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    Çinli Volkswagen Passat B9 sedan resmen tanıtıldı

    Passat B9 platformunu temel alan yeni Volkswagen Magotan sahneye çıktı. Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılan araç station wagon versiyonuna kıyasla daha agresif bir tasarıma sahip.
    Çinli Volkswagen Passat B9 sedan resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Passat B9'un sedan versiyonu Pekin Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtıldı. Daha önce sadece station wagon varyantı tanıtılan model yeni tasarım ve donanım seçenekleriyle gözler önüne çıktı. Bu arada eni Passat'ın Avrupa'da sadece station wagon gövde tipiyle sunulduğunu hatırlatalım.

    Çin pazarında hali hazırda Amerikan üretimi VW Passat satıldığı için, Avrupa platformlu bu model için farklı bir isim tercih edildi. Bu sebeple araç Çin'de "Magotan" adıyla satışa sunulacak. Bu arada Magotan'ın yeni bir isim olmadığını hatırlatalım. Bir önceki nesil Passat da zaten Çin'de bu isimle satılıyordu.

    Çinli Volkswagen Passat B9 sedan resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Passat B9 sedan, station wagon kardeşine göre biraz daha büyük boyutlara sahip. Aracın uzunluğu 4990 mm, genişliği 1854 mm, yüksekliği ise 1487 mm olarak açıklandı. Aks mesafesi 2871 mm olan araç doğal olarak daha ferah bir iç mekan sunuyor. Ön yüzü daha agresif ve modern bir tasarıma bürünmüş.

    Çinli Volkswagen Passat B9 sedan resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    İç mekan ve motor seçenekleri

    Volkswagen Magotan'ın iç mekanı Passat station wagon'a kıyasla neredeyse hiç bir değişiklik göstermiyor. Dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, yolcu için üçüncü bir ekranla da sipariş edilebiliyor. Keyifli ve konforlu bir sürüş için bazı seçenekler de mevcut.

    Çinli Volkswagen Passat B9 sedan resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Magotan'ın opsiyonları arasında baş üstü göstergesi (head-up display), 360 derece kamera sistemi, havalandırma ve masaj özellikli ön koltuklar bulunuyor. Bununla birlikte 520 litrelik bagaj hacminin günlük kullanımda fazlasıyla yeterli olacağını söyleyebiliriz.
    Çinli Volkswagen Passat B9 sedan resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Passat B9 sedanın tasarımı yeni olsa da motor üniteleri eski. Aracın baz versiyonunda 160 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli turbo motor yer alıyor. Daha pahalı varyantta ise 220 beygir güce sahip 2.0 litrelik ünite mevcut. Tüm motorlar 7 ileri DSG otomatik şanzıman ile sunuluyor. İlerleyen dönemlerde hibrit versiyon da gelebilir.

    Fiyatlardan bahsetmek için henüz çok erken, zira araç henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Ancak bu yıl içerisinde satışa sunulması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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