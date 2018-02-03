Yurt dışı alış veriş limiti düşürüldü| 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|GPU geliştiren firmalar(nvidia, amd) isterlerse işlemci içine bir kilit koyup madenciliğe kartı kapatabilirler. Bunu isterlerse yapabilirler. Ama çok güzel bir getirisi olan bir şeyden vazgeçmek istemeyeceklerdir. Nvidia ne kadar da madencileri desteklemeyen açıklamalar yapsa da aslında tamamen oyunculara şirin gözükmeye çalışıyorlar. Asıl samimiyetlerini yeni işlemcilerinde bu kilidi koyarak yapsınlar da görelim.
|Mesut kusura bakmasın ama tarım meselesinde yine boş yapmış. Bir kaç ay sonra bir olay olur aksini de söyler. Demedi demeyin. 10 yıl önce ürettiğimiz tarım ürünü miktarı ile şimdi üretilen aynı olsa o zaman diyebilirsin nüfus arttı yetmiyor diye ama 10 yıl önce ürettiğinden daha az üretim birde nüfus artınca olay bambaşka oluyor. Mesut Çevik bence karsa fotoğraf çekmeye gittiğinde bide köylülerle konuşsaymış şu an farklı konuşuyor olurdu.
|enis adamsın
|24. dakikada giren oyun mass effect andromeda dimi?
| şu 49 milyonun linkini fişekelyebilir misiniz arkadaşlar, kendimi merak ediyorum
torrent sitelerine güvenemiyorum virüs de çıkabilir
|Facebook ve ATM ye fena güldüm. Keyifli bir program daha :D
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Orjinalden alıntı: al-ozaria
Sabah kahvaltıda antifriz içiyon herhalde, bu kadar saçma bir mesaj görmedim!
|Bi ara sanki babamın arkadaş ortamında sıkışmış gibi oldum . Onun dışında keyifli oluyor sohbet,Tvde çıksa izlerim. Donanım haberlerinde yeni Coffee lake anakartlar ne zaman gelecek, yeni nvidia kartlar ne zaman gelecek, monitör, tv vs. böyle dahili harici bileşen haberleri de eklenirse daha güzel olur bana göre. Bir de YouTube videolarındaki kadar olmasa da en azından 3-4 yeri kırp-birleştir yaparsanız sanki daha da akıcı olacak, 50dk olmasın da 40 dk olsun, o da olumlu .
Beğendiğim bir iş olduğu için katkı yapmak istedim. Elinize sağlık
|Enis'in enerjisi muazzam.Mesut zaten bir klasik, 8 seneye yakındır bu programı öyle yada böyle izliyoruz efenim.
|Yalnız şu sondaki haber o kadar saçma ki yayına almamak yerinde olurmuş.
PUBG nedir? arkadaş. Resmen şöyle durmuş "Ahmet Bey 100 dönümlük portakal bahçesi ile yanındaki imara açık 70 dönümlük arsayı satın alcakmış ha yanında da bir armut ağacı var onuda alabilir." (Steam ve EA'nın yanında eşantiyon bile olamaz); dan mı tutarsın,
Zamanının Linux'ün en büyük destekçilerinden, güneş sisteminin Jüpiteri boyuntundaki platformu; steam ile beraber EA'yı yutacak! olma söylemi ile Microsoftu tanrılaştırmaktan mı tutarsın,
neresinden tutsan tel tel dökülüyor, rezalet!
Tebrik ediyorum, şimdiye kadar en iyi ikili oldunuz; bozmadan aynen devam...
Dayanamadım bir ufak bilgi daha ekleyeyim dedim ,
1967 yılında imzalanan anlaşma neticesinde ,70'lerde Demirel ülke sanayisini geliştirmek maksadıyla Ruslara demir çelik fabrikası yaptırdı ,fabrikalar yaptırdı.
Sanayi arkadaşlar ,hakiki sanayi!!!!
Zenginlik ve güç getiren iş bunlar arkadaşlar ,
İskenderun demir çelik.
Ruslar yaptı.
Parasını domatesle ödedik.
Seydişehir alüminyum.
Ruslar yaptı.
Parasını portakalla ödedik.
Aliağa rafinerisi.
Ruslar yaptı.
Parasını salatalıkla ödedik.
Oymapınar barajı.
Ruslar yaptı.
parasını limon ile ödedik
TEK BİR KURUŞ DAHİ BU HALKIN ,CUMHURİYETİN CEBİNDEN PARA ÇIKMADI.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ,belki de dünya tarihinin en becerikli başbakanı ,dış işleri bakanı A.Davutoğlu ,Ruslar'ın uçağını düşmesi sonrasında bozulan ilişkiler neticesinde bizden domates ,salatalık vb almayı kestiler.Asrın liderimizde meydanlara çıkıp Ruslara bizden salatalık alsa ne olur almasa ne olur diye sesleniyordu...
Belli ki AKP genel başkanının bu işlerin iktisadi ,reel politik yönünden haberini danışmanları anlatmamış ,zatıalileri akşamları dizi film seyretsin ,zira bunlar ekim dikim işi , Araplara benzemeye çalışıyoruz maşallah araplar tarım yapıyor mu yok....
,Tarımın kendisine has özellikleri vardır ,
EKONOMİNİN DEĞİL HAYATIN TA KENDİSİDİR diğer endüstriler TARIM sayesinde nefes alır ,gelişir.
Yıllar önce (4-5 yıl) Ruslar Kırım'ı ilhak etti , Kırım'ı almasının sebebi güvenlik ,nato çemberinde kıstırılmamakla alakası yoktur.
KIRIM Sovyet Rusya zamanında ve sonrasında da RUSYA'nın tahıl ambarı arazisidir. Adamlar buradan karınlarını doyuruyor ,yoksa güvenlik ile en ufak bir sorunları yok ,adamlar istese Dünyayı bir öğleden sonra dünyanın herhangi bir yerini işgal edecek ,yutacak güce sahip. Sanılanın aksine İkinci Dünya savaşının asıl galibi Ruslardır. Ancak tarım deyince akan sular durur kardeşim.Sırf buğday zaafı olmamak için Kırım'ı gitti aldı adamlar.
Bugün ülke güvenliği Tarım ile de anlatılan bir konudur.
Tayyip 2002'de daha başbakan bile değilken iAbd başkanıyla görüştürülürken ABD başkanı tek bir konuyu dile getirdi. Neden Cargil'e zorluk çıkartıyorsunuz ,bu meseleyi çöz dedi .
ABD :Mısır ,pamuk ,tavuk ,gübre ihracatçısıdır ve tarıma OLAĞANÜSTÜ KIYMET vermektedirler.BÜTÜN DÜNYA 1 YILDA 2500 MİLYON TON TAHIL ÜRETMEKTEDİR.BUNUN 430 MİLYON TONUNU ABD TEK BAŞINA ÜRETMEKTE .Daha bunun mısırı ,pamuğu var aq...Adamlar tarıma hayvan gibi önem veriyor. Amerikada kullanılan buğday tohumu nereden gitti bilin bakalım , ADAMLAR BİZİM KARS'IN KARA BUĞDAYIN EKİYOR MEMLEKETLERİNDE biz ekmiyoruz.
Amerikan hükümeti gitsin sıkıyorsa mazot fiyatlarına zam yapsın ,ülke anında dağılır .2008 de bir kere denediler ,Teksas petrolünü pahalılaştırdılar mı benzeri birşey tam hatırlamıyorum ,önce kamyoncular ayaklandı , sonra zammı geri çektiler. Bakın borsaları batar çıkar bunların ,ülkede infial çıkmaz bir şey olmaz ,ama çiftöiyle uğraşsalar mesela , çiftçiler alayını indirir vaşingtondan 1 gecede.
Kanada : Yahu biz kurufasulyeyi Kanada dan alıyoruz , pamuğu da .olacak iş mi.yA MERCİMEK ,,Diyarbakır ,ŞanlıUrfa'da dünyayı doyuran rekolteye sahipti ,doyuruyordu da ,Şimdi kanadadan ve amerikadan mercimek alıyoruz lan , onlara tohum nereden gitti bilin bakalım : Diyarbakırdan.
Çin : Pirinci Çin'den alıyoruz , Çin pirinç ile hem kendisini hem de dünyanın %24 ünü doyuruyor.Çin şimdi Afrikada deli gibi arazi kiralıyor, adamlar,hatta çıldırmış durumda ,ne mi yapıyorlar ,bilin bakalım ?
Dünyada Fındığın %74 ünü Karadeniz yapar , Çinliler şimdi orada bizden aldıkları fidan ile fındık ,zeytin ,çay üretmeye çalışıyorlar .
Mesela ÇAY
ÇAY bizim milli içeceğimizdir , 1920'lerde memleketimize giriş yapmıştır ,yaygınlaşması 20 yılı bulmuştur ,ancak Dünyanın en kaliteli çayı bizim karadenizden çıkar.
Şimdi çayı kötü ilan ettiler , yerine kahve geçti .Neymiş siyah çay çarpıntı yaparmış ,hadi oradan ,geçiniz asıl kahve çarpıntı yapar , yaşın 30 u geçiyorsa git üst üste 2 bardak filtre kahve iç bakalım ikendi kendine ağlamaya başlarsın ,dayak yemiş gibi.Ama çay , ohh olsa da içsem lan.yakında bizim çayı da avuçlayacak bu yabancılar ama hadi bakalım inşallah bbir şey olmaz...
Herneyse konu çok iç karartıcı ,
Sizden ricam şudur , Şunu matematik netliğinde ifade edebilirim ki , Tarım ekonominin gerçeği olmak bir yana ,diğer ekonomileri mevcut eden yaratan faaliyettir.Refahtır.Sağlıktır.
Memleket bizimdir ,birşeylerin düzelmesi için lazım gelen DOĞRU (VE) DÜRÜST idaredir.
Ülkeme aşık biri olarak ekleyeceğim son şey , ,
ALDANMAYINIZ !
Mustafa Kemal ,Türkiye'yi kurar kurmaz ilk ne yaptı bilin bakalım ?
Çiftçiden alınan ÖŞÜR vergisini kaldırdı ,ve köylü milletin efendisidir dedi. Kardeşim ,Atatürk bu ,her işte başarılı adam. Mesela Cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanı ne yaptı bilin bakalım ? Köy Enstitülerini kurdu.Bu enstitülerde ;
Matematik,
Psikolojiye giriş
Coğrafya
Hayvan hastalıkları
ilk yardım
Makine bilgisi
Zirai işletme bilgisi
İktisat
Kimya
Demir döküm
Dokumacılık
Otomasyon
İstatistik
(günümüzde bu derler lisans düzeyinde okutuluyor o çağda ise orta-lise dengi çocuklara)
Dersleri okutulurdu
Uygulamada yaptırılırdı.
Mesela , eldeki suyla ne kadarlık bir tarım arazisini sulayabileceğini trigonometri ile hesaplarlardı çocuklar. Şu verime bak , hem su ziyan olmuyor hem de verimlilik on numara 5 yıldız.
Bugün Vestel dediğiniz şirket , bu enstitülerde yapılması öğretilen dokuma tezgahlarından çıkan kumaşların ticareti yapılarak çıktı dünyaya.
Ya Samsung mesela , bilin bakalım Samsung ilk ticari hayatına neyle başladı ,neler yaptı (halen de yapıyor ) ????
Samsung manavdı manav!!!!!!
Karpuz kavun satıyordu japonlara ,oradan biriken sermaye ile inşaat ve elektronik işine girdiler.Sonra baktılar ki inşaat iş değil ,tüm gücü dayadılar elektroniğe.
Bugünse bazı şerefsizler , iki ayyaşın kurdu bu ülkeyi diyorlar ,şeytan oğlu şeytan, cahil ,terbiyesiz ,hırsız itler.Allah soyunuza ve yaşarken size lanet getirsin.
Ah ah daha yazarım da işte işim gücüm var , yoksa ay sonuna kadar yazarım anlatırım size...Esen kalın
He ayrıca aarkadaşlar ,ailenizin ,akrabanızın köyde ,kırsalda toprağı varsa sakın sattırmayın ,ASLA hele hele yabancıya asla!!! Hiç mi bir şey yapamıyorsunuz 50 tl lik benzin yerine 5 tane ceviz fidanı alın dikin yılda size 500tl getirir 2.senesinde , sonra bu geometrik olarak artar.şaka gibi gidiyorsun dikiyorsun o kendi kendine üretiyor .
Kaynaklar :
tekadamdevrimi.com/...
oecd-ilibrary.org/...
fas.usda.gov/...
24 Ocak 1980 kararları ve özellikle 1986 Uruguay Toplantıları neticesinde Türkiye'de ziraat olağanüstü zayıflatılmıştır (Dünya Bankası ,Imf tavsiyeleri neticesinde.) Son yirmi yıldır ,AKP hükümetleri ile birlikte Türk ziraati ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR.
Burada muhalif jargonuyla değil, konu hakkında bilgi sahibi biri olarak yazmaktayım.
Türkiye en azından 2002 yılı öncesine kadar net tarım ihracatçısı konumundayken ,
bugün itibariyle net ziraat ithalatçısıdır.
-mercimek
-pamuk
-buğday
-nohut
-fasulye ,yaş ve kuru
-ayçiçek
-şeker (pancar şekeri )
-pirinç
-yaş meyve ve sebze
-tavuk ve yumurtacılık
-Kırmızı et
(NOT : Daha 50'yi aşkın ürün var ve gübre piyasası da lakin çok uzun sürer yazmak..)
gibi endüstriyel ziraat ürünlerinde Dünya fiyatını belirleyen ana ülkeler sınıfındayken ,bugün itibariyle TÜRK HALKININ kendi tüketimi için ithalatçı konumundadır.
Ziraatçi mazot ,ZORUNLU İTHAL GÜBRE VE TOHUM ALINMASI ,KOOPERATİFLERİN dağıtılması gibi rasyonel olmayan politikalar neticesinde toprağından kopmak durumunda kalmıştır.
Bugün memleket sathında yapılan tarım ürünleri,hayvancılık YABANCILARIN ELİNDEDİR.Sözkonusu ecnebiler bu topraklardan kazandıklarını türk halkı için değil başka piyasalar içindir ,kar ve katma değerin yanında ürün de yurtdışına çıkmaktadır.
Tarım ürünlerinin yetmemesi gibi bir durum yoktur, Türkiye 2002 yılına kadar yılda 300 milyon kişiyi doyuracak kadar tarım ürünü satmıştır.
Bununla beraber son 15 yılda 2 TRAKYA BÖLGESİ büyüklüğünde tarımsal arazi boş bırakılmıştır.Bunda ziraatçinin zerre kabahati yoktur.Hani adamlar haftasonları avm ye gidelim ya da mediamarkdta telefonlara bakalım diye göç etmediler buraya , tarım sevdadır ,toprak sevgili gibidir , ayrılmak kor adama .
Türk ziraatinin hali hususunda giriş seviyesinde fakat derli toplu ve güncel ,doyurucu bir kitap okumak isterseniz ,Soner Yalçın'ın Saklı seçilmişler kitabını okuyabilirsiniz.
Son söz olarak şunu söyleyebilirim , Öz ve öz ,orijinal Kars'ın kara buğdayı ,siyez buğdayının 1 kilosu 1000 tane iphone dan daha pahalıdır. (Dünyanın heryerinde yetişebilecek ,her türlü iklime dayanıklı ve proteini açısından en kaliteli sağlıklı buğdaydır.)
Ancak bu buğdayı sahibiyim diye ortalıkta gezerseniz anında silinirsiniz.
Amerika Irak'a ilk saldırdığında ,Saddam ülkedeki ürün buğdaylarını kaçırttı korumak amacıyla , Halepe ,Bağdatta bir merkeze ..Amerikalıların petrol için gittiği görünürde sebeptir ,en önemli unsurlardan biri de Tohumları ele geçirmekti.
Bugün Norveçte dünyanın en iyi korunan bir labarotuvarı vardır.Burada saklanan şeylerin değeri , dünyanın tüm elmasları ,altınları ,tabloları vb kıymetlerinden daha değerlidir,burada tohumlar saklanmaktadır.
Buraya kadar aktardıklarımı herhangi bir ziraatçiden onatabilirsiniz ,hatta bağdat caddesi üzerinde caddebostan mevkiinde Tarım ve köy işleri bakanlığının ofisleri vardır,gidin uzmanına bir öğle arası çay içip sorun anlatsın size ahvalimizi...
imla hataları vb. için kusuruma bakmayın ,fevkalade yorgun hatta tek göz yumulu şekilde bunları yazmaktayım.
Son söz olarak şunu net söyleyebilirim.İleride gerçek bir refah istiyorsanız hayatınız için ,gidin ziraat ile uğraşın.Zenginlikten ne anladığınızı bilemem ancak mutlak refah içinde olacağınız garantidir.
Cep telefonu, netflix vb. köy yerinde de çalışıyor ,hatta köy kahvesinde pubg oynayın kaçıyor sanki ...
Not :Soner Yalçın'ın kitabını hararetle öneririm , hayatınız değişecektir ,
Saygılar ,sevgiler forumdaşlar. kitapyurdu.com/...