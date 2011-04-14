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Zalman'dan Nvidia'nın GeForce GTX 570 ve 580 modelleriyle uyumlu yeni soğutucu; VF3000F

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman'dan Nvidia'nın GeForce GTX 570 ve 580 modelleriyle uyumlu yeni soğutucu; VF3000F
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Kasa ve soğutucu üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Zalman, ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında duyurduğu VF3000F isimli soğutucusunu yeniledi. Yapılan güncellemeyle birlikte Nvidia'nın GF110 GPU'sunu kullanan GeForce GTX 570 ve GeForce GTX 580 modellerine uyumlu hale getirilen 430 gram ağırlığındaki soğutucuda bakır tabana, beş adet bakır ısı borusuna, 1400-3000 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 33dBA +/- %15 gürültü yaratan 92mm çapında iki adet fana (yeşil LED'lere de sahipler) yer veriliyor.

Yine Zalman tarafından üretilen ZM-STG2 kodlu termal macun ile sunulan VF3000F'nin güncellenmiş yeni versiyonu, orjinam model ile benzer fiyat aralığında yani 40-45 Avro seviyesinde olacak.

Zalman'dan Nvidia'nın GeForce GTX 570 ve 580 modelleriyle uyumlu yeni soğutucu; VF3000F
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Zalman'dan Nvidia'nın GeForce GTX 570 ve 580 modelleriyle uyumlu yeni soğutucu; VF3000F
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Zalman'dan Nvidia'nın GeForce GTX 570 ve 580 modelleriyle uyumlu yeni soğutucu; VF3000F
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dreamblue35 8 yıl
bu soğutmayı almak yerine twin frozer 3 destekli msı gtx 570-580 almak daha mantıklı
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BraVe_06 8 yıl
Bellekler ne durumda olacak peki? Sadece GPUya yönelik bir ürün
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Tunyukuk 8 yıl

BraVe_06

Bellekler ne durumda olacak peki? Sadece GPUya yönelik bir ürün


Bellekler için de gerekli parçalarla geliyor ürün
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ensaronline 8 yıl
Çok gereksiz buldum.
Lakin bence soğutma işini çok iyi yapan ve bu soğutucudan çok daha iyi olan MSI Twinfrozr varken bu ürün boş bir iş gibi geldi. Gereksiz buldum.
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selahattın ısık 8 yıl
Yaprakların ince ve ısı borularının az olması dışında eleştirilecek bir tarafı yok...
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_XpLoSiVe_ 8 yıl
modası çoktan geçti... rengini değiştirmekle aynı ürünü piyasaya sürmek akıllıca değil..
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