Çinli Volkswagen Passat B9 sedan resmen tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Volkswagen Passat B9'un sedan versiyonu Pekin Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtıldı. Daha önce sadece station wagon varyantı tanıtılan model yeni tasarım ve donanım seçenekleriyle gözler önüne çıktı. Bu arada eni Passat'ın Avrupa'da sadece station wagon gövde tipiyle sunulduğunu hatırlatalım.

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Çin pazarında hali hazırda Amerikan üretimi VW Passat satıldığı için, Avrupa platformlu bu model için farklı bir isim tercih edildi. Bu sebeple araç Çin'de "Magotan" adıyla satışa sunulacak. Bu arada Magotan'ın yeni bir isim olmadığını hatırlatalım. Bir önceki nesil Passat da zaten Çin'de bu isimle satılıyordu.

Tam Boyutta Gör Passat B9 sedan, station wagon kardeşine göre biraz daha büyük boyutlara sahip. Aracın uzunluğu 4990 mm, genişliği 1854 mm, yüksekliği ise 1487 mm olarak açıklandı. Aks mesafesi 2871 mm olan araç doğal olarak daha ferah bir iç mekan sunuyor. Ön yüzü daha agresif ve modern bir tasarıma bürünmüş.

Tam Boyutta Gör

İç mekan ve motor seçenekleri

Volkswagen Magotan'ın iç mekanı Passat station wagon'a kıyasla neredeyse hiç bir değişiklik göstermiyor. Dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, yolcu için üçüncü bir ekranla da sipariş edilebiliyor. Keyifli ve konforlu bir sürüş için bazı seçenekler de mevcut.

Tam Boyutta Gör Volkswagen Magotan'ın opsiyonları arasında baş üstü göstergesi (head-up display), 360 derece kamera sistemi, havalandırma ve masaj özellikli ön koltuklar bulunuyor. Bununla birlikte 520 litrelik bagaj hacminin günlük kullanımda fazlasıyla yeterli olacağını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Volkswagen Passat B9 sedanın tasarımı yeni olsa da motor üniteleri eski. Aracın baz versiyonunda 160 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli turbo motor yer alıyor. Daha pahalı varyantta ise 220 beygir güce sahip 2.0 litrelik ünite mevcut. Tüm motorlar 7 ileri DSG otomatik şanzıman ile sunuluyor. İlerleyen dönemlerde hibrit versiyon da gelebilir.

Fiyatlardan bahsetmek için henüz çok erken, zira araç henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Ancak bu yıl içerisinde satışa sunulması planlanıyor.

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Çinli Volkswagen Passat B9 sedan resmen tanıtıldı