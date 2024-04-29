iOS 18 ile Apple uygulamaları yenileniyor

Tam Boyutta Gör Mark Gurman, Apple’ın iOS 18 güncellemesiyle Notlar, Fotoğraflar, Mail ve Fitness dahil yerleşik uygulamaların çoğunu yenileyeceğini söylüyor. Peki, iPhone uygulamalarında neler değişecek, beklenen yenilikler neler?

Uygulamalar cihaz içi yapay zeka özellikleri kazanıyor

iOS 18’in Siri, Spotlight, Kestirmeler, Mesajlar, Apple Müzik, Sağlık ve diğer uygulamalar için yeni üretken yapay zeka özelliklerini içerdiği söyleniyor. Bu özelliklerin Apple’ın -cihaz içi- geniş dil modeli tarafından desteklenmesi bekleniyor. Apple’ın bu konu üzerine Google, OpenAI gibi şirketlerle görüştüğü biliniyor.

Ana ekran özelleştirmesi

iOS 18 ile iPhone’ların ana ekranı özelleştirilebilecek. Uygulama simgeleri ana ekranda istenilen bir yere yerleştirilebilecek. Şu anda uygulama aralarında boşluk var, belli bir düzen dışına çıkılamıyor.

RCS desteği

Son iOS sürümünün Android kullanıcılarıyla daha iyi mesajlaşmaya izin vermesi bekleniyor. Apple, 2024 sonlarından itibaren iPhone’daki Mesajlar uygulamasında platformlar arası mesajlaşma standardı RCS’yi destekleyeceğini, dolayısıyla bunun bir iOS 18 özelliği olacağını duyurmuştu. RCS, SMS ile kıyaslandığında daha yüksek kalitede fotoğraf ve video, sesli mesaj, yazıyor ve okundu bilgisi, WiFi mesajlaşma ve fazlasına olanak tanıyarak iOS ve Android cihazlar arasında mesajlaşma deneyimini geliştirecek.

Hesap Makinesi yenileniyor

iOS 18 güncellemesi ile iPhone’lardaki hesap makinesi yenileniyor, iPad’ler seneler sonra hesap makinesi uygulamasına kavuşuyor. Yeni Hesap Makinesi, son hesaplamaları listeleyen kenar çubuğu, birim dönüştürme, Notlar uygulamasıyla entegrasyon ve fazlası dahil birçok yeni özelliğe sahip olacak. Notlardan bahsetmişken, iOS 18 ile Notlar uygulaması daha fazla türde cebirsel denklem ve formüllerin eklenmesi dahil matematiksel özellikler kazanacak.

Apple Harita'ya iki yeni özellik

Apple Haritalar’a özel rotalar ekleniyor. iOS 18’de özel rotalar ve topografik haritalar dahil en az iki yeni Apple Harita özelliği bekleniyor. Özel rotalar, kullanıcıların navigasyon sırasında seyahat edecek belirli yolları seçmelerine olanak tanırken; topografik haritalar, yürüyüş ve diğer kullanımlar için patikalar, kontur çizgileri gibi ilgi çekici detayları içeriyor. watchOS 10 ile Apple Watch’a gelen topografik haritalar iOS 18 ile iPhone’lara geliyor.

AirPods Pro'ya yeni mod

iOS 18 ile AirPods Pro’ya işitme cihazı modu geleceği söyleniyor ancak Apple’ın 2021’de sunduğu konuşma yükseltme özelliğinden ne kadar farklı olacağı belli değil.

Yeni nesil Apple CarPlay

Yeni nesil CarPlay de merakla bekleniyor. Apple’ın sitesine göre, yeni nesil Apple CarPlay’e sahip ilk araçlar bu yıl gelecek, dolayısıyla platformun iOS 18 ile birlikte sunulması bekleniyor. Ancak, yeni nesil CarPlay’i deneyimlemek için iOS 18’e yükseltmek zorunlu olmayabilir, bazı iOS 17 sürümleriyle de uyumlu olacağı yönünde söylentiler var.

iOS 18 ne zaman çıkacak? İşte beklenen iOS 18 çıkış tarihi 4 gün önce eklendi

iOS 18 ne zaman tanıtılacak?

Apple, iOS 18 ile iPhone’lara gelen yenilikleri, yeni özellikleri 10 Haziran’da WWDC etkinliğinde gösterecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18 ile Apple uygulamaları yenileniyor