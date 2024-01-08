Wi-Fi 7 artık resmi: Cihazlar sertifikalanmaya başlandı

Tam Boyutta Gör Wi-Fi Alliance, yeni kablosuz internet standartı Wi-Fi 7'yi destekleyen cihazları resmi olarak onayladı. Sertifikasyonla, Wi-Fi 7 cihazlarının birlikte çalışması garanti ediliyor. Wi-Fi 6E'ye göre büyük hız ve verimlilik kazanımları sunan Wi-Fi 7 destekli telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve yönlendiriciler gibi ürünleri 2024'de görmeye başlayacağız.

İttifak, duyurusunda Wi-Fi 7'nin yüksek bant genişliği gerektiren akış hizmetleri ve düşük gecikmeli kablosuz oyun gibi hizmetler için mevcut standartlardan daha iyi olacağını, ayrıca sanal gerçekliğin popülerlik kazanması nedeniyle yeni standardın önemli olduğunu vurguladı. Wi-Fi Alliance'ın CEO'su Kevin Robinson, ilk olarak Wi-Fi 6E'de sunulan 6GHz bandının Wi-Fi 7'de sıfırdan inşa edildiğini belirtti.

Wi-Fi 7'nin özellikleri

Halihazırda piyasada Wi-Fi 7 routerları bulunuyor ancak resmi sertifikasyona sahip olmadıkları için sertifika alan cihazlarla uyumlu çalışacağının garantisi yok. Wi-Fi 7, Wi-Fi 5, 6 veya 6E standartlarındaki en hızlı cihazlara kıyasla 2 kat daha fazla kanal bant genişliği (320 MHz) sunuyor ve bu sayede 40 Gbps hızlara ulaşabiliyor.

Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 IEEE standardı 802.11ax 802.11ax 802.11be Maksimum bant genişliği 9.6 Gbps 9.6 Gbps 40 Gbps Frekans bandı 2.4 GHz, 5 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Güvenlik protokolü WPA3 WPA3 WPA3 Kanal frekansı 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 80+80 MHz 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 80+80 MHz 320 MHz Modülasyon 1024-QAM OFDMA 1024-QAM OFDMA 4096-QAM OFDMA MIMO 8×8 UL/DL

MU-MIMO 8×8 UL/DL

MU-MIMO 16×16 UL/DL

MU-MIMO

Wi-Fi 7 ile bağlantı birleştirme özelliği olan Multi Link Operation (MLO) kullanıma sunuluyor. Bu özellik ile 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarının ikisi veya üçüne aynı anda bağlanılarak daha fazla hız ve kararlılık sunuluyor. Frekanslar arasında geçiş yapmak için yeniden bağlanma gereksinimi ortadan kalkıyor.

Tam Boyutta Gör MLO ayrıca gecikme konusunda da iyileşme sağlıyor. Normalde, cihaz bağlantıları yayın süresiyle (routerın ağ üzerinden paket göndermek için sıraya giren diğer kişiler arasında geçiş yapması için geçen süre) ile sınırlandırılır. MLO'da ise üç bandın da aynı anda mevcut olması durumunda paketin hemen dağıtılma ihtimali çok yüksek oluyor.

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Ancak her router üç banda aynı anda bağlanmayı desteklemeyecek. Daha uygun fiyatlı bir yönlendirici aynı anda yalnızca iki bandı destekleyebilecek.

Wi-Fi Alliance, yeni standardın daha fazla verimlilik, hız ve kararlılık sunacağını ve Wi-Fi 7 cihazlarının Wi-Fi'nin önceki sürümleriyle geriye dönük olarak uyumlu olacağını belirtiyor. Eski cihazlar, Wi-Fi 7'nin yeni özelliklerden doğrudan yararlanamayacak ancak yeni dizüstü bilgisayarların ve telefonların yararlanması çok uzun sürmeyecek.

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