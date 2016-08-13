ZTE özel röportajı: Axon 7 ülkemize gelecek mi?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tasarımını BMW ile birlikte yaptığı ve ses donanımlarıyla ön plana çıkardığı üst seviye akıllı telefonu Axon 7 büyük beğeni toplayan ZTE, ülkemize daha fazla yatırım yapıyor. Peki Axon 7 gelecek mi?
Akıllı telefon dünyasında son dönemin yükselen yıldızlarından biri de ZTE. Ülkemize daha fazla yatırım yapmaya başlayan şirketin dünya başkan yardımcısı Waiman Lam ile planlarını, yeni amiral gemi modelleri Axon 7 ve ülkemiz macerasını konuştuk.
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telefon degil çerçeve olmuş.
nihayet dual led flaşa geçecek sony. sene
2016 gunaydın sony ahahaha. 5 yıl önce
motorolada bu dual tone flaş vardi. iphone7
geliyo, 5s'te bile dual tone vardı. bu arada
sanal tuşlarda aynen devam. çünki tuşlar
ekranda gösterilince maliyeti sıfır. sony led
flaştan-kapasitif tuştan-malzemeden-
işçilikten-donanımdan çalmaya aynen devam
ediyo. sayfası sikayet dolu. bu takoz hangi
sorunlarla gelecek acaba :) ben böyle dandik
ve kalitesiz bir başka firma görmedim,
üretilen 9 telefonun 9 taneside sorunlu
olurmu arkadaş??? bu dandikliği başaran tek
firma sony. her marka tel kullandım. 4
tanede sony kullandım, 4 taneside
sorunluydu. elde tek parça olarak durabilen
dagılmayan telefon yap sony :) teli elde
dagılıyo ya!!!!! telefonları bükülüyo eğiliyo,
kendi kendine çatlıyo. malzeme kalitesi
berbat. kasa açıklığı var ve kamera sensorleri
ortalı bile durmuyo, işçilik berbat. ekran-kasa
oranı rakiplerden geride. "su geçirmez" der
ama geçirir. ekranda sarı leke oluşur, hep
sorun. sorun varsa kalitesizdir net. kaliten
rakiplerden geride, işçiligin rakiplerden
geride, donanımın
rakiplerden geride, teknolojin rakiplerden
geride. sen gitde dc motorlu kayışlı manyetik
kasetçalar üret sony. hi-tech ürünler senin
haddine degil. gücün ve teknolojin yetmez.
taşdevri firması sony ve fanları barnie
moloztaş :)))))
Yalnız röportajın sonu gerçekten bir facia.
Büyük bir iletişim hatası.
Roller değişseydi kendini nasıl hissederdi acaba
Bana yapılsa hiç hoşuma gitmezdi.
neden pahalı amiral modellerini getirmeye çalışıyor
o paralara adam samsung lg apple vs alacağına neden zte alsın
getireceksin 100 dolarlık fp ürünü telefon 700-800 e peynir ekmek gibi gider
Ülkemizde hiç bir telefon yurtdışı fiyatıyla aynı fiyattan satışa çıkmıyor maalesef.