Türk araştırmacılar 1 saat içinde kendini onarabilen malzeme geliştirdi

Büyük çapta hasar gören birçok malzemenin onarılamamasından ve mevcut tamir maliyetlerin yüksek olmasından yola çıkan araştırmacılar, kullanım ömrünü arttırarak maliyetlerin düşürülmesini sağlayan poliüretan bazlı kendini yenileyebilen malzeme geliştirdi.

Daha önce yapılan benzer çalışmalarda polimerin mukavemetinin (dayanıklılığının) metale göre oldukça düşük ve kendini yenileme kabiliyetinin hayli sınırlı olduğunu ifade eden araştırmacılar, bu durumun kullanım alanlarını kısıtladığını ve özelliklerden yararlanılabilmesi için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Oda sıcaklığında 1 gün içerisinde kendini yenileyebiliyor

Başlatılan proje ile poliüretan bazlı kendini yenileyebilen malzeme geliştiren bilim insanları, mekanik dayanımı arttırmak için nanolif katkılı kompozit ve nanooksit parçacıklardan yararlandı. Sonuç itibariyle oda sıcaklığında 1 gün içerisinde kendini yüzde 95 oranında yenileyebilen bir malzeme ortaya çıktı. Üstelik sıcaklık 40 ila 50 dereceye çıkarılırsa yenilenme süresi 1 saate kadar düşüyor.

TÜBİTAK'ın "Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı"na kabul edilen proje uçakların yakıt tanklarında hasara bağlı olarak meydana gelen sızıntıların engellenmesinde, ekranlardaki çatlakların önlenmesinde kullanılabiliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ticari ürün çıkarmayı hedefleyen araştırmacılar kullanım alanlarının çok daha yaygınlaştırılabileceğine dikkat çekiyor.