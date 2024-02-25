Microsoft, Windows 11'de WiFi 7 desteğini test etmeye başladı

IEEE 802.11be Son Derece Yüksek Verimlilik olarak da bilinen WiFi 7, Wi-Fi 6E’ye göre çok daha yüksek hızları yanı sıra daha iyi verimlilik, gecikme, güvenlik ve güç sunuyor. WiFi 6E’den 4 kata kadar daha yüksek hızlar sunan multi gigabit hızları getiriyor. Daha düşük gecikme süresiyle oyun ve görüntülü aramalar daha hızlı, daha performanslı ve daha iyi yanıt verme hızıyla gerçekleşiyor.
Windows 11 sürüm 24H2, Windows 11’in bir sonraki büyük güncellemesi. Intel Ultra ve Qualcomm Snapdragon X Elite çiplerdeki yeni nesil NPU’ya bağlı yeni yapay zeka özellikleri, platform geliştirmeleri ve bir dizi iyileştirmeyle geliyor.Kaynakça https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/microsoft-brings-wi-fi-7-support-to-windows-11-with-latest-preview-build-coming-to-everyone-later-this-year https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/02/22/announcing-windows-11-insider-preview-build-26063-canary-channel/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.