Yeni araştırmaya göre evren yavaş yavaş ölüyor

Avustralya'nın batısında yer alan ve astronomi konusunda önde gelen araştırma merkezlerinden biri olan Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi (ICRAR)'ndeki araştırmacılar, kapsamlı bir araştırmanın ardından evrenin yavaş yavaş ölmekte olduğuna kanaat getirdiler.



Net sonuçlara varabilmek için dördü Dünya'da, üçü de yörüngede olmak üzere dünyanın en güçlü yedi uzay teleskobunu kullanan ICRAR araştırmacıları, 200 binden fazla galaksiyi ve bu galaksilerin yaydığı farklı dalga boylarındaki ışıkları incelediler. İncelemeler sonucu bu galaksilerdeki enerji üretiminin son 2 milyar yılda yarı yarıya düştüğünü ve hızla düşmeye devam ettiğini tespit eden araştırmacılar, evrenin yavaş yavaş ölmekte olduğunu açıkladılar.



İlk olarak 90'lı yılların başlarında ortaya çıkan evrenin bir gün yok alacağı yönündeki teorileri büyük ölçüde kanıtlayan bu yeni araştırma, evrenin sürekli genişlemesi sonucu sıcaklığının mutlak sıfıra yaklaşacağını ve enerji üretiminin duracağını öngören "büyük donma" teorisini doğrulayan verilerin ortaya çıkmasını sağladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan ICRAR araştırmacısı Prof. Dr. Simon Driver, Evren'in bir kanepeye uzanıp battaniyeyi üzerine çektiğini ve artık nihai uykusuna dalmaya hazırlandığını söyledi. Öte yandan bu nihai sonun yakında olmadığını belirten Driver, bunun gerçekleşmesi için 100 bin milyar yıl geçmesi gerekeceğini ifade etti.



http://www.cnet.com/news/the-universe-is-slowly-dying/