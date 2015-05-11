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Yeni nesil Türk Malı Uydular ve Silahlı, uydu bağlantılı yeni ANKA S IHA özel video

4 yıl
39,3b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ülkemizin gurur kaynağı TAI'nin yeni nesil Türk Malı Uydu çalışmalarını ve ANKA'nın gelişmiş versiyonu ANKA S'in detaylarını TAI Uzay Sistemleri ve İnsansız Hava Araçları Sistemleri Grup Başkanı Sinan
Ülkemizin gurur kaynağı TAI'nin yeni nesil Türk Malı Uydu çalışmalarını ve ANKA'nın gelişmiş versiyonu ANKA S'in detaylarını TAI Uzay Sistemleri ve İnsansız Hava Araçları Sistemleri Grup Başkanı Sinan ŞENOL'dan dinliyoruz.

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Uçan Gergedan 4 yıl
Ya yemin ediyorum videoyu izlerken tüylerim tiken tiken oldu,

Insallah daha da iyilerini yapacağız.
Edit: Mesut bey türkiye uzay ajansıyla ilgili haber yapmanızı istiyorum,zira dedikodular var bazıları antalya,konya, ya da ankara'ya kurulacak diyor?
Ya yemin ediyorum videoyu izlerken tüylerim tiken tiken oldu,Insallah daha da iyilerini yapacağız.Edit: Mesut bey türkiye uzay ajansıyla ilgili...
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CocoR3ch 4 yıl
Güzel bir konuya değinilmiş. Teşekkürler.
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simetrik 4 yıl
Ülke gündeminin bir sürü sığ tartışmalarla dolu olduğu bir zamanda böyle gelişmeleri görmek sevindirici.
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DH Misafiri 4 yıl
bu fuara girmenin bir yolu varmı ya basın olacaksın yada asker mühendisleri almıyorlar mı....
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DH Misafiri 4 yıl
E ne olacaktı sanki Cumhuriyet tarihi boyunca uzay teknolojileri ile uydu üretimi ile uğraşıyordukta bu yapılanlar onların üstüne inşa ediliyor yok ki böyle bir gerçek yeni yeni başlıyoruz aniden bazı arkadaşlar USA gibi NASA gibi teknoloji olsun diyorlar böyle bişey mümkün olamaz NASA çalışmalarına 1950 yıllarında başladı o yıllarda ülkemizde klasik oldu ama gerçek ekmeğimizi bile karne ile alıyorduk taki bugünlere gelene kadar bu ülke darbelerden başınımı kaldırdıda UYDU teknolojilerle çalışma imkanımı buldu bu süreç bebek gibidir emeklemeden yürümeyi öğrenemezsin.Her yapılanın siyasi argümana bağlarsak iş güç yapmayı bırak tahta köprü yapamayız.
Lütfen daha fazlada kendimize haksızlık etmeyelim temel atılmadan binayı inşa edemeyiz bu bir süreç ilerde daha iyi olacağına daha iyi konuma geleceğimize inancım tamdır.
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Fluid D. 4 yıl
İsrail heron ları ne zaman envanter dışı kalacak acaba?
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Gandalf81 4 yıl
Eskiye nazaran buda iyidir.
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ECB 4 yıl
DETROID35
Genelde yorum yazmayı istemiyorum bu tür yerlere.Yazdıgımdada insanlar kabullenemiyor.Şimdi birincisi türkiye gelişiyor.Doğru gelişmiyor demedik.Anka işte altay som göktürk cirit akrep neyse bunlar çok güzel aletler seviyorum.Fakat yıl olmuş 2015 ne bir nükleer tesissimiz var.Nede 30000 feet yüksege çıkan füzelerimiz var, kendimizi kandırmayalım.Bugun A10 gibi dandirik bir uçak bile 30000 feetten uçarak bombalama yapıyor.Türklerin kısa menzilli rapier stinger orlikon falan filan işte L70 kısa menzilli yeni geliştirdikleri füzeler toplarda 10000 feet çıkabiliyor.Elin gavuru 30000bin fitten uçuyor sen 10000 feed lik füze yapıyorsuno uçaga ancak tepeden bakarsın.Ve gittikleri menzinde komedi gibi 2km 7km.Ulen top bile bundan daha uzaga gider.Türkiye gelişmiş degil.Bugun bir savaş çıksa.Türkiye fransa fransa yener.Türkiye suriye.Suriye yener.Neden suriye yener.Adamların sınırını kaç tane uçagımız geçti içeri girdigi an vuruldu.F4 maket uçak degil.Çok hızlı bir uçak.Uçak savarın vurması zor.FÜzede zor.Ancak lazer silahı gerek.Suriyede lazer silahı var.Suriye güçsüz diyorsunuz ya bizden daha fazla tankı bizden daha fazla füzesi var hemde türkiyenin her yerini vurucak türden.Rusya Çin iran ile müttefik olması ayrı bir dert.Boş boş konuşmayın.Suriyeye amerika bile gt korkusundan giremedi.Türkiye bir iki maket uçak yaptı diye bölgenin en güçlü devletimi.Sizi bişey söylücem.Gürcistan rusyaya kafa tuttu.1 gün içinde gürcistan işgal edildi cumhurbaşkanları gravatını yedi.Yaktı yıktı yok etti rusya.Bir allahın kulu çıkıp dedimi rusya sen napıyon artismisin hadi gel benlede savaş.Hepsi mal mal baktı.Güç budur.Türkiyede insan ölür bişey yok.İsrail insanlarımızı katleder bişey yok özür dile israilde dilemiyorum len sıkıysa gelde dilet diyor.Suriye bir sürü top attı uçak düşürdü.Yani türkiye zayıf bir ülke güçlü bir ülke anında tepki verir.Konuşarak degil yok ederek.

Hacı, senin zihniyet bundan 5-6 sene önce neden kendi askeri ürünlerimizi üretmiyoruzda gidip almanyadan fransadan amerikadan alıyoruz diyordu. Herhangi bir savaş halinde adam desteği kestimi parasını verip aldığın uçağı, tankı vs. kullanamayız diyordunuz.
Şimdi ise ufak çaplıda olsa kendi araçlarımızı yapıyoruz ama ne hikmetse gidip elin adamından aldığı araçlar yüzünden suriyeden tırsıyosun.
1)Bu durumda iki sorum olacak sana; Madem amerika desteği kesip cihazları kullanılmaz hale getirebiliyor o zaman senin tabirinle nasıl tıpası? yetmiyorda suriyeye giremiyor. (Amerika istediği takdirde suriyeyle bizi üst üste koyup tesbihine imame yapar)
2)Bu ülkede ne yapılıyorsa hemen gidip bu işi tee yıllar önce yapan ülkelerle kıyaslıyorsunuz? Bunda ki amacınız ne çok merak ediyorum. 7000 feet uçuyor adamlar diyorsunda o adamlar o mesafeye çıkabilmek için önce 1000 sonra 3000 sonra 5000 şuan 7000e çıktı. Ha deyince 10 basamaklı merdiveni tek hamlede çıkamazsın. Bu işlerde biraz sabır lazım gerisi zaten gelir getirilmek istendikten sonra.
Teşekkür ediyorum şimdiden düzeyli şekilde istişare gireceğin için.
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red01 4 yıl ECB
ECB
DETROID35
Genelde yorum yazmayı istemiyorum bu tür yerlere.Yazdıgımdada insanlar kabullenemiyor.Şimdi birincisi türkiye gelişiyor.Doğru gelişmiyor demedik.Anka işte altay som göktürk cirit akrep neyse bunlar çok güzel aletler seviyorum.Fakat yıl olmuş 2015 ne bir nükleer tesissimiz var.Nede 30000 feet yüksege çıkan füzelerimiz var, kendimizi kandırmayalım.Bugun A10 gibi dandirik bir uçak bile 30000 feetten uçarak bombalama yapıyor.Türklerin kısa menzilli rapier stinger orlikon falan filan işte L70 kısa menzilli yeni geliştirdikleri füzeler toplarda 10000 feet çıkabiliyor.Elin gavuru 30000bin fitten uçuyor sen 10000 feed lik füze yapıyorsuno uçaga ancak tepeden bakarsın.Ve gittikleri menzinde komedi gibi 2km 7km.Ulen top bile bundan daha uzaga gider.Türkiye gelişmiş degil.Bugun bir savaş çıksa.Türkiye fransa fransa yener.Türkiye suriye.Suriye yener.Neden suriye yener.Adamların sınırını kaç tane uçagımız geçti içeri girdigi an vuruldu.F4 maket uçak degil.Çok hızlı bir uçak.Uçak savarın vurması zor.FÜzede zor.Ancak lazer silahı gerek.Suriyede lazer silahı var.Suriye güçsüz diyorsunuz ya bizden daha fazla tankı bizden daha fazla füzesi var hemde türkiyenin her yerini vurucak türden.Rusya Çin iran ile müttefik olması ayrı bir dert.Boş boş konuşmayın.Suriyeye amerika bile gt korkusundan giremedi.Türkiye bir iki maket uçak yaptı diye bölgenin en güçlü devletimi.Sizi bişey söylücem.Gürcistan rusyaya kafa tuttu.1 gün içinde gürcistan işgal edildi cumhurbaşkanları gravatını yedi.Yaktı yıktı yok etti rusya.Bir allahın kulu çıkıp dedimi rusya sen napıyon artismisin hadi gel benlede savaş.Hepsi mal mal baktı.Güç budur.Türkiyede insan ölür bişey yok.İsrail insanlarımızı katleder bişey yok özür dile israilde dilemiyorum len sıkıysa gelde dilet diyor.Suriye bir sürü top attı uçak düşürdü.Yani türkiye zayıf bir ülke güçlü bir ülke anında tepki verir.Konuşarak degil yok ederek.

Hacı, senin zihniyet bundan 5-6 sene önce neden kendi askeri ürünlerimizi üretmiyoruzda gidip almanyadan fransadan amerikadan alıyoruz diyordu. Herhangi bir savaş halinde adam desteği kestimi parasını verip aldığın uçağı, tankı vs. kullanamayız diyordunuz.
Şimdi ise ufak çaplıda olsa kendi araçlarımızı yapıyoruz ama ne hikmetse gidip elin adamından aldığı araçlar yüzünden suriyeden tırsıyosun.
1)Bu durumda iki sorum olacak sana; Madem amerika desteği kesip cihazları kullanılmaz hale getirebiliyor o zaman senin tabirinle nasıl tıpası? yetmiyorda suriyeye giremiyor. (Amerika istediği takdirde suriyeyle bizi üst üste koyup tesbihine imame yapar)
2)Bu ülkede ne yapılıyorsa hemen gidip bu işi tee yıllar önce yapan ülkelerle kıyaslıyorsunuz? Bunda ki amacınız ne çok merak ediyorum. 7000 feet uçuyor adamlar diyorsunda o adamlar o mesafeye çıkabilmek için önce 1000 sonra 3000 sonra 5000 şuan 7000e çıktı. Ha deyince 10 basamaklı merdiveni tek hamlede çıkamazsın. Bu işlerde biraz sabır lazım gerisi zaten gelir getirilmek istendikten sonra.
Teşekkür ediyorum şimdiden düzeyli şekilde istişare gireceğin için.

Anlatamazsin bunlara bunlar yurumeden kosmaya basladilar.

Bunlar baba demeden konusmaya basladilar.


Bunlar merdivenleri bir bir cikmak yerine 10-10 cikiyor.

Kafa degismedikce bunlardan daha cogu gelecek.
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Hasan07-36 4 yıl ECB
ECB

DETROID35

Genelde yorum yazmayı istemiyorum bu tür yerlere.Yazdıgımdada insanlar kabullenemiyor.Şimdi birincisi türkiye gelişiyor.Doğru gelişmiyor demedik.Anka işte altay som göktürk cirit akrep neyse bunlar çok güzel aletler seviyorum.Fakat yıl olmuş 2015 ne bir nükleer tesissimiz var.Nede 30000 feet yüksege çıkan füzelerimiz var, kendimizi kandırmayalım.Bugun A10 gibi dandirik bir uçak bile 30000 feetten uçarak bombalama yapıyor.Türklerin kısa menzilli rapier stinger orlikon falan filan işte L70 kısa menzilli yeni geliştirdikleri füzeler toplarda 10000 feet çıkabiliyor.Elin gavuru 30000bin fitten uçuyor sen 10000 feed lik füze yapıyorsuno uçaga ancak tepeden bakarsın.Ve gittikleri menzinde komedi gibi 2km 7km.Ulen top bile bundan daha uzaga gider.Türkiye gelişmiş degil.Bugun bir savaş çıksa.Türkiye fransa fransa yener.Türkiye suriye.Suriye yener.Neden suriye yener.Adamların sınırını kaç tane uçagımız geçti içeri girdigi an vuruldu.F4 maket uçak degil.Çok hızlı bir uçak.Uçak savarın vurması zor.FÜzede zor.Ancak lazer silahı gerek.Suriyede lazer silahı var.Suriye güçsüz diyorsunuz ya bizden daha fazla tankı bizden daha fazla füzesi var hemde türkiyenin her yerini vurucak türden.Rusya Çin iran ile müttefik olması ayrı bir dert.Boş boş konuşmayın.Suriyeye amerika bile gt korkusundan giremedi.Türkiye bir iki maket uçak yaptı diye bölgenin en güçlü devletimi.Sizi bişey söylücem.Gürcistan rusyaya kafa tuttu.1 gün içinde gürcistan işgal edildi cumhurbaşkanları gravatını yedi.Yaktı yıktı yok etti rusya.Bir allahın kulu çıkıp dedimi rusya sen napıyon artismisin hadi gel benlede savaş.Hepsi mal mal baktı.Güç budur.Türkiyede insan ölür bişey yok.İsrail insanlarımızı katleder bişey yok özür dile israilde dilemiyorum len sıkıysa gelde dilet diyor.Suriye bir sürü top attı uçak düşürdü.Yani türkiye zayıf bir ülke güçlü bir ülke anında tepki verir.Konuşarak degil yok ederek.


Hacı, senin zihniyet bundan 5-6 sene önce neden kendi askeri ürünlerimizi üretmiyoruzda gidip almanyadan fransadan amerikadan alıyoruz diyordu. Herhangi bir savaş halinde adam desteği kestimi parasını verip aldığın uçağı, tankı vs. kullanamayız diyordunuz.

Şimdi ise ufak çaplıda olsa kendi araçlarımızı yapıyoruz ama ne hikmetse gidip elin adamından aldığı araçlar yüzünden suriyeden tırsıyosun.

1)Bu durumda iki sorum olacak sana; Madem amerika desteği kesip cihazları kullanılmaz hale getirebiliyor o zaman senin tabirinle nasıl tıpası? yetmiyorda suriyeye giremiyor. (Amerika istediği takdirde suriyeyle bizi üst üste koyup tesbihine imame yapar)

2)Bu ülkede ne yapılıyorsa hemen gidip bu işi tee yıllar önce yapan ülkelerle kıyaslıyorsunuz? Bunda ki amacınız ne çok merak ediyorum. 7000 feet uçuyor adamlar diyorsunda o adamlar o mesafeye çıkabilmek için önce 1000 sonra 3000 sonra 5000 şuan 7000e çıktı. Ha deyince 10 basamaklı merdiveni tek hamlede çıkamazsın. Bu işlerde biraz sabır lazım gerisi zaten gelir getirilmek istendikten sonra.

Teşekkür ediyorum şimdiden düzeyli şekilde istişare gireceğin için.

Arkadaş pek bir şey bilmeden yorum yapmış hocam. 30 bin feette ilerleyen bir araca karşı kesinlikle savunmasız değiliz. F-16, F-4 gibi savaş uçaklarımız 50 bin feete dahi çıkabilir. Rahatlıkla uçaklarımızla o tip hedefleri vurabiliriz. Ha hava savunmamız zayıf mı zayıf orası doğru.

Suriye'de lazer silahı olduğunu iddia etmiş. Lazer silahını ABD dahi tam anlamıyla kullanmıyor daha. Sadece füze, insansız uçak gibi küçük nesneleri vurabiliyor. F-4 savaş uçağını da füzeyle vurmak hiç zor değil. Kilitlenebildiği vakit F-22'yi bile füzeyle kolayca vurmak mümkün.

Suriye'nin balistik füze alanında da bize çok fazla tehdidi yok. Zira kullandıkları Scud füzeleri sıvı yakıtla çalışıyor. Onu hazırlayıp, fırlatana kadar hedef olur çoğu. Balistik füzede bize tehdit olabilecek ülke Suriye değil, İran'dır. Hava kuvvetleri açısından komşu ülkelerden hiçbiri bizim kadar güçlü de değil.
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haymanali2006 4 yıl
Gayet güzel şeyler yapıyoruz, gecikmeli de olsa .
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madmax50 4 yıl
Yetersiz olsada eskiye bakarak çok olumlu gelişmeler.
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abkhasian 4 yıl
Geomatik mühendisleri olarak uydular ile yakından ilgileniyoruz. hocalarımızın söylediği kadarıyla Göktürk 1'in elde ettiği verilerin yorumlanması değerlendirilmesi gibi işlemlerin Alman uzay istasyonu tarafından yapıldığını biliyoruz. yani kendi uydumuzu kontrol edemezken yabancı ortaklar yardımı ile bir uydu daha göndersek ne faydası olur bunu göz ardı etmemek lazım.
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YasinCC 4 yıl
%50'si Amerikan menşeli olan tai'nin geliştirdiği projelerin güvenilirliğinin sorgulanması gerek diye düşünüyorum.
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Speed-Step 4 yıl YasinCC
YasinCC

%50'si Amerikan menşeli olan tai'nin geliştirdiği projelerin güvenilirliğinin sorgulanması gerek diye düşünüyorum.

Merhaba,

Lütfen araştırmadan eksik bilgileriniz ile bu kurumları karalamayın.

12 Ocak 2005 tarihinde TUSAŞ tesislerinde imzalanan "Hisse Satış Anlaşması" ile TAI'deki Lockheed Martin of Turkey (%42) ve General Electric International (%7) şirketlerine ait hisseler Türk Uçak Sanayii A.Ş.(TUSAŞ) tarafından satın alınmıştır.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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fz18 4 yıl
gelişmeler gurur verici, bu çalışmalardan rahatsız olanları ise anlamak güç değil...
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