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Yeni araştırmaya göre evren yavaş yavaş ölüyor

Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan yeni araştırma, evrenin daha önce de iddia edildiği gibi yavaş yavaş ölmekte olduğunu gösterdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni araştırmaya göre evren yavaş yavaş ölüyor
 Avustralya'nın batısında yer alan ve astronomi konusunda önde gelen araştırma merkezlerinden biri olan Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi (ICRAR)'ndeki araştırmacılar, kapsamlı bir araştırmanın ardından evrenin yavaş yavaş ölmekte olduğuna kanaat getirdiler.
Net sonuçlara varabilmek için dördü Dünya'da, üçü de yörüngede olmak üzere dünyanın en güçlü yedi uzay teleskobunu kullanan ICRAR araştırmacıları, 200 binden fazla galaksiyi ve bu galaksilerin yaydığı farklı dalga boylarındaki ışıkları incelediler. İncelemeler sonucu bu galaksilerdeki enerji üretiminin son 2 milyar yılda yarı yarıya düştüğünü ve hızla düşmeye devam ettiğini tespit eden araştırmacılar, evrenin yavaş yavaş ölmekte olduğunu açıkladılar.
 İlk olarak 90'lı yılların başlarında ortaya çıkan evrenin bir gün yok alacağı yönündeki teorileri büyük ölçüde kanıtlayan bu yeni araştırma, evrenin sürekli genişlemesi sonucu sıcaklığının mutlak sıfıra yaklaşacağını ve enerji üretiminin duracağını öngören "büyük donma" teorisini doğrulayan verilerin ortaya çıkmasını sağladı.
 Konu hakkında açıklamalarda bulunan ICRAR araştırmacısı Prof. Dr. Simon Driver, Evren'in bir kanepeye uzanıp battaniyeyi üzerine çektiğini ve artık nihai uykusuna dalmaya hazırlandığını söyledi. Öte yandan bu nihai sonun yakında olmadığını belirten Driver, bunun gerçekleşmesi için 100 bin milyar yıl geçmesi gerekeceğini ifade etti.

http://www.cnet.com/news/the-universe-is-slowly-dying/ Yorum Yaz
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Bahadir39 4 yıl en beğenilen
"Ah bir tardisim olsaydı
evren evren dolaşsaydım
dünyadaki barzolardan uzak
samanyolunun manzarasında rakı balık yapacak
ah bir tardisim olsaydı"
Gece mesaisinden çıkıyorum arkadaşlar idare edin ;)
"Ah bir tardisim olsaydıevren evren dolaşsaydımdünyadaki barzolardan uzaksamanyolunun manzarasında rakı balık yapacakah bir tardisim olsaydı"
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savarog 4 yıl
Bu sonuç şaşırtmamalı,
Termodinamik , evrenin kaçınılmaz olarak düzensizliğe doğru gittiğini çok önceden haber vermişti.
Diğer yandan evrenin genişlemesi, ve biliyoruz ki bu genişleme hızlanıyor, duracak gibi değil.
Yani evren soğuyor, üstünüzü kalın giyinin.
Bu sonuç şaşırtmamalı,Termodinamik , evrenin kaçınılmaz olarak düzensizliğe doğru gittiğini çok önceden haber vermişti.Diğer yandan evrenin genişl...
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*siteci* 4 yıl
Araştırma konusu: Entropi
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personalcomputer 4 yıl
Her başlangıcın bir sonu vardır.
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ßenle100les 4 yıl
Yapılan sadece gözlem gözlemle bakıyorlar kısaca önyargılı olmaları mümkün değil mi evren ya küçülüp büyümediğini teleskoplarla anlamak mümkün mü kılındı kısacası bu sorular cevaplar teori üstüne olduğundan neyin ne olup olmadığını bilemeyiz nezaman teknoloji gelişir işte ozaman evrenin keşfederiz.
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Nemesis33 4 yıl
youtube.com/... Şuna baksanıza bi beni çok etkiledi..
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teramit 4 yıl
donanımhaber sitesinde astronomi haberi vermek zorunda mısınız?
futbol ve magazin haberi de verin o daha çok hit getirir mademki derdimiz sitenin konsepti değil...
anket falan da var ne verelim abime diye, ne vermeyelim diye sorsana :)
1 Yanıt Yanıtla
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Zuko 4 yıl teramit
teramit
donanımhaber sitesinde astronomi haberi vermek zorunda mısınız?
futbol ve magazin haberi de verin o daha çok hit getirir mademki derdimiz sitenin konsepti değil...
anket falan da var ne verelim abime diye, ne vermeyelim diye sorsana :)

Sinema haberleri veriliyor zaten hali hazirda.
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WarSaw 4 yıl
Evren zaten çoktan öldü
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SteveMeade 4 yıl
savarog

S. Hawking Big Crunch olacak, boşuna heveslenmeyin
Dayandığın kozmolojik veri nedir ?


Adamın nicki S. Hawking ona dayanıyor bence
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astralll 4 yıl
100 bin milyar yılmış o zamana kadar insalık kendi kendini yok eder zaten...
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N. Chomsky 4 yıl

Big Crunch olacak, boşuna heveslenmeyin
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savarog 4 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Big Crunch olacak, boşuna heveslenmeyin

Dayandığın kozmolojik veri nedir ?
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grid2 4 yıl
Kartal Göz
Ölüyor derken ilk başta evrenin genişlemesinin yavaşlayıp tekrar içe doğru çökeceğini hesapladılar sandım ama öyle değilmiş. Demek bir gün genişlemeden dolayı karanlığa ve soğuğa gömülecek. Bari 3-5 milyar yıl olsaydı da heyecanlansaydık. 100 bin milyar nedir.

Heycanlandırır mı bilmem ama şöyle bir haber var :D
ntv.com.tr/...
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NDT Man 4 yıl
Hani derler ya ...dan sonrasını okumadım diye. Yazının son cümlesini ''bunun gerçekleşmesi için 100 bin milyar yıl geçmesi gerekeceğini ifade etti.'' gördükten sonra bi tebessüm ettim 😊
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