Japonya, güneş enerjili uçan 5G baz istasyonları kuracak

Tam Boyutta Gör Japon telekomünikasyon endüstrisi, 2025 yılında gökyüzüne uçan baz istasyonları konuşlandırmayı planlıyor. Yüksek İrtifa Platform İstasyonları (HAPS) olarak adlandırılan teknoloji, stratosferde uçan insansız araçları kullanarak daha geniş mobil kapsama alanı sağlamayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz bir iki sene içerisinde 5G baz istasyonu kurulumları önemli ölçüde arttı. Ancak Afrika gibi bazı bölgelerde mobil internet erişimi hala kısıtlı seviyede. Bunun yanında nüfus yoğunluğunun düşük olduğu dolayısıyla altyapı kurmanın maliyetli olduğu bölgeler de bulunuyor. Bu bölgeleri kapsama alanına dahil etmek için HAPS sistemi biçilmiş kaftan.

Topoğrafyaya bağlı olarak değişmekle beraber yer baz istasyonları 3 ila 10 km kapsama alanı sunuyor. Dolayısıyla geniş bölgeleri kapsamak için çok sayıda baz istasyonuna ihtiyaç duyuluyor, bu da büyük maliyet anlamına geliyor.

200 km kapsama alanı sunuyor

Japonya'daki NTT şirketi , HAPS'ı bu soruna yardımcı olabilecek yeni nesil bir çözüm olarak öne sürüyor. Elon Musk'un Starlink'i uzay tabanlı internet hizmetleri sağlıyor, HAPS ise 18-25 km yükseklikte uçan güneş enerjisiyle çalışan drone'ları kullanarak internet hizmeti sunmayı amaçlıyor. Her bir modülün 200 km kapsama alanı sunması bekleniyor.

Japon şirketleri hava araçlarını, telekom ekipmanlarını ve operasyonel yönetimi bir paket halinde sunarak bunların konuşlandırılmasını kolaylaştırmayı planlıyor. Ancak böyle bir teknolojinin dünya çapında kullanılabilmesi için her pazarda uygulanabilecek bazı teknolojik kriterlerin benimsenmesi gerekiyor.

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Dört frekans bandı kabul edildi

Kasım-Aralık 2023'te Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dünya Radyo İletişimi Konferansı'nda 163 ülkeden delege, radyo frekanslarının kullanımı ve uydu yörüngeleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Konferansta Japonya'nın, havadaki uçuş istasyonlarına yönelik uluslararası standartlar için dört frekans bandını benimseme önerisi kabul edildi. Bu karar ile teknolojinin dünya çapında eşit şekilde yayılmasının önünü açtı.

Teklife göre, uçan baz istasyonları için küresel olarak 1,7 GHz, 2 GHz ve 2,6 GHz frekansları kullanılacak. Ayrıca Nikkei Asia'nın haberine göre, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde mobil hizmetleri geliştirmek için kullanılan 700 ile 900 MHz bandının da uçan baz istasyonlarında kullanılması onaylandı.

Japon Telekom grubu Softbank, bu yılın Ekim ayında Ruanda ile Japonya arasında bir 5G görüşme gerçekleştirerek teknolojinin uygulanabilirliğini gösterdi. Firma aynı zamanda teknolojiyi ülkede yaygınlaştırmak için Ruanda hükümetiyle birlikte çalışıyor. Bir diğer Japon telekom şirketi NTT, Nisan 2025'ten itibaren HAPS tabanlı hizmet sunmak için uydu yayıncısı Sky Perfect JSAT ile iş birliği yaptı. Teknolojinin Osaka'da gerçekleşecek World Expo 2025'te gösterilmesi planlanıyor.

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Japonya, güneş enerjili uçan 5G baz istasyonları kuracak