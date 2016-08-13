ZTE özel röportajı: Axon 7 ülkemize gelecek mi?

Tasarımını BMW ile birlikte yaptığı ve ses donanımlarıyla ön plana çıkardığı üst seviye akıllı telefonu Axon 7 büyük beğeni toplayan ZTE, ülkemize daha fazla yatırım yapıyor. Peki Axon 7 gelecek mi?

Akıllı telefon dünyasında son dönemin yükselen yıldızlarından biri de ZTE. Ülkemize daha fazla yatırım yapmaya başlayan şirketin dünya başkan yardımcısı Waiman Lam ile planlarını, yeni amiral gemi modelleri Axon 7 ve ülkemiz macerasını konuştuk.