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    3 kilometre ile Wi-Fi mesafe rekoru kırıldı

    Morse Micro şirketi, HaLow (802.11ah) standardını kullanarak 3 kilometreye veri aktardı ve Wi-Fi mesafe rekorunu kırdı. HaLow teknolojisi ile uzun mesafelere düşük güç ile veri iletilebiliyor.
    3 kilometre ile Wi-Fi mesafe rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    Kablosuz teknoloji şirketi Morse Micro, Wi-Fi HaLow (802.11ah) standardını kullanarak 3 kilometreye veri aktararmayı başardı ve Wi-Fi mesafe rekorunu kırdı. HaLow teknolojisi ilk olarak 2016'da duyurulmasına rağmen çok fazla uygulama alanı bulmadı.

    Morse Micro'nun testi sırasındaki bağlantı hızı, 500 metre mesafede 11 megabit/s ile 3 kilometre mesafede 1 megabit/s arasında değişti. Yine de bu hız video görüşmesini sürdürmek için yeterli bir hız sundu.

    Bu testi etkileyici kılan şeylerden biri sadece Wi-Fi sinyalinin uzun mesafelere ulaşması değil, kentsel alandaki tüm kablosuz parazitlere rağmen çalışabilme yeteneğiydi. Bunun gibi ultra uzun menzilli Wi-Fi cihazları, düşük hızlar nedeniyle medya yerine öncelikli olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) senaryolarını hedef aldığından, bu başarı, Wi-Fi HaLow'un nihai uzun menzilli kablosuz çözüm olduğunu gösteriyor.

    Düşük güç tüketimi sunuyor

    Wi-Fi HaLow, uzun menzilli ve parazitlere karşı mükemmel bir dirence sahip olmasının yanı sıra, Wi-Fi 7 gibi yüksek hızlı Wi-Fi çözümlerine göre daha düşük güç tüketimi de sunuyor. Morse Micro, testi Wi-Fi Alliance ve FCC sertifikalı MM6108 Wi-Fi HaLow çipi ile gerçekleştirdi.

    HaLow'un uzun mesafeli menzili ve düşük hızı, ev kullanıcıları için çok fazla birşey ifade etmese de, halka açık Wi-Fi'lerde, kurumsal back end çözümlerde, nesnelerin internetinde, kısacası hızın çok önemli olmadığı ancak uzun mesafeli ve düşük güç tüketimli iletişim gerektiren alanlarda kullanım alanı bulabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    cr style ve style hangisi daha iyi protherm kombi eco/comfort nedir g2a güvenilir mi baymak sıcak su sensörü değişimi konya"da sevgiliyle gezilecek yerler

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