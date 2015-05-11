Yeni nesil Türk Malı Uydular ve Silahlı, uydu bağlantılı yeni ANKA S IHA özel video

Genel Yayın Yönetmeni
Ülkemizin gurur kaynağı TAI'nin yeni nesil Türk Malı Uydu çalışmalarını ve ANKA'nın gelişmiş versiyonu ANKA S'in detaylarını TAI Uzay Sistemleri ve İnsansız Hava Araçları Sistemleri Grup Başkanı Sinan
Ülkemizin gurur kaynağı TAI'nin yeni nesil Türk Malı Uydu çalışmalarını ve ANKA'nın gelişmiş versiyonu ANKA S'in detaylarını TAI Uzay Sistemleri ve İnsansız Hava Araçları Sistemleri Grup Başkanı Sinan ŞENOL'dan dinliyoruz.
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Insallah daha da iyilerini yapacağız.
Edit: Mesut bey türkiye uzay ajansıyla ilgili haber yapmanızı istiyorum,zira dedikodular var bazıları antalya,konya, ya da ankara'ya kurulacak diyor?