google, 20 Gigabit fiber internetini kullanıma sunuyor

Ortak kullanımla maliyeti düşürmek mümkün
Nokia'nın 25G PON teknolojisini kullanacak olan hizmet zamanla diğer bölgelere de yayılacak. 20 Gbps süper hızlı internet simetrik olarak sunulacak. Google ve Actiontec ile birlikte geliştirilen Wi-Fi 7 routerlar ile sunulan hizmeti birden çok kullanıcı tek bir plan ile ortak olarak kullanabilecek. Örneğin, 20 kişi ayda 12.50 dolar vererek 1 Gbit bağlantıya sahip olabilecek.
Google'ın hizmeti pahalı olsa da AT&T'nin aynı fiyata sunduğu hız 5 Gbit. Ancak Google'ın fiber hizmetinin en büyük sıkıntısı ülkede yaygın olarak bulunmaması. Firma hali hazırda 5 ve 8 Gbit hızları müşterilerine sunuyor. Ancak New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde hizmet sunulmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.