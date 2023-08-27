Xiaomi, yeni WiFi 6 destekli router'ını çıkardı: 26 dolar!

Xiaomi Router AX3000T özellikleri
AX3000T router, Xtra Range teknolojisine sahip “2+1” 5GHz anten kurulumu sunuyor. Bu tasarım, ek antene benzer şekilde sinyal gücünü artırıyor. Router, 1,3 GHz çift çekirdekli A53 işlemciye sahip gelişmiş MediaTek Filogic 820 platformuyla donatılmış. Bu güçlü donanım, sorunsuz performans, daha düşük CPU kullanımı ve 128'e kadar cihaz için kararlı bağlantı sağlıyor. Ek olarak yönlendirici, genel performansını artırmak için 256MB RAM’e sahip.
AX3000T, çift WAN ve LAN bağlantı noktası toplamayı destekleyen 4 adet gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip. Bu yönüyle birden fazla geniş bant bağlantısı olan evler için kullanışlı. Yönlendirici ayrıca, Xiaomi/Redmi WiFi 6 yönlendiricileri için 10 cihaza kadar işleyebilen karma Mesh ağ özelliğini de sunuyor. Cihazlar arasında milisaniye düzeyinde kesintisiz geçiş sağlıyor. Yönlendirici ayrıca yetkisiz internet erişiminin otomatik olarak durdurulması ve uygulama/web sitesi erişim kısıtlamaları gibi yerleşik güvenlik önlemlerine sahip. NFC ile hızlı bağlanma, IPTV ağ televizyonu ve çoklu platform oyun hızlandırma, diğer önemli özellikler arasında yer alıyor.
Xiaomi, yeni router’ını Xiaomi Mall, Xiaomi Youpin, JD.com dahil çeşitli platformlarda ön siparişe açtı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.