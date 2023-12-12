Google, 20 Gigabit fiber internetini kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör Google 20 Gbit hızındaki fiber internet hizmetini kullanıma sunuyor. Wi-Fi 7 routerlar ile Kansas şehrinde 2024'ün ilk çeyreğinde sunulacak hizmetin bedeli 250 dolar olacak.

Ortak kullanımla maliyeti düşürmek mümkün

Nokia'nın 25G PON teknolojisini kullanacak olan hizmet zamanla diğer bölgelere de yayılacak. 20 Gbps süper hızlı internet simetrik olarak sunulacak. Google ve Actiontec ile birlikte geliştirilen Wi-Fi 7 routerlar ile sunulan hizmeti birden çok kullanıcı tek bir plan ile ortak olarak kullanabilecek. Örneğin, 20 kişi ayda 12.50 dolar vererek 1 Gbit bağlantıya sahip olabilecek.

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Google'ın hizmeti pahalı olsa da AT&T'nin aynı fiyata sunduğu hız 5 Gbit. Ancak Google'ın fiber hizmetinin en büyük sıkıntısı ülkede yaygın olarak bulunmaması. Firma hali hazırda 5 ve 8 Gbit hızları müşterilerine sunuyor. Ancak New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde hizmet sunulmuyor.

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