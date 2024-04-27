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    Yeni Opel Grandland tanıtıldı! Renault Duster Türkiye'de sahneye çıktı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye lansmanı yapılan Renault Duster, %100 elektrikli yeni Opel Grandland ve Türkiye'de Yılın Otomobili finalistleri gibi haftanın öne çıkan başlıklarını konuştuk

    Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye lansmanı yapılan Renault Duster, %100 elektrikli yeni Opel Grandland ve Türkiye'de Yılın Otomobili finalistleri gibi haftanın öne çıkan başlıklarını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:21 - Yeni Renault Duster ilk kez Türkiye'de tanıtıldı

    11:09 - %100 elektrikli Mercedes-Benz G580 tanıtıldı

    22:51 - Yeni nesil Opel Grandland tanıtıldı

    28:10 - Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için finalistler belli oldu

    32:05 - Yeni Tesla Model 3 Performance tanıtıldı

    36:31 - Volkswagen ID.Code konsepti görücüye çıktı

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