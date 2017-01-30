Yıldız Teknik Üniversitesi robot yarışları için geri sayım devam ediyor

Robota meraklı makine, elektrik, elektronik, mekatronik, kontrol ve otomasyon mühendisliği öğrencileri ile teknik lise öğrencilerinin katılımıyla şekillenen "Yıldız Robocon"a ilgi katlanarak artmaya devam ediyor. İlk yılında 385 robot ve 1000'den fazla yarışmacıya ev sahipliği yapan organizasyonda bu sene 1500'den fazla katılımcının ağırlanması hedefleniyor.

Mini Sumo, Robocross (arazi), Çizgi İzleyen, Labirent Çözen, Yangın Söndüren ve Serbest Kategori gibi benzer robot yarışlarındaki kategorilere sahip Yıldız Robocon’un en önemli sürprizi ise "Yıldız Savaşları" kategorisi. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen ateş püskürtme, kaldırıp fırlatma, testereyle parçalama gibi birçok fonksiyonel özelliğe sahip robotların yarıştığı kategoride tansiyon ve rekabet çok daha yüksek oluyor.

25-26 Mart 2017 tarihleri arasında Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik hakkında tüm detayları dilerseniz tarihleri arasında Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik hakkında tüm detayları dilerseniz buradaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.