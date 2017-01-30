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Türk araştırmacılar 1 saat içinde kendini onarabilen malzeme geliştirdi

Gebze Teknik Üniversitesi’ndeki bilim insanları kendini yüzde 95 gibi oldukça büyük oranda yenileyebilen, elektronik ve savunma sanayisi alanlarında kullanılabilecek malzeme üretti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Büyük çapta hasar gören birçok malzemenin onarılamamasından ve mevcut tamir maliyetlerin yüksek olmasından yola çıkan araştırmacılar, kullanım ömrünü arttırarak maliyetlerin düşürülmesini sağlayan poliüretan bazlı kendini yenileyebilen malzeme geliştirdi.
Daha önce yapılan benzer çalışmalarda polimerin mukavemetinin (dayanıklılığının) metale göre oldukça düşük ve kendini yenileme kabiliyetinin hayli sınırlı olduğunu ifade eden araştırmacılar, bu durumun kullanım alanlarını kısıtladığını ve özelliklerden yararlanılabilmesi için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Oda sıcaklığında 1 gün içerisinde kendini yenileyebiliyor 

Başlatılan proje ile poliüretan bazlı kendini yenileyebilen malzeme geliştiren bilim insanları, mekanik dayanımı arttırmak için nanolif katkılı kompozit ve nanooksit parçacıklardan yararlandı. Sonuç itibariyle oda sıcaklığında 1 gün içerisinde kendini yüzde 95 oranında yenileyebilen bir malzeme ortaya çıktı. Üstelik sıcaklık 40 ila 50 dereceye çıkarılırsa yenilenme süresi 1 saate kadar düşüyor.
TÜBİTAK'ın "Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı"na kabul edilen proje uçakların yakıt tanklarında hasara bağlı olarak meydana gelen sızıntıların engellenmesinde, ekranlardaki çatlakların önlenmesinde kullanılabiliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ticari ürün çıkarmayı hedefleyen araştırmacılar kullanım alanlarının çok daha yaygınlaştırılabileceğine dikkat çekiyor.

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gorkem2626 2 yıl en beğenilen Paul Muaddib
Bunları geliştiren adamlardan zaten HAYIR geliyor ülkeye
1 Yanıt Yanıtla +98
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wehrmacht 2 yıl gorkem2626
gorkem2626
Bunları geliştiren adamlardan zaten HAYIR geliyor ülkeye




Kalem kılıçtan üstündür misali mizah atom bombasından daha etkili
gorkem2626Bunları geliştiren adamlardan zaten HAYIR geliyor ülkeyeKalem kılıçtan üstündür misali m...
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Paul Muaddib 2 yıl
Güzel haber. Kimse ona buna laf atacam diye kendilerini kasmasin
2 Yanıt Yanıtla +25
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gxhero 2 yıl
Böyle HAYIRlı işler görmek istiyoruz...
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Guest-F01EF196D 2 yıl
Yeni bir teknoloji değil tabii ki ama bilime düşman bir devlet yönetimi altında en ufak bilimsel çalışma bile bir artıdır.
en.wikipedia.org/...
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ONIONBUD 2 yıl
Böyle icatlar çıkarıyorsunuz; sonra düşünüp daha da tuhaf intihar şekilleri icat ediyorsunuz.Kötü örnek olmayın lütfen ..Ha birde diğer mucit arkadaşlarla aynı uçağa doluşmayın.Düşer müşer sonra.Bir uçak kaça mal oluyor biliyormusunuz ?
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transverse 2 yıl
"Glass Transition Temperature" dediğimiz malzeme özelliği PU için -20 derece zaten, oda sıcaklığına PU liflerinin çoğunun viskositesi azdır yani zaten elastik modulus (E) gibi bir özelliğinin %80'inin kaybetmiş bir madde olarak düşünelim, her ne kadar fiberlerle güçlendirilse bile yumuşak plastik endustriyel anlamda kullanmak neredeyse imkansız, kaldı ki Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi bir durum bu, ek olarak bu uygulamayı metallere uyarlamak zaten imkansız. Konu başlığında anlatılana göre benim anladığım bu eğer başka bir teknoloji varsa bu işin altında onu bilemem.
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c888 2 yıl
Projeyi Gebze Teknik Üniversitesi geliştirmiş.
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Tensi 2 yıl taboo165
Orijinalden alıntı: taboo165





Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Ya Haci, senin su yanmaz kefenlerden kaldi mi hic? Bizim itfaiyede calisan bir arkadas var da adam dert yaniyordu bana butce yetmediginiden itfaiye erlerine yanmaz tulum alamamislar. Onlara hediye edecem. Cehennem atesine bile dayaniyorsa bizim dunyanin yanginlarinda haydi haydi ise yarar.


Edit : Alintidaki resim gorunuyormus, o yuzden kendi ekledigimi kaldirdim.
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arel.gr 2 yıl
@ali2255
forum.donanimhaber.com/...
@hakan1581
forum.donanimhaber.com/...
forumdashlar 'da merak etmiş, sormaktansa bu tarz haberleri okuyasım gelmiyor.

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arel.gr 2 yıl
@ali2255
forum.donanimhaber.com/...
@hakan1581
forum.donanimhaber.com/...
forumdashlar 'da merak etmiş, sormaktansa bu tarz haberleri okuyasım gelmiyor.

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patapon_00 2 yıl
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oray 2 yıl
Cidden güzel bir haber, self-healing olayını çalışan Türkiye'de pek araştırmacı yok, bu tarz malzemeler geleceğin malzemeleridir ve fazlasıyla desteklenmesi gerekir!
Malzemeyi geliştirmede emeği geçen herkesin daha da desteklenmesi gerektiğine inanmıyorum.
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hakan1581 2 yıl
''Türk araştırmacılar'' ın isimlerini öğrenebilir miyim acaba

haberde geçmemiş sanırım

hangi üniversitenin hangi çalışması ?
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