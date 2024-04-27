Çinli Volkswagen Passat B9 sedan resmen tanıtıldı

Çin pazarında hali hazırda Amerikan üretimi VW Passat satıldığı için, Avrupa platformlu bu model için farklı bir isim tercih edildi. Bu sebeple araç Çin'de "Magotan" adıyla satışa sunulacak. Bu arada Magotan'ın yeni bir isim olmadığını hatırlatalım. Bir önceki nesil Passat da zaten Çin'de bu isimle satılıyordu.
İç mekan ve motor seçenekleri
Volkswagen Magotan'ın iç mekanı Passat station wagon'a kıyasla neredeyse hiç bir değişiklik göstermiyor. Dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, yolcu için üçüncü bir ekranla da sipariş edilebiliyor. Keyifli ve konforlu bir sürüş için bazı seçenekler de mevcut.
Fiyatlardan bahsetmek için henüz çok erken, zira araç henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Ancak bu yıl içerisinde satışa sunulması planlanıyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.