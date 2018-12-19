Facebook, Netflix ve Microsoft gibi 150 şirkete kullanıcıların kişisel verilerini açtı [Güncellendi]

New York Times gazetesinin haberine göre Facebook aralarında Microsoft, Netflix, Amazon, Spotify ve Yahoo gibi büyük isimlerin de olduğu 150'den fazla şirkete kullanıcıların kişisel verilerine erişim olanağı sağladı.

Gazetenin Facebook'a ait 270 sayfa belgeyi ele geçirmesi sonucunda sosyal medya devinin bu şirketleri iş ortağı olarak kabul ettiği ve onları gizlilik kurallarından nasıl muaf tuttuğu ortaya çıktı.

New York Times, Facebook'un eski çalışanları ve iş ortakları, eski hükümet yetkilileri ve gizlilik savunucuları” da dahil olmak üzere 60'tan fazla kişiyle görüştü.

Netflix ve Spotify'a kişisel mesajları okuma izni

Ayrıntılı raporda Facebook'un Netflix ve Spotify gibi şirketlere kullanıcıların kişisel mesajlarını okuma imkanı verdiği yazıyor. Amazon'a kullanıcıların isimlerine ve iletişim bilgilerine erişim olanağı sunuldu.

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Netflix ve Spotify, konuyla ilgili yaptıkları savunmada özel erişimden habersiz olduklarını iddia ettiler. Öte yandan Facebook'un Microsoft’un arama motoru Bing’e hemen hemen tüm Facebook kullanıcılarının arkadaş listesini görme izni verdiği de ortaya çıktı.

Netflix ve Yahoo da listede

İnceleme yapılan kayıtlar Facebook'un Yahoo'ya kullanıcıların arkadaşlarının zaman tünelindeki gönderilerini görme izni verdiğini gösteriyor. Ayrıca Netflix ve Royal Bank of Canada da kullanıcıların özel mesajlaşmalarına erişen şirketler arasında bulunuyor.

Özetle Facebook, kazanç sağlamak adına teknoloji devlerinin veri havuzuna "dalmasına" izin vermiş durumda. Yani sosyal medya devi gizlilik skandalları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Mark Zuckerberg, Facebook'un kullanıcıların verilerini ve gizliliğini daha iyi korumaya çalışacağına dair söz vermişti. Ancak tüm bu sözlerin boş olduğu anlaşılıyor.

GÜNCELLEME: Netflix'ten konu ile ilgili resmi bir açıklama geldi:

Yıllar içinde Netflix’i daha sosyal bir yapıya kavuşturmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bunlardan biri 2014 yılında başlattığımız, üyelerin sevdikleri dizi ve filmleri Messenger ya da Netflix üzerinden Facebook’taki arkadaşlarına tavsiye etmelerini sağlayan bir özellikti. Ancak bu uygulama kullanıcılarımız arasında hiçbir zaman popüler olmadı ve 2015 yılında bu uygulamayı sonlandırma kararı aldık. Uygulamanın açık olduğu süre zarfında ne kullanıcıların Facebook’taki özel mesajlarına herhangi bir erişimimiz oldu, ne de Netflix olarak biz böyle bir talepte bulunduk.

https://www.nytimes.com/2018/12/18/technology/facebook-privacy.html