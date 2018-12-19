Facebook, Netflix ve Microsoft gibi 150 şirkete kullanıcıların kişisel verilerini açtı [Güncellendi]

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New York Times gazetesinin haberine göre Facebook aralarında Microsoft, Netflix, Amazon, Spotify ve Yahoo gibi büyük isimlerin de olduğu 150'den fazla şirkete kullanıcıların kişisel verilerine erişim olanağı sağladı.
Gazetenin Facebook'a ait 270 sayfa belgeyi ele geçirmesi sonucunda sosyal medya devinin bu şirketleri iş ortağı olarak kabul ettiği ve onları gizlilik kurallarından nasıl muaf tuttuğu ortaya çıktı.
New York Times, Facebook'un eski çalışanları ve iş ortakları, eski hükümet yetkilileri ve gizlilik savunucuları” da dahil olmak üzere 60'tan fazla kişiyle görüştü.
Netflix ve Spotify'a kişisel mesajları okuma izni
Ayrıntılı raporda Facebook'un Netflix ve Spotify gibi şirketlere kullanıcıların kişisel mesajlarını okuma imkanı verdiği yazıyor. Amazon'a kullanıcıların isimlerine ve iletişim bilgilerine erişim olanağı sunuldu.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 serisinin tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı"
Netflix ve Spotify, konuyla ilgili yaptıkları savunmada özel erişimden habersiz olduklarını iddia ettiler. Öte yandan Facebook'un Microsoft’un arama motoru Bing’e hemen hemen tüm Facebook kullanıcılarının arkadaş listesini görme izni verdiği de ortaya çıktı.
Netflix ve Yahoo da listede
İnceleme yapılan kayıtlar Facebook'un Yahoo'ya kullanıcıların arkadaşlarının zaman tünelindeki gönderilerini görme izni verdiğini gösteriyor. Ayrıca Netflix ve Royal Bank of Canada da kullanıcıların özel mesajlaşmalarına erişen şirketler arasında bulunuyor.
Özetle Facebook, kazanç sağlamak adına teknoloji devlerinin veri havuzuna "dalmasına" izin vermiş durumda. Yani sosyal medya devi gizlilik skandalları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Mark Zuckerberg, Facebook'un kullanıcıların verilerini ve gizliliğini daha iyi korumaya çalışacağına dair söz vermişti. Ancak tüm bu sözlerin boş olduğu anlaşılıyor.
GÜNCELLEME: Netflix'ten konu ile ilgili resmi bir açıklama geldi:
Yıllar içinde Netflix’i daha sosyal bir yapıya kavuşturmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bunlardan biri 2014 yılında başlattığımız, üyelerin sevdikleri dizi ve filmleri Messenger ya da Netflix üzerinden Facebook’taki arkadaşlarına tavsiye etmelerini sağlayan bir özellikti. Ancak bu uygulama kullanıcılarımız arasında hiçbir zaman popüler olmadı ve 2015 yılında bu uygulamayı sonlandırma kararı aldık. Uygulamanın açık olduğu süre zarfında ne kullanıcıların Facebook’taki özel mesajlarına herhangi bir erişimimiz oldu, ne de Netflix olarak biz böyle bir talepte bulunduk.
https://www.nytimes.com/2018/12/18/technology/facebook-privacy.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunun gibi firmalar sınırsızlığa-limitsizliğe ulaşınca ne yapacağını şaşırıyor
Mesela bir anime çeviri grubu sitesini kapatıyor Facebook'tan devam ediyor. Ne bileyim Neil Tyson bir açıklama yazıyor Facebook'tan yayınlıyor. Çamaşır makinesi almam gerekiyor millet Facebook'taki Marketplace üzerinden satıyor. Letgo'da 2 ilan varsa Marketplace'de 20 ilan oluyor bulunduğum mahallede. Ya da ne bileyim, köpek sahiplenmek istiyorum ama ne Instagram ne Twitter ne başka bir şey bu isteğimi sağlamıyor fakat Facebook'ta milyon çeşit hayvan sahiplendirme grupları buluyorum ki kısa süre önce sahiplendim de bir miniği... Ya da ne bileyim, Özgür Dönüşüm grupları var, millet elindeki fazlalık beyaz eşyaları isteyenlere dağıtıyor, dönüşüm sağlanıyor ve bu gruplar sadece Facebook'ta var.
Şu "Hala facebooku olan var mı?" tribindekileri hiç anlamıyorum. Üye sayısı 2 milyara mı yaklaşmıştı, 2 milyarı mı geçmişti neydi en son. Yani dünyada internet kullanıcısı 3 milyar zaten, ve bu kitlenin büyük çoğunluğu Facebook kullanıyorsa, artık internet = facebook gibi bir şeye dönüşüyor yavaştan. Tamam açıp Facebook timeline'ında gezmiyorum, eşin dostun fotosunu like'lamıyorum, genellikle başka sitelerde (burası olsun, ekşi olsun vs.) geziyorum hep ama illa ki Facebook'a işim düşüyor.
Bir teknoloji sitesi de çekiliş yapıyor, bil bakalım nasıl katılınıyor? Evet, Facebook'ta herkese açık şekilde paylaşım yapmak.
Yani açın gitsin, çok faydalı bir yer. İnternette karısı ve çocukları yokken "porno izle" yazan, sonra da yeğenine "yeğen millet girince ekranları nasıl kapatıyorum sen bana onu öğretiver" diyen yaşlı amcalar; interneti kendi çocukları ve torunları kullanınca "gereksiz orası, zararlı vs." diye düşünebilir. Çünkü onun için internetin anlamı pornodur. Heh, benzer şekilde Facebook'ta gereksizce timeline'da gezenler de aşağı yukarı scroll yapıp sıkılınca, sonra hesabı kapatıp "hala kullanan var mı orayı ya?" diye sağda solda yazarak aynı şekilde davranıyorlar gibi geliyor bana. Ama nasıl ki internet pornodan ibaret değilse ve çok faydalı olabiliyorsa, Facebook da öyle. Öyle "facebook neymiş, yeni nesiliz biz, insta'da hikaye atar ortamlara aqarızzz" tayfasını dinlemeyin. (Siz öylesinizdir demiyorum elbet.) Hiç beklemediğiniz kadar işinize yarayacak tonla grup var Facebook'ta. Bedava eşya veren var diyorum daha ne diyeyim. Evimdeki koltuğu, komidini, fırını ücretsiz aldım, adamlar çöpe atmak yerine Özgür Dönüşüm'de dağıtıyorlar işte.
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