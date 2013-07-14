Zalman'dan yeni işlemci soğutucusu: CNPS2X

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Zalman sessizliğini bozdu ve yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Kore merkezli soğutucu çözümleri üreticisinin yeni modeli CNPS2X, tasarım olarak günümüün kule tipi çözümlerinden farklı olarak soğutucuların hızla yaygınlaşmaya başladığı dönemdeki dairesel anlayışı temel alıyor. Yapısından bakır kullanılan ve pürüssüz bir yüzeye sahip olan soğutucuda, işlemci ile doğrudan temas eden bir adet 8mm bakır ısı borusuna yer veriliyor.
Isı borusunn bakır yapraklara bağlı olduğu soğutucuda, 80mm çapında fan bulunuyor. PWM kontrollü olan ve ısı seviyesine göre çalıma hızını otomatik olarak ayarlayabilen soğutucu, 84 x 84 x 27 mm boyutları ve 83 gram ağırlığı ile pek çok kasa ve anakart üzerinde rahatça kullanılabilecek kompakt bir profil sunuyor. Isıl tasarım gücü 120 Watt'a kadar olan işlemcilerle çalışma üzere geliştirilen soğutucu, Intel ve AMD'nin LGA115x, AM3+/AM3, ile FM2/FM1 soket yapısındaki işlemcileri ile kullanılabilecek. Zalman tarafından bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak CNPS2X soğutucusunun yurt dışı fiyatı 30$ civarında olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
baıkırın 380W/mK, iken alüminyumun 205W/mK'dır. en iyi ısı ileten 2 metal bakırdır. Altından bile önce gelir. alüminyum ise altından sonra 4. metaldir. O yüzden stok fanla mukayese edeceğinize. 1 kg ağırlığında alüminyumdan yapılmış çift fanlı devasa ürünlerle mukayese edilmeyi hakeden bir ürün.
Neden üreticiler fanların sadece işlemci ile temas eden yerlerine ve borularına az miktarda bakır kullanıp diğer yerlerini alüminyum yapıyorlar anlamadım.
zalman bu konuda bir ilki yaparak hemde daha verimli hemde olması gerekeni yapmış. ürünün üzerindeki fan %99 verimle çalışabilir çünkü fanın dönmesi ile yayılacak rüzgarın hemen hemen her noktasına ulaşabilecek şekilde dizayn edilmiş. o kadar baktığım fanın arasında almayı düşündüğüm tek cihaz budur. İşlemcim 4790k overlock yapmadım henüz. stok fanım boşta 32 ila 35 yükte video kaydı ve sıkıştırma yaparken koruma nedeniyle 2 defa kapandı. fakat ben sistemimi 3d max için kurdum. normalde stok fan da 8.5 saat süren render sırasında bile işlemcim %100 performansta çalışmasına rağmen herhangi bir sıkıntım yoktu. belkide kullandığım fanın artık ömrü tükenmeye başlamıştır yaklaşık 2 yıldır render almak için kullanıyorum. Yani kısacası stok fanı hiç küçümsemeyin. siz hangi oyunda işlemciyi %100 performansta kullanırken oyun oynadınız? ben final render larımı işlemci üzerinden alıyorum ve bu güne kadar en az 120 saatlik render almışımdır stok fan ile.
baıkırın 380W/mK, iken alüminyumun 205W/mK'dır. en iyi ısı ileten 2 metal bakırdır. Altından bile önce gelir. alüminyum ise altından sonra 4. metaldir. O yüzden stok fanla mukayese edeceğinize. 1 kg ağırlığında alüminyumdan yapılmış çift fanlı devasa ürünlerle mukayese edilmeyi hakeden bir ürün.
Neden üreticiler fanların sadece işlemci ile temas eden yerlerine ve borularına az miktarda bakır kullanıp diğer yerlerini alüminyum yapıyorlar anlamadım.
zalman bu konuda bir ilki yaparak hemde daha verimli hemde olması gerekeni yapmış. ürünün üzerindeki fan %99 verimle çalışabilir çünkü fanın dönmesi ile yayılacak rüzgarın hemen hemen her noktasına ulaşabilecek şekilde dizayn edilmiş. o kadar baktığım fanın arasında almayı düşündüğüm tek cihaz budur. İşlemcim 4790k overlock yapmadım henüz. stok fanım boşta 32 ila 35 yükte video kaydı ve sıkıştırma yaparken koruma nedeniyle 2 defa kapandı. fakat ben sistemimi 3d max için kurdum. normalde stok fan da 8.5 saat süren render sırasında bile işlemcim %100 performansta çalışmasına rağmen herhangi bir sıkıntım yoktu. belkide kullandığım fanın artık ömrü tükenmeye başlamıştır yaklaşık 2 yıldır render almak için kullanıyorum. Yani kısacası stok fanı hiç küçümsemeyin. siz hangi oyunda işlemciyi %100 performansta kullanırken oyun oynadınız? ben final render larımı işlemci üzerinden alıyorum ve bu güne kadar en az 120 saatlik render almışımdır stok fan ile.
Isı borusunn bakır yapraklara bağlı olduğu soğutucuda, 80mm çapında fan bulunuyor. PWM kontrollü olan ve ısı seviyesine göre çalıma hızını otomatik olarak ayarlayabilen soğutucu, 84 x 84 x 27 mm boyutları ve 83 gram ağırlığı ile pek çok kasa ve anakart üzerinde rahatça kullanılabilecek kompakt bir profil sunuyor. Isıl tasarım gücü 120 Watt'a kadar olan işlemcilerle çalışma üzere geliştirilen soğutucu, Intel ve AMD'nin LGA115x, AM3+/AM3, ile FM2/FM1 soket yapısındaki işlemcileri ile kullanılabilecek. Zalman tarafından bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak CNPS2X soğutucusunun yurt dışı fiyatı 30$ civarında olacak.
Haber aceleye gelmiş heralde.
bana bu işlemci soğutucusunu hatırlattı.
fanı 92 mm olsa gerçekten çok güzel olurdu.
bir de sessizse tam htpc'lik.
+1
yanlış bilgi aralarında fark var stok fanların kanatları aliminyum bunlarınki bakır aralarında fark var ve fan çalışma hızı falan farkıda var