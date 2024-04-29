iOS 18 ile Apple uygulamaları yenileniyor

- Uygulamalar cihaz içi yapay zeka özellikleri kazanıyor
- Ana ekran özelleştirmesi
- RCS desteği
- Hesap Makinesi yenileniyor
- Apple Harita'ya iki yeni özellik
- AirPods Pro'ya yeni mod
- Yeni nesil Apple CarPlay
- iOS 18 ne zaman tanıtılacak?
- Yorumlar
Uygulamalar cihaz içi yapay zeka özellikleri kazanıyor
iOS 18’in Siri, Spotlight, Kestirmeler, Mesajlar, Apple Müzik, Sağlık ve diğer uygulamalar için yeni üretken yapay zeka özelliklerini içerdiği söyleniyor. Bu özelliklerin Apple’ın -cihaz içi- geniş dil modeli tarafından desteklenmesi bekleniyor. Apple’ın bu konu üzerine Google, OpenAI gibi şirketlerle görüştüğü biliniyor.
Ana ekran özelleştirmesi
iOS 18 ile iPhone’ların ana ekranı özelleştirilebilecek. Uygulama simgeleri ana ekranda istenilen bir yere yerleştirilebilecek. Şu anda uygulama aralarında boşluk var, belli bir düzen dışına çıkılamıyor.
RCS desteği
Son iOS sürümünün Android kullanıcılarıyla daha iyi mesajlaşmaya izin vermesi bekleniyor. Apple, 2024 sonlarından itibaren iPhone’daki Mesajlar uygulamasında platformlar arası mesajlaşma standardı RCS’yi destekleyeceğini, dolayısıyla bunun bir iOS 18 özelliği olacağını duyurmuştu. RCS, SMS ile kıyaslandığında daha yüksek kalitede fotoğraf ve video, sesli mesaj, yazıyor ve okundu bilgisi, WiFi mesajlaşma ve fazlasına olanak tanıyarak iOS ve Android cihazlar arasında mesajlaşma deneyimini geliştirecek.
Hesap Makinesi yenileniyor
iOS 18 güncellemesi ile iPhone’lardaki hesap makinesi yenileniyor, iPad’ler seneler sonra hesap makinesi uygulamasına kavuşuyor. Yeni Hesap Makinesi, son hesaplamaları listeleyen kenar çubuğu, birim dönüştürme, Notlar uygulamasıyla entegrasyon ve fazlası dahil birçok yeni özelliğe sahip olacak. Notlardan bahsetmişken, iOS 18 ile Notlar uygulaması daha fazla türde cebirsel denklem ve formüllerin eklenmesi dahil matematiksel özellikler kazanacak.
Apple Harita'ya iki yeni özellik
Apple Haritalar’a özel rotalar ekleniyor. iOS 18’de özel rotalar ve topografik haritalar dahil en az iki yeni Apple Harita özelliği bekleniyor. Özel rotalar, kullanıcıların navigasyon sırasında seyahat edecek belirli yolları seçmelerine olanak tanırken; topografik haritalar, yürüyüş ve diğer kullanımlar için patikalar, kontur çizgileri gibi ilgi çekici detayları içeriyor. watchOS 10 ile Apple Watch’a gelen topografik haritalar iOS 18 ile iPhone’lara geliyor.
AirPods Pro'ya yeni mod
iOS 18 ile AirPods Pro’ya işitme cihazı modu geleceği söyleniyor ancak Apple’ın 2021’de sunduğu konuşma yükseltme özelliğinden ne kadar farklı olacağı belli değil.
Yeni nesil Apple CarPlay
Yeni nesil CarPlay de merakla bekleniyor. Apple’ın sitesine göre, yeni nesil Apple CarPlay’e sahip ilk araçlar bu yıl gelecek, dolayısıyla platformun iOS 18 ile birlikte sunulması bekleniyor. Ancak, yeni nesil CarPlay’i deneyimlemek için iOS 18’e yükseltmek zorunlu olmayabilir, bazı iOS 17 sürümleriyle de uyumlu olacağı yönünde söylentiler var.
iOS 18 ne zaman tanıtılacak?
Apple, iOS 18 ile iPhone’lara gelen yenilikleri, yeni özellikleri 10 Haziran’da WWDC etkinliğinde gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.