Zalman'dan yeni işlemci soğutucusu: CNPS2X

Zalman sessizliğini bozdu ve yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Kore merkezli soğutucu çözümleri üreticisinin yeni modeli CNPS2X, tasarım olarak günümüün kule tipi çözümlerinden farklı olarak soğutucuların hızla yaygınlaşmaya başladığı dönemdeki dairesel anlayışı temel alıyor. Yapısından bakır kullanılan ve pürüssüz bir yüzeye sahip olan soğutucuda, işlemci ile doğrudan temas eden bir adet 8mm bakır ısı borusuna yer veriliyor.

Isı borusunn bakır yapraklara bağlı olduğu soğutucuda, 80mm çapında fan bulunuyor. PWM kontrollü olan ve ısı seviyesine göre çalıma hızını otomatik olarak ayarlayabilen soğutucu, 84 x 84 x 27 mm boyutları ve 83 gram ağırlığı ile pek çok kasa ve anakart üzerinde rahatça kullanılabilecek kompakt bir profil sunuyor. Isıl tasarım gücü 120 Watt'a kadar olan işlemcilerle çalışma üzere geliştirilen soğutucu, Intel ve AMD'nin LGA115x, AM3+/AM3, ile FM2/FM1 soket yapısındaki işlemcileri ile kullanılabilecek. Zalman tarafından bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak CNPS2X soğutucusunun yurt dışı fiyatı 30$ civarında olacak.