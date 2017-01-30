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Yıldız Teknik Üniversitesi robot yarışları için geri sayım devam ediyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek olan "Yıldız Robocon" robot yarışlarında yine kıyasıya bir mücadele yaşanacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Robota meraklı makine, elektrik, elektronik, mekatronik, kontrol ve otomasyon mühendisliği öğrencileri ile teknik lise öğrencilerinin katılımıyla şekillenen "Yıldız Robocon"a ilgi katlanarak artmaya devam ediyor. İlk yılında 385 robot ve 1000'den fazla yarışmacıya ev sahipliği yapan organizasyonda bu sene 1500'den fazla katılımcının ağırlanması hedefleniyor.
Mini Sumo, Robocross (arazi), Çizgi İzleyen, Labirent Çözen, Yangın Söndüren ve Serbest Kategori gibi benzer robot yarışlarındaki kategorilere sahip Yıldız Robocon’un en önemli sürprizi ise "Yıldız Savaşları" kategorisi. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen ateş püskürtme, kaldırıp fırlatma, testereyle parçalama gibi birçok fonksiyonel özelliğe sahip robotların yarıştığı kategoride tansiyon ve rekabet çok daha yüksek oluyor.
25-26 Mart 2017 tarihleri arasında Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik hakkında tüm detayları dilerseniz buradaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

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teramit 2 yıl en beğenilen
Kralını burda yapıyorlar
Robot Wars youtube.com/...
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sosisvesalam 2 yıl
tlc de bu tarz bir program vardı
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hscakir 2 yıl sosisvesalam
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tlc de bu tarz bir program vardı

Evet, farklı ülkelerde benzer şekilde düzenlenen bu konsept bazı televizyon kanallarındaki şov programlarında da yer alıyor. Televizyondan izlemek yerine düzenlendiği ortamda bulunarak izlemek isterseniz Yıldız Robocon yarışmamıza bekleriz.
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darklord1905 2 yıl
Robot yarismasi icin fikrim vardi Cihatci isid robotu,kaybettiginde Allahuekber deyip icindeki dinamit lokumunu patlacak,okuldan atilma riski var ama Isidde isin garanti
2 Yanıt Yanıtla +1
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FatihAsl 2 yıl darklord1905
darklord1905

Robot yarismasi icin fikrim vardi Cihatci isid robotu,kaybettiginde Allahuekber deyip icindeki dinamit lokumunu patlacak,okuldan atilma riski var ama Isidde isin garanti

islamofobi ye lanet olsun. IŞID Terör örgütüne lanet olsun. Allah her şeyden üstündür.
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Tornadoboy 2 yıl darklord1905
darklord1905
Robot yarismasi icin fikrim vardi Cihatci isid robotu,kaybettiginde Allahuekber deyip icindeki dinamit lokumunu patlacak,okuldan atilma riski var ama Isidde isin garanti

işid 25 bin dolar maaş vaad ediyor ancak daha ilk maaşını alan olmamış
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Feel The Difference 2 yıl
Dolar artışı arduino ile raspberry pi i çok etkiliyor
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MustafaC53 2 yıl
Bu konuyu bile Dine çeken dinsiz donsuz istemezükcü tayfa toplanmış.
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ilker.ilker 2 yıl
Bu sahtesi gerçeği burda;
odturobotgunleri.org.tr/...
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hscakir 2 yıl ilker.ilker
ilker.ilker
Bu sahtesi gerçeği burda;
odturobotgunleri.org.tr/...

Düzenlenmesi için, standartlaşmış kategorileri içeren bir yarışmanın tamamından çok daha fazla emeğe ve çalışmaya ihtiyaç duyan, aynı zamanda Türkiye'de ilk ve tek olan Yıldız Savaşları kategorisini içeren bir yarışmaya sahte demek ne kadar doğru, tekrar düşünün derim.
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Amd64x2 2 yıl
Japonyada, ilk okul seviyesinde yapılan bu organizasyonların yapılması elbetteki hiç yapılmamasından iyidir ama esas gelişme, motorları sensörleri ve diğer companentleri %100 kendimiz üretmeye başladığımızda olacaktır ve teknoloji üretmeye başlamanın en iyi yollarından biride robotik olsa gerek, yoksa Asimo'nun Honda'ya ne yararı var diye sorarız birbirimize.
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axesis 2 yıl
Ben 16 yaşımdaydım fuarlarda bunların aynısı vardı büyüdük gene aynı şeyler artık yük taşıyan drone ler yada eli kolu olan robotlar görmek istiyoruz böyle 4 teker takılmış matkaptan bozma şeyler baydı
3 Yanıt Yanıtla +2
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Surfer Rosa 2 yıl axesis
axesis
Ben 16 yaşımdaydım fuarlarda bunların aynısı vardı büyüdük gene aynı şeyler artık yük taşıyan drone ler yada eli kolu olan robotlar görmek istiyoruz böyle 4 teker takılmış matkaptan bozma şeyler baydı

