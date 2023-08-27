Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, yeni WiFi 6 destekli router'ını çıkardı: 26 dolar!

    Xiaomi, yeni WiFi 6 router'ını tanıttı. Uygun fiyatla satışa sunulan Xiaomi Router AX3000T özellikleri ile neler sunuyor bakalım.                                
    Xiaomi Router AX3000T özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 26 dolar fiyat etiketli yeni yönlendiricisini tanıttı. Xiaomi Router AX3000T, yeni nesil Wi-Fi 6 bağlantısı desteğiyle yüksek kablosuz hızlar sunarak üstün performans vaat ediyor. Spesifik olarak, hem 2.4GHz hem de 5GHz frekanslarından yararlanıldığında hızlar 2976Mbps'e kadar çıkabilir.

    Xiaomi Router AX3000T özellikleri

    AX3000T router, Xtra Range teknolojisine sahip “2+1” 5GHz anten kurulumu sunuyor. Bu tasarım, ek antene benzer şekilde sinyal gücünü artırıyor. Router, 1,3 GHz çift çekirdekli A53 işlemciye sahip gelişmiş MediaTek Filogic 820 platformuyla donatılmış. Bu güçlü donanım, sorunsuz performans, daha düşük CPU kullanımı ve 128'e kadar cihaz için kararlı bağlantı sağlıyor. Ek olarak yönlendirici, genel performansını artırmak için 256MB RAM’e sahip.

    AX3000T, çift WAN ve LAN bağlantı noktası toplamayı destekleyen 4 adet gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip. Bu yönüyle birden fazla geniş bant bağlantısı olan evler için kullanışlı. Yönlendirici ayrıca, Xiaomi/Redmi WiFi 6 yönlendiricileri için 10 cihaza kadar işleyebilen karma Mesh ağ özelliğini de sunuyor. Cihazlar arasında milisaniye düzeyinde kesintisiz geçiş sağlıyor. Yönlendirici ayrıca yetkisiz internet erişiminin otomatik olarak durdurulması ve uygulama/web sitesi erişim kısıtlamaları gibi yerleşik güvenlik önlemlerine sahip. NFC ile hızlı bağlanma, IPTV ağ televizyonu ve çoklu platform oyun hızlandırma, diğer önemli özellikler arasında yer alıyor.

    Xiaomi, yeni router’ını Xiaomi Mall, Xiaomi Youpin, JD.com dahil çeşitli platformlarda ön siparişe açtı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    axen tv fabrika ayarları şifresi bim kağıt helva netspeed yorumlar epifiz plağı türkiye"nin en düzenli şehri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 &#231;ipli 2023 model MacBook Air
    Apple M2 çipli 2023 model MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız