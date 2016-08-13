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ZTE özel röportajı: Axon 7 ülkemize gelecek mi?

2 yıl
24,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tasarımını BMW ile birlikte yaptığı ve ses donanımlarıyla ön plana çıkardığı üst seviye akıllı telefonu Axon 7 büyük beğeni toplayan ZTE, ülkemize daha fazla yatırım yapıyor. Peki Axon 7 gelecek mi?
Akıllı telefon dünyasında son dönemin yükselen yıldızlarından biri de ZTE. Ülkemize daha fazla yatırım yapmaya başlayan şirketin dünya başkan yardımcısı Waiman Lam ile planlarını, yeni amiral gemi modelleri Axon 7 ve ülkemiz macerasını konuştuk. 

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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
Sayfayı açtım. O alttaki bir işe yaramayan be "BİNLERCE KEZ" tıkladığım "Video Otomatik Başlamasın" düğmesi bir işe yaramadığı için bunu yazıp sayfayı kapatıyorum. Videoyu da izlemiyorum...
Sayfayı açtım. O alttaki bir işe yaramayan be "BİNLERCE KEZ" tıkladığım "Video Otomatik Başlamasın" düğmesi bir işe yaramadığı için bunu yazıp sayfayı kapatıyor...
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barish 2 yıl
Erdinin Bırak bırak rakam ver deyişi süperdi :)
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vaskin77 2 yıl
ZTE hakikaten "Tamam, bu olmuş" diyebileceğimiz bir telefon yapmış. Adam ses konusunu anlatırken çok doğru tespitlerde bulunmuş. "Telefonla konuşurken ses, video izlerken müzik dinlerken ses, oyun oynarken ses". Bu zamanda hala mono hoparlör ile düşük ses kalitesine sahip amiral gemi telefon yapan firmalara selam olsun. Kısmetse Huawei G7 'mi emekli edince bu Çinli'ye geçiş yaparım.
ZTE hakikaten "Tamam, bu olmuş" diyebileceğimiz bir telefon yapmış. Adam ses konusunu anlatırken çok doğru tespitlerde bulunmuş. "Telefonla konuşurken ses, vide...
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morazzone 2 yıl
1500 TL buraya gelse vergilerle 3000-4000 TL, hiç gelmesin üzmesin
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DH Misafiri 2 yıl
sony sızan telefonu xr resmen
telefon degil çerçeve olmuş.
nihayet dual led flaşa geçecek sony. sene
2016 gunaydın sony ahahaha. 5 yıl önce
motorolada bu dual tone flaş vardi. iphone7
geliyo, 5s'te bile dual tone vardı. bu arada
sanal tuşlarda aynen devam. çünki tuşlar
ekranda gösterilince maliyeti sıfır. sony led
flaştan-kapasitif tuştan-malzemeden-
işçilikten-donanımdan çalmaya aynen devam
ediyo. sayfası sikayet dolu. bu takoz hangi
sorunlarla gelecek acaba :) ben böyle dandik
ve kalitesiz bir başka firma görmedim,
üretilen 9 telefonun 9 taneside sorunlu
olurmu arkadaş??? bu dandikliği başaran tek
firma sony. her marka tel kullandım. 4
tanede sony kullandım, 4 taneside
sorunluydu. elde tek parça olarak durabilen
dagılmayan telefon yap sony :) teli elde
dagılıyo ya!!!!! telefonları bükülüyo eğiliyo,
kendi kendine çatlıyo. malzeme kalitesi
berbat. kasa açıklığı var ve kamera sensorleri
ortalı bile durmuyo, işçilik berbat. ekran-kasa
oranı rakiplerden geride. "su geçirmez" der
ama geçirir. ekranda sarı leke oluşur, hep
sorun. sorun varsa kalitesizdir net. kaliten
rakiplerden geride, işçiligin rakiplerden
geride, donanımın
rakiplerden geride, teknolojin rakiplerden
geride. sen gitde dc motorlu kayışlı manyetik
kasetçalar üret sony. hi-tech ürünler senin
haddine degil. gücün ve teknolojin yetmez.
taşdevri firması sony ve fanları barnie
moloztaş :)))))
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veteriner69 2 yıl
Fiyat/Performans telefonu, hele bir de 6gb RAM + 128gb ROM olan versiyonu var, tadından yenmez.
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ozkn_s 2 yıl
Çok güzel bir röportaj olmuş. Özellikle Axon pasaport olayı ülkemizi de kapsarsa fark yaratır.
Yalnız röportajın sonu gerçekten bir facia.
Büyük bir iletişim hatası.
Roller değişseydi kendini nasıl hissederdi acaba
Bana yapılsa hiç hoşuma gitmezdi.
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Biggest Star 2 yıl
Give me the numbers give me the numbers
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inexo 2 yıl
zte nin mis gibi fp ürünleri var
neden pahalı amiral modellerini getirmeye çalışıyor
o paralara adam samsung lg apple vs alacağına neden zte alsın
getireceksin 100 dolarlık fp ürünü telefon 700-800 e peynir ekmek gibi gider
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DH Misafiri 2 yıl
ZTE ucuzdan gelse bile TR pazarına vergilerle zaten 2k olur fiyatı işleri çok zor.
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pranis 2 yıl
lenovo vibe x3 e benzemiş bu.
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vaskin77 2 yıl
ZTE hakikaten "Tamam, bu olmuş" diyebileceğimiz bir telefon yapmış. Adam ses konusunu anlatırken çok doğru tespitlerde bulunmuş. "Telefonla konuşurken ses, video izlerken müzik dinlerken ses, oyun oynarken ses". Bu zamanda hala mono hoparlör ile düşük ses kalitesine sahip amiral gemi telefon yapan firmalara selam olsun. Kısmetse Huawei G7 'mi emekli edince bu Çinli'ye geçiş yaparım.
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barish 2 yıl
Erdinin Bırak bırak rakam ver deyişi süperdi :)
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herakles24 2 yıl
Fiyat 449 euro dedi aşağı yukarı 1500 gibi bir fiyat var eğer bu fiyat a gelirse etrafı yıkar yok satar m7 mi bırakırım direk bu telefon a geçerim tabi bi mağazada deneyimlerinden sonra önümüzdeki ayın ortasında çıkacakmış
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GoldPunch 2 yıl herakles24
herakles24

Fiyat 449 euro dedi aşağı yukarı 1500 gibi bir fiyat var eğer bu fiyat a gelirse etrafı yıkar

Ülkemizde hiç bir telefon yurtdışı fiyatıyla aynı fiyattan satışa çıkmıyor maalesef.
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