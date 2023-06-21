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    Anlık Bildirim

    Bu Asus yönlendiricilerden birini kullanıyorsanız ürün yazılımınızı güncelleyin!

    Asus, bazı yönlendiricilerinde bulunan güvenlik açıklarını gideren bir güncelleme yayınladı. Güvenlik açıkları uzaktan kod yürütme ve hizmet reddi saldırılarına olanak sağlayabilir.
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    Bu Asus yönlendiricileri kullanıyorsanız ürününüzü güncelleyin! Tam Boyutta Gör
    Asus, yaklaşık iki düzine yönlendirici modelini etkileyen çeşitli güvenlik açıkları için düzeltmeler yayınladı. Güvenlik açıklarından bazıları kritik olarak değerlendiriliyor ve hatta bir tanesi 2018 yılına kadar uzanıyor. Mevcut güvenlik açıkları kullanıcıları uzaktan kod yürütme ve DDoS gibi saldırılara karşı açık hale getiriyor.

    Asus yönlendiricilerdeki kritik güvenlik açıkları giderildi

    Çeşitli Asus RT, GT, ZenWifi ve TUF yönlendiricilerine sahipseniz ürün yazılımı güncellemelerini mümkün olan en kısa sürede kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Güncelleme için yönlendiricinize giriş yapıp otomatik güncelleme aracını çalıştırmanız veya Asus destek web sitesinden ürün yazılımı güncellemesini manuel olarak yüklemeniz gerekiyor.

    Yayınlanan güncellemeler dokuz kritik güvenlik açığını gideriyor. Bunlardan birisi güvenlik araştırmacılarının 2018'den beri takip ettiği ve bilgisayar korsanlarının rastgele kod çalıştırmasına olanak tanıyan kritik bir güvenlik açığı konumunda. Bu açığın bu kadar uzun bir süre cihazlarda bulunması oldukça enteresan. Diğer tüm güvenlik sorunlarının yüksek önem derecesine sahip olarak sınıflandırıldığını da belirtelim. Eğer aşağıdaki Asus yönlendiricilerini kullanıyorsanız güncellemeleri yapmanızı öneririz.

    • GT6
    • GT-AXE16000
    • GT-AXE11000 PRO
    • GT-AXE11000
    • GT-AX6000
    • GT-AX11000
    • GS-AX5400
    • GS-AX3000
    • ZenWiFi XT9
    • ZenWiFi XT8
    • ZenWiFi XT8_V2
    • RT-AX86U PRO
    • RT-AX86U
    • RT-AX86S
    • RT-AX82U
    • RT-AX58U
    • RT-AX3000
    • TUF-AX6000
    • TUF-AX5400
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