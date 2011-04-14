Zalman'dan Nvidia'nın GeForce GTX 570 ve 580 modelleriyle uyumlu yeni soğutucu; VF3000F

Kasa ve soğutucu üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Zalman, ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında duyurduğu VF3000F isimli soğutucusunu yeniledi. Yapılan güncellemeyle birlikte Nvidia'nın GF110 GPU'sunu kullanan GeForce GTX 570 ve GeForce GTX 580 modellerine uyumlu hale getirilen 430 gram ağırlığındaki soğutucuda bakır tabana, beş adet bakır ısı borusuna, 1400-3000 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 33dBA +/- %15 gürültü yaratan 92mm çapında iki adet fana (yeşil LED'lere de sahipler) yer veriliyor.

Yine Zalman tarafından üretilen ZM-STG2 kodlu termal macun ile sunulan VF3000F'nin güncellenmiş yeni versiyonu, orjinam model ile benzer fiyat aralığında yani 40-45 Avro seviyesinde olacak.