Tam Boyutta Gör Kablosuz teknoloji şirketi Morse Micro, Wi-Fi HaLow (802.11ah) standardını kullanarak 3 kilometreye veri aktararmayı başardı ve Wi-Fi mesafe rekorunu kırdı. HaLow teknolojisi ilk olarak 2016'da duyurulmasına rağmen çok fazla uygulama alanı bulmadı.

Morse Micro'nun testi sırasındaki bağlantı hızı, 500 metre mesafede 11 megabit/s ile 3 kilometre mesafede 1 megabit/s arasında değişti. Yine de bu hız video görüşmesini sürdürmek için yeterli bir hız sundu.

Bu testi etkileyici kılan şeylerden biri sadece Wi-Fi sinyalinin uzun mesafelere ulaşması değil, kentsel alandaki tüm kablosuz parazitlere rağmen çalışabilme yeteneğiydi. Bunun gibi ultra uzun menzilli Wi-Fi cihazları, düşük hızlar nedeniyle medya yerine öncelikli olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) senaryolarını hedef aldığından, bu başarı, Wi-Fi HaLow'un nihai uzun menzilli kablosuz çözüm olduğunu gösteriyor.

Wi-R teknolojisi kablosuz iletişimde devrim vadediyor 2 hf. önce eklendi

Düşük güç tüketimi sunuyor

Wi-Fi HaLow, uzun menzilli ve parazitlere karşı mükemmel bir dirence sahip olmasının yanı sıra, Wi-Fi 7 gibi yüksek hızlı Wi-Fi çözümlerine göre daha düşük güç tüketimi de sunuyor. Morse Micro, testi Wi-Fi Alliance ve FCC sertifikalı MM6108 Wi-Fi HaLow çipi ile gerçekleştirdi.

HaLow'un uzun mesafeli menzili ve düşük hızı, ev kullanıcıları için çok fazla birşey ifade etmese de, halka açık Wi-Fi'lerde, kurumsal back end çözümlerde, nesnelerin internetinde, kısacası hızın çok önemli olmadığı ancak uzun mesafeli ve düşük güç tüketimli iletişim gerektiren alanlarda kullanım alanı bulabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ağ Ürünleri Haberleri

3 kilometre ile Wi-Fi mesafe rekoru kırıldı