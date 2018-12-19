Yerel işletmeler için yeni gelir modeli: MenaPay Bayi Ağı

MenaPay, yerel mağazalar ve işletmelere ek gelir kapısı açıyor. MenaPay Bayi Ağı'na katılan dükkanlar Bayi Satış Paneli üzerinden MenaPay’in dijital parası olan MenaCash'i satabilecekler. ABD Doları ile tam olarak desteklenen MenaCash'in tüm Orta Doğu'nun ortak para birimi olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

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E-ticaret siteleri, restoranlar, alışveriş merkezleri ve benzin istasyonları gibi geniş bir yelpazede kullanılabilen MenaCash, para işleminin gerekli olduğu herhangi bir yerde geçebiliyor. Bayi Ağı'na katılan dükkanlar kredi kartı ve elektronik transfer yoluyla MenaPay’den MenaCash alabilecekler.

Bayi Satış Paneli üzerinden tüm detaylar görülebiliyor

MenaCash satışları için özel olarak tasarlanan Bayi Satış Paneli aracılığı ile tüm satışlar raporlanabiliyor. MenaPay bayileri bu panelden sattıkları MenaCash üzerinden komisyon oranını belirleyebildikleri gibi kayıtlarını da raporlayabilecekler.

MenaPay, Orta Doğu nüfusunun yaklaşık %80'ini oluşturan, dijital ödeme yöntemlerini kullanamayan insanlara İslami finansa uygun olarak şeffaf bir ödeme yöntemi sunuyor. Blokzincir tabanlı şeffaf bir ödeme sunan MenaPay, hızlı para transfer özelliği sayesinde banka ve kredi kartı şartı olmadan kişiler arası işlem yapmayı mümkün kılıyor.