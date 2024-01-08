Wi-Fi 7 artık resmi: Cihazlar sertifikalanmaya başlandı

İttifak, duyurusunda Wi-Fi 7'nin yüksek bant genişliği gerektiren akış hizmetleri ve düşük gecikmeli kablosuz oyun gibi hizmetler için mevcut standartlardan daha iyi olacağını, ayrıca sanal gerçekliğin popülerlik kazanması nedeniyle yeni standardın önemli olduğunu vurguladı. Wi-Fi Alliance'ın CEO'su Kevin Robinson, ilk olarak Wi-Fi 6E'de sunulan 6GHz bandının Wi-Fi 7'de sıfırdan inşa edildiğini belirtti.
Wi-Fi 7'nin özellikleri
Halihazırda piyasada Wi-Fi 7 routerları bulunuyor ancak resmi sertifikasyona sahip olmadıkları için sertifika alan cihazlarla uyumlu çalışacağının garantisi yok. Wi-Fi 7, Wi-Fi 5, 6 veya 6E standartlarındaki en hızlı cihazlara kıyasla 2 kat daha fazla kanal bant genişliği (320 MHz) sunuyor ve bu sayede 40 Gbps hızlara ulaşabiliyor.
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 7
|IEEE standardı
|802.11ax
|802.11ax
|802.11be
|Maksimum bant genişliği
|9.6 Gbps
|9.6 Gbps
|40 Gbps
|Frekans bandı
|2.4 GHz, 5 GHz
|2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
|2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
|Güvenlik protokolü
|WPA3
|WPA3
|WPA3
|Kanal frekansı
|20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 80+80 MHz
|20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 80+80 MHz
|320 MHz
|Modülasyon
|1024-QAM OFDMA
|1024-QAM OFDMA
|4096-QAM OFDMA
|MIMO
|8×8 UL/DL
MU-MIMO
|8×8 UL/DL
MU-MIMO
|16×16 UL/DL
MU-MIMO
Wi-Fi 7 ile bağlantı birleştirme özelliği olan Multi Link Operation (MLO) kullanıma sunuluyor. Bu özellik ile 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarının ikisi veya üçüne aynı anda bağlanılarak daha fazla hız ve kararlılık sunuluyor. Frekanslar arasında geçiş yapmak için yeniden bağlanma gereksinimi ortadan kalkıyor.
Ancak her router üç banda aynı anda bağlanmayı desteklemeyecek. Daha uygun fiyatlı bir yönlendirici aynı anda yalnızca iki bandı destekleyebilecek.
Wi-Fi Alliance, yeni standardın daha fazla verimlilik, hız ve kararlılık sunacağını ve Wi-Fi 7 cihazlarının Wi-Fi'nin önceki sürümleriyle geriye dönük olarak uyumlu olacağını belirtiyor. Eski cihazlar, Wi-Fi 7'nin yeni özelliklerden doğrudan yararlanamayacak ancak yeni dizüstü bilgisayarların ve telefonların yararlanması çok uzun sürmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.