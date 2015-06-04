Yeni geliştirilen sağlık yazılımı yüz ifadelerinden acı çektiğinizi anlayabiliyor

Son günlerde çok farklı yazılımlar ile ilgili haberler gün yüzüne çıkıyor. Bu durumdan en çok pay alan sektör ise sağlık sektörü olacak gibi gözüküyor. Kaliforniya Üniversitesi araştırma ekibi ise yüz ifadelerine bakarak acı çekme seviyesini anlayabilen bir yazılım geliştirmiş durumda.

Özellikle çocuklar üzerinde kullanılabilecek bu yeni yazılımın deneyimli bir hemşire kadar başarılı bir şekilde ağrıyı anlayabildiği belirtiliyor. Teknolojinin kullanımı konuşma yetisi henüz gelişmemiş çocuklarda ağrı seviyesini anlamak veya ameliyat sonrası dinlenen birisinin ağrı çektiğini anlayarak uygun ilaç vermek gibi çeşitlendirilebilir.

Üretimde robot kullanımını gün geçtikçe artarken yeni teknolojiler benzer bir eğilimin sağlık sektöründe de görülebileceğini gösteriyor. İlerleyen yıllarda hastanelerde ameliyat yapan robot doktorlar veya bakımımız ile ilgilenen robot hemşireler görebiliriz.