Microsoft, Windows 11'de WiFi 7 desteğini test etmeye başladı

Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni yayınlanan Windows 11 Insider Preview Build 26063 sürümünün Wi-Fi 7 donanımlarını desteklediğini duyurdu. Bu destek, 2024'ün sonlarına doğru yayınlanacak Microsoft'un bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesiyle (Windows 11 24H2) tüm kullanıcılara ulaşacak.

Windows 11 yeniden başlatılmadan güncellenecek 5 sa. önce eklendi

IEEE 802.11be Son Derece Yüksek Verimlilik olarak da bilinen WiFi 7, Wi-Fi 6E’ye göre çok daha yüksek hızları yanı sıra daha iyi verimlilik, gecikme, güvenlik ve güç sunuyor. WiFi 6E’den 4 kata kadar daha yüksek hızlar sunan multi gigabit hızları getiriyor. Daha düşük gecikme süresiyle oyun ve görüntülü aramalar daha hızlı, daha performanslı ve daha iyi yanıt verme hızıyla gerçekleşiyor.

Windows 11 sürüm 24H2, Windows 11’in bir sonraki büyük güncellemesi. Intel Ultra ve Qualcomm Snapdragon X Elite çiplerdeki yeni nesil NPU’ya bağlı yeni yapay zeka özellikleri, platform geliştirmeleri ve bir dizi iyileştirmeyle geliyor.

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