ODTÜ'de gerçekleştirilen Deniz Sistemleri Seminerinde İstanbul Shipyard firmasından Projeler Koordinatörü Faik Uzun ile yerli sismik araştırma gemisi ve denizaltı kurtarma gemileri hakkında konuştuk.

İstanbul Shipyard tarafından üretilen Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) ve Denizaltı Kurtarma ve Yedekleme Gemilerinin(RATSHIP) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve şuan ki durumu hakkında bilgi aldık. Üretilen gemiler bir kez daha Dumlupınar faciası yaşamamak için Deniz Kuvvetlerine hizmet veriyor.

Herhangi bir kaza veya arıza sonucu su üstüne çıkamayan denizaltıdaki personeli ve daha sonra denizaltıyı kurtarmak amacıyla üretilen bu gemiler, denizaltı personelinin güven içerisinde görev yapmasını sağlıyor. Satha çıkamayan denizaltı personeline oksijen ve gıda takviyesi yapabilen gemi, dalgıçlar ve dalış araçları sayesinde personeli bulundukları yerden kurtarabiliyor.

Bunun yanı sıra MTA için üretilen ve şuan kullanılmakta olan sismik araştırma gemisi TCG Oruçreis ise çevre denizlerimizdeki doğal zenginliklerimizi keşfedilmek için çalışıyor. En son GKRY'nin Kıbrıs adası açıklarında gerçekleştirdiği araştırmalar nedeniyle yerli sismik araştırma gemisine duyulan ihtiyaç farkedildi. Çalışmalar sonucunda yerli imkanlarla TCG Oruçreis üretildi.