3 kilometre ile Wi-Fi mesafe rekoru kırıldı

Morse Micro'nun testi sırasındaki bağlantı hızı, 500 metre mesafede 11 megabit/s ile 3 kilometre mesafede 1 megabit/s arasında değişti. Yine de bu hız video görüşmesini sürdürmek için yeterli bir hız sundu.
Bu testi etkileyici kılan şeylerden biri sadece Wi-Fi sinyalinin uzun mesafelere ulaşması değil, kentsel alandaki tüm kablosuz parazitlere rağmen çalışabilme yeteneğiydi. Bunun gibi ultra uzun menzilli Wi-Fi cihazları, düşük hızlar nedeniyle medya yerine öncelikli olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) senaryolarını hedef aldığından, bu başarı, Wi-Fi HaLow'un nihai uzun menzilli kablosuz çözüm olduğunu gösteriyor.
Düşük güç tüketimi sunuyor
Wi-Fi HaLow, uzun menzilli ve parazitlere karşı mükemmel bir dirence sahip olmasının yanı sıra, Wi-Fi 7 gibi yüksek hızlı Wi-Fi çözümlerine göre daha düşük güç tüketimi de sunuyor. Morse Micro, testi Wi-Fi Alliance ve FCC sertifikalı MM6108 Wi-Fi HaLow çipi ile gerçekleştirdi.
HaLow'un uzun mesafeli menzili ve düşük hızı, ev kullanıcıları için çok fazla birşey ifade etmese de, halka açık Wi-Fi'lerde, kurumsal back end çözümlerde, nesnelerin internetinde, kısacası hızın çok önemli olmadığı ancak uzun mesafeli ve düşük güç tüketimli iletişim gerektiren alanlarda kullanım alanı bulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.