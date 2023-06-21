Bu Asus yönlendiricilerden birini kullanıyorsanız ürün yazılımınızı güncelleyin!

Tam Boyutta Gör Asus, yaklaşık iki düzine yönlendirici modelini etkileyen çeşitli güvenlik açıkları için düzeltmeler yayınladı. Güvenlik açıklarından bazıları kritik olarak değerlendiriliyor ve hatta bir tanesi 2018 yılına kadar uzanıyor. Mevcut güvenlik açıkları kullanıcıları uzaktan kod yürütme ve DDoS gibi saldırılara karşı açık hale getiriyor.

Asus yönlendiricilerdeki kritik güvenlik açıkları giderildi

Çeşitli Asus RT, GT, ZenWifi ve TUF yönlendiricilerine sahipseniz ürün yazılımı güncellemelerini mümkün olan en kısa sürede kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Güncelleme için yönlendiricinize giriş yapıp otomatik güncelleme aracını çalıştırmanız veya Asus destek web sitesinden ürün yazılımı güncellemesini manuel olarak yüklemeniz gerekiyor.

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Yayınlanan güncellemeler dokuz kritik güvenlik açığını gideriyor. Bunlardan birisi güvenlik araştırmacılarının 2018'den beri takip ettiği ve bilgisayar korsanlarının rastgele kod çalıştırmasına olanak tanıyan kritik bir güvenlik açığı konumunda. Bu açığın bu kadar uzun bir süre cihazlarda bulunması oldukça enteresan. Diğer tüm güvenlik sorunlarının yüksek önem derecesine sahip olarak sınıflandırıldığını da belirtelim. Eğer aşağıdaki Asus yönlendiricilerini kullanıyorsanız güncellemeleri yapmanızı öneririz.

GT6

GT-AXE16000

GT-AXE11000 PRO

GT-AXE11000

GT-AX6000

GT-AX11000

GS-AX5400

GS-AX3000

ZenWiFi XT9

ZenWiFi XT8

ZenWiFi XT8_V2

RT-AX86U PRO

RT-AX86U

RT-AX86S

RT-AX82U

RT-AX58U

RT-AX3000

TUF-AX6000

TUF-AX5400

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