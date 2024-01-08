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    Wi-Fi 7 artık resmi: Cihazlar sertifikalanmaya başlandı

    Wi-Fi Alliance, yeni kablosuz internet standartı Wi-Fi 7'yi destekleyen cihazları resmi olarak onayladı. Büyük hız ve verimlilik kazanımları sunan Wi-Fi 7 cihazları 2024'de görmeye başlayacağız.
    Wi-Fi 7 artık resmi: Cihazlar sertifikalanmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Wi-Fi Alliance, yeni kablosuz internet standartı Wi-Fi 7'yi destekleyen cihazları resmi olarak onayladı. Sertifikasyonla, Wi-Fi 7 cihazlarının birlikte çalışması garanti ediliyor. Wi-Fi 6E'ye göre büyük hız ve verimlilik kazanımları sunan Wi-Fi 7 destekli telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve yönlendiriciler gibi ürünleri 2024'de görmeye başlayacağız.

    İttifak, duyurusunda Wi-Fi 7'nin yüksek bant genişliği gerektiren akış hizmetleri ve düşük gecikmeli kablosuz oyun gibi hizmetler için mevcut standartlardan daha iyi olacağını, ayrıca sanal gerçekliğin popülerlik kazanması nedeniyle yeni standardın önemli olduğunu vurguladı. Wi-Fi Alliance'ın CEO'su Kevin Robinson, ilk olarak Wi-Fi 6E'de sunulan 6GHz bandının Wi-Fi 7'de sıfırdan inşa edildiğini belirtti.

    Wi-Fi 7'nin özellikleri

    Halihazırda piyasada Wi-Fi 7 routerları bulunuyor ancak resmi sertifikasyona sahip olmadıkları için sertifika alan cihazlarla uyumlu çalışacağının garantisi yok. Wi-Fi 7, Wi-Fi 5, 6 veya 6E standartlarındaki en hızlı cihazlara kıyasla 2 kat daha fazla kanal bant genişliği (320 MHz) sunuyor ve bu sayede 40 Gbps hızlara ulaşabiliyor.

    Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 7
    IEEE standardı 802.11ax 802.11ax 802.11be
    Maksimum bant genişliği 9.6 Gbps 9.6 Gbps 40 Gbps
    Frekans bandı 2.4 GHz, 5 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
    Güvenlik protokolü WPA3 WPA3 WPA3
    Kanal frekansı 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 80+80 MHz 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 80+80 MHz 320 MHz
    Modülasyon 1024-QAM OFDMA 1024-QAM OFDMA 4096-QAM OFDMA
    MIMO 8×8 UL/DL
    MU-MIMO    		 8×8 UL/DL
    MU-MIMO    		 16×16 UL/DL
    MU-MIMO

    Wi-Fi 7 ile bağlantı birleştirme özelliği olan Multi Link Operation (MLO) kullanıma sunuluyor. Bu özellik ile 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarının ikisi veya üçüne aynı anda bağlanılarak daha fazla hız ve kararlılık sunuluyor. Frekanslar arasında geçiş yapmak için yeniden bağlanma gereksinimi ortadan kalkıyor.

    Wi-Fi 7 artık resmi: Cihazlar sertifikalanmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    MLO ayrıca gecikme konusunda da iyileşme sağlıyor. Normalde, cihaz bağlantıları yayın süresiyle (routerın ağ üzerinden paket göndermek için sıraya giren diğer kişiler arasında geçiş yapması için geçen süre) ile sınırlandırılır. MLO'da ise üç bandın da aynı anda mevcut olması durumunda paketin hemen dağıtılma ihtimali çok yüksek oluyor.

    Ancak her router üç banda aynı anda bağlanmayı desteklemeyecek. Daha uygun fiyatlı bir yönlendirici aynı anda yalnızca iki bandı destekleyebilecek. 

    Wi-Fi Alliance, yeni standardın daha fazla verimlilik, hız ve kararlılık sunacağını ve Wi-Fi 7 cihazlarının Wi-Fi'nin önceki sürümleriyle geriye dönük olarak uyumlu olacağını belirtiyor. Eski cihazlar, Wi-Fi 7'nin yeni özelliklerden doğrudan yararlanamayacak ancak yeni dizüstü bilgisayarların ve telefonların yararlanması çok uzun sürmeyecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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