Büyüdüğüne göre kendin yaparsın artık, herşeyin bir aşaması var. Lak diye robocop çıkartmazsın ortaya.
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FatihAsl 2 yıl axesis
axesis

Ben 16 yaşımdaydım fuarlarda bunların aynısı vardı büyüdük gene aynı şeyler artık yük taşıyan drone ler yada eli kolu olan robotlar görmek istiyoruz böyle 4 teker takılmış matkaptan bozma şeyler baydı

Benim dedem çocuk muş anlatırdı. futbol izlerlermiş. hala futbol izliyoruz. baydı artık
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hscakir 2 yıl axesis
axesis
Ben 16 yaşımdaydım fuarlarda bunların aynısı vardı büyüdük gene aynı şeyler artık yük taşıyan drone ler yada eli kolu olan robotlar görmek istiyoruz böyle 4 teker takılmış matkaptan bozma şeyler baydı

7'den 70'e herkesin katılabildiği Yıldız Robocon etkinliğimizde sizleri de yarışmacı olarak görmek isteriz. Çizgi izleyen, mini sumo gibi kategoriler sizlere basit geliyorsa, serbest kategorimize başvurabilirsiniz.
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casperfriendly 2 yıl
Hep merak ederim, robot nasıl yapılır, zor mudur, eğitimi var mıdır ? Lütfen açıklar mısınız ?
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bilgehankalkan 2 yıl casperfriendly
Arduino, Raspberry Pi gibi geliştirme kitlerinin yaygınlaşmasıyla biraz donanım, biraz yazılım bilgisiyle vakit harcanarak yapılabilecek bir şey. Çizgi izleyen vs. zaten tamamiyle hazır kitleri olan şeyler. Diğerleri için de vakit ayırmak yeter, doküman vs. bolca var ve Türkiye'de de yapılmış yüzlerce robot var bu tür yarışmalarda.
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hscakir 2 yıl casperfriendly
Orijinalden alıntı: casperfriendly
Hep merak ederim, robot nasıl yapılır, zor mudur, eğitimi var mıdır ? Lütfen açıklar mısınız ?

Robot kelimesi sizde ne ifade ediyor öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Eğer robot sizin için insansı bir robotu (örneğin: Asimo) ifade ediyor ise bu türde bir robotun yapımı zor ve maliyetlidir. Türkiye'de insan hareketlerine çok yakın hareket eden bir robot henüz yapılmadı. Eğer robot sizin için Türkiye'de düzenlenen yarışmalardaki robotları (çizgi izleyen, mini sumo, arazi vb.) ifade ediyor ise bu tarzda robotların yapımı çok zor değildir. Temel seviyede bilgilerle bu tarzdaki robotlardan bazılarını yapabilirsiniz. Ayrıca bu yarışma robotları piyasada hazır kitler halinde satılıyor ve bazı firmalar tarafından bu robotların yapımına yönelik kurslar veriliyor.
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teramit 2 yıl en beğenilen
Kralını burda yapıyorlar
Robot Wars youtube.com/...
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9600_G_T 2 yıl teramit
teramit
Kralını burda yapıyorlar
Robot Wars youtube.com/...

Uzaktan kumandali araba bu birkac kesici alet koy tamamdir
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hscakir 2 yıl teramit
teramit
Kralını burda yapıyorlar
Robot Wars youtube.com/...

Yurt dışında ortaya çıkan bu ana konsept çeşitli ülkelerde benzer şekillerde düzenlenmektedir. Bu konsepti Türkiye'de yalnızca Yıldız Robocon adı altında Yıldız Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Kulübü düzenlemektedir.
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1BilimAdamı 2 yıl
İlgilenenler İtüro ve Odtü robot günlerinide araştırabilir.Onlarda Mart ve Nisan ayında aynı zamanda seminerler vs.'de oluyor.
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hscakir 2 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
İlgilenenler İtüro ve Odtü robot günlerinide araştırabilir.Onlarda Mart ve Nisan ayında aynı zamanda seminerler vs.'de oluyor.

Yıldız Robocon etkinliğimizde de seminerler düzenlenmektedir.
